Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Кассьерра — первый игрок в истории РПЛ, сделавший пента-трик

вчера, 22:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обыграл в Грозном «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ (5:1).

Все пять голов в составе команды из Санкт-Петербурга забил нападающий Матео Кассьерра. Он стал первым футболистом, сделавшим пента-трик в высшей лиге чемпионата России в XXI веке.

В 1994 году пять голов забивал форвард «КАМАЗа» Виктор Панченко, отметившийся в игре с владикавказским «Спартаком» (6:0). В 1998-м такое же количество мячей записал на свой счёт нападающий «Ротора» Олег Веретенников во встрече с «Шинником» (6:2).

Во времена СССР пять голов в одном матче забивали шесть раз — Евгений Шелагин (1938 год), Илья Датунашвили (1966), Георгий Гавашели (1968), Николай Васильев (1979), Валерий Масалитин (1990) и Игорь Колыванов (1991).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кейн стал лучшим бомбардиром сезона в Бундеслиге
18 мая
Родри — самый эффективный футболист среди топ-5 лиг
16 мая
Игрок Второй лиги забил один из самых быстрых голов в истории футбола
16 мая Видео
ОфициальноРэшфорд провёл 400 матчей за «Манчестер Юнайтед»
16 мая Фото
ОфициальноПалмер сравнялся с Лэмпардом по голам за сезон в АПЛ
16 мая
МакТоминэй провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»
16 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:29
Если всё очевидно, то почему обе команды не дисквалифицированы. Несолидно опускаться до уровня базарных балаболок. Моё мнение - если есть доказательства вины, виновные должны быть наказаны. Если нет доказательств, не надо заниматься оговором.
альсато
альсато
сегодня в 13:19
Человек забил пять в одном матче-это достойно, как минимум , уважения!..даже если Ахмат (в этом матче) и не особо притятствовал...так почему же..больше НИКТО не забил?))))
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:42
Ничего доказывать не надо- всё и так очевидно. А делать вид, что всё было честно- несолидно. Оставайтесь при своём мнении- это ваше право.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:34
Конечно не смешно. Вы предъявляете обвинение в серьёзном нарушении, а доказательств у вас нет. Для Вас обвинить бездоказательно, это как шарик надуть. Какой тут смех.
nubom
nubom
сегодня в 11:41
Полностью присоединяюсь к поздравлениям уважаемого Capral лучшему игроку питерского Зенита Матео Кассьерре, забившему впервые в XXI веке пять мячей в одном матче первенства РПЛ... Ура, товарищи!
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 11:30
Давайте)))!
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:26
Так в чем же дело? Давайте его и поздравим за отличную игру!
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:14
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:21, ред.
    Насчёт договорняков нужны весомые доказательства.
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 10:05
      Capral
      Capral ответ nubom (раскрыть)
      сегодня в 10:04
      Вот, я и говорю- за почетную бронзу.
      James Moriarty
      James Moriarty ответ lotsman (раскрыть)
      сегодня в 09:59
      Помню когда Рубин в своем телеграме заменил речь соболя криками дельфинов😂👍
      nubom
      nubom ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 08:22
      Именно, благодаря Кассьерре Зенит в этом году борется за бронзу...
      lotsman
      lotsman ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 08:21
      Не зря Соболев, за свою честность, получил звание, Дельфин №1.
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 05:30
      Олег Саленко на чм в США забил 5 (пять) мячей в ворота Камеруна.
      James Moriarty
      James Moriarty
      сегодня в 04:14
      соболев слаб Кассьерры по определению, в принципе как спартак от Зенита
      James Moriarty
      James Moriarty
      сегодня в 03:54
      Ну любять футболисты забивать спартаку) проиграт крупно в их в крови оказывается)
      happy 50
      happy 50
      сегодня в 00:15, ред.
      Ой,читаю тут комменты фанатов спартака.Соболев образец честности.Преступник-легенда Спартака(Промес).То -честная команда.А скандалы с Салиховой и Федуном.А постоянные смены тренеров.Не смешите,четная команда,а Соболев у нас как золушка честно трудится.Да если накопать,то можно найти кучу грехов и на Спартак.
      Capral
      Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 23:55
      А можно поинтересоваться- каким, именно местом, Касьера себя красит?
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 23:53
      Да, пожалуй. Не во вкусе Соболева.)))
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:52
      Ну это вряд ли)...
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 23:51
        Capral
        Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 23:48
        Соболев играет честно, на договорняки не подписывается. Да и за рекордами дешёвыми не гонится.
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 23:11
        Кассьерра был сегодня просто в ударе.Молодец,поздравления !!!
        Futurista
        Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 23:09
        Есть еще футболисты, которые за 26 матчей вообще ничего не забили...почему Соболев?)...тайно следите за его карьерой?...
        FERIS
        FERIS
        вчера в 23:00
        Красавчик! Больше нечего сказать,
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 22:53, ред.
        Кассьерра за 51 минуту забил столько же сколько Соболев за 26 матчей....

        Прям засомневаешься в истинности поговорки "Не место красит человека, а человек место".)))
        ermak6848
        ermak6848
        вчера в 22:51
        Это замечательно! Вот, что значит кудесник мяча и профи..
        424zh8b4x92q
        424zh8b4x92q
        вчера в 22:50
        Пента трик! Это просто чудо!!! Болшое достижения с чем и поздравляем!
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         