Кассьерра — первый игрок в истории РПЛ, сделавший пента-трик

«Зенит» обыграл в Грозном «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ (5:1).
Все пять голов в составе команды из Санкт-Петербурга забил нападающий Матео Кассьерра. Он стал первым футболистом, сделавшим пента-трик в высшей лиге чемпионата России в XXI веке.
В 1994 году пять голов забивал форвард «КАМАЗа» Виктор Панченко, отметившийся в игре с владикавказским «Спартаком» (6:0). В 1998-м такое же количество мячей записал на свой счёт нападающий «Ротора» Олег Веретенников во встрече с «Шинником» (6:2).
Во времена СССР пять голов в одном матче забивали шесть раз — Евгений Шелагин (1938 год), Илья Датунашвили (1966), Георгий Гавашели (1968), Николай Васильев (1979), Валерий Масалитин (1990) и Игорь Колыванов (1991).
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Прям засомневаешься в истинности поговорки "Не место красит человека, а человек место".)))
Прям засомневаешься в истинности поговорки "Не место красит человека, а человек место".)))