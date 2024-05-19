Кассьерра — первый игрок в истории РПЛ, сделавший пента-трик

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вчера, 22:46

«Зенит» обыграл в Грозном «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ (5:1).

Все пять голов в составе команды из Санкт-Петербурга забил нападающий . Он стал первым футболистом, сделавшим пента-трик в высшей лиге чемпионата России в XXI веке.

В 1994 году пять голов забивал форвард «КАМАЗа» Виктор Панченко, отметившийся в игре с владикавказским «Спартаком» (6:0). В 1998-м такое же количество мячей записал на свой счёт нападающий «Ротора» Олег Веретенников во встрече с «Шинником» (6:2).