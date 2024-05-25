«Зенит» выиграл у «Ростова» и в 6-й раз подряд стал чемпионом России

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вчера, 18:31

«Зенит» выиграл у «Ростова» в матче 30-го тура РПЛ (2:1).

На 54-й минуте нападающий Роналдо вывел гостей вперёд. Полузащитник Густаво Мантуан на 65-й с пенальти счёт сравнял. Полузащитник Артур Гимараеш на 85-й забил победный мяч хозяев поля.

«Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 57 очков. «Ростов» — 7-й (43 балла).

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл Премьер-Лигу в шестой раз подряд.