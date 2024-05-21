Матч против «Ахмата» стал юбилейным для Семака во главе «Зенита»

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вчера, 22:45

Матч 29-го тура РПЛ против «Ахмата» стал юбилейным для главного тренера «Зенита» .

Эта игра стала для Семака 250-й у руля питерского клуба — 180 в чемпионате России, а также по 35 в национальных кубковых турнирах и еврокубках.

В этих 250 играх «сине-бело-голубые» одержали 147 побед, 54 раза сыграли вничью и потерпели лишь 49 поражений; разность голов составила 496:233.