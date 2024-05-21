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Матч против «Ахмата» стал юбилейным для Семака во главе «Зенита»

вчера, 22:45
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Матч 29-го тура РПЛ против «Ахмата» стал юбилейным для главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Эта игра стала для Семака 250-й у руля питерского клуба — 180 в чемпионате России, а также по 35 в национальных кубковых турнирах и еврокубках.

В этих 250 играх «сине-бело-голубые» одержали 147 побед, 54 раза сыграли вничью и потерпели лишь 49 поражений; разность голов составила 496:233.

Матч против «Ахмата» стал юбилейным для Семака во главе «Зенита»

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:42
Неплохие цифры. Продолжать в том же духе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:19, ред.
Ну вот и славненько....
Главное событие сезона озвучено...

Ждём совместного поздравления с Юбилеем... от Краснодара и Ростова....
В субботу...
qnuajd4zcnkb
qnuajd4zcnkb
вчера в 23:14
Что то он застрял в Зените надолго! Результаты работы радуют!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:08
Вообще - то Сергею Богдановичу повезло. Стал тренировать "Зенит" в пору расцвета команды, напичканной футболистами высокого уровня. Не экстра, а именно высокого, которые приехали в Россию не бить баклуши, а играть и зарабатывать. Думаю, свою работу и тренер, и команда выполнили на "отлично". Естественно, во внутреннем чемпионате. На внешней арене "Зениту" ни при каких условиях ничего не светило. Даже если бы им руководил выдающийся наставник.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:46
Нормальная цифра... есть куда расти...
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