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«Зенит» выиграл у «Ростова» и в 6-й раз подряд стал чемпионом России

вчера, 18:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Зенит» выиграл у «Ростова» в матче 30-го тура РПЛ (2:1).

На 54-й минуте нападающий Роналдо вывел гостей вперёд. Полузащитник Густаво Мантуан на 65-й с пенальти счёт сравнял. Полузащитник Артур Гимараеш на 85-й забил победный мяч хозяев поля.

«Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 57 очков. «Ростов» — 7-й (43 балла).

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл Премьер-Лигу в шестой раз подряд.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:10
Зенит выиграл чемпионат!...(а все, что мы "пели" в последнюю неделю-в МУСОРКУ)))))
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 01:09
Настоящий Философ!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:04
Нет, таблица без комментариев всего лишь таблица - никому не нужная.
Veyor3
Veyor3
вчера в 22:04
самое ужасное судейство в этом сезоне!
судейский корпус- филиал лгбт в РФ....
pomor45
pomor45 ответ Slepowron (раскрыть)
вчера в 22:01
Если этот к осени появится в Зените, то можно утверждать, что он творец очередного чемпионства Зенита в составе Краснодара.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
вчера в 21:58
Таблица - лучший анализатор, эксперт, объективный и последовательный показатель...всё остальное ненужная философия....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:49
Поздравляю Зенит с очередным титулом! В этот раз их победа не столь убедительна, как в предыдущие годы, но конкуренты оказались еще слабее.
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:26
Согласен с Вами! Так и нужно
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:21
Когда чувствуешь себя сегодня неважно, а завтра получше, то это ещё нормально - есть ощущение различия. Хуже, когда неважно настолько постоянно, что принимаешь это здоровье. Хуже же не становится, значит практически здоров.
Slepowron
Slepowron ответ a-league (раскрыть)
вчера в 21:15
Ну тогда еще и Кордобу
pomor45
pomor45 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:15
Вот это точно! И этот сезон это особенно ярко подчеркнул. Поэтому ожидания, что наш чемпион что-то там покажет в ЛЧ или ЛЕ, были совершенно напрасными. Такой чемпионат такого чемпиона породить не в состоянии. Вот этим РФС и следует озаботиться, а не заниматься искусственным регулированием интриги до последнего тура. Ну, получили такую интригу, и что? Получили чемпиона, набравшего 57 очков за 30 туров, менее 2-х очков за тур в среднем. Это же середина расползшаяся на всю лигу. Самое ужасное, что эта тенденция выравнивания РПЛ около середины будет продолжаться.
a-league
a-league
вчера в 21:07, ред.
Песьякова, как творца 6-го чемпионства, навечно внести в зал славы Зенита. Заслужил
pomor45
pomor45 ответ zzzzenittt (раскрыть)
вчера в 21:04
Эх, если бы эти комментаторы знали, что хотят. Они просто работают на публику, а публика жаждет тайны, крови, конспирологии. Таким образом, всё, что есть сегодня, - скучно, а завтра, оказывается, что вчера было веселее. Они, лабедаги, и строчат на потребу дня и свое прокормление. Вся эта деятельность называется журналистикой.
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:56
Целиком и полностью ЗА, но, к великому сожалению, без госденег наш спорт существовать не может. Наши кошельки поглядывают на запад. Выход вижу только в том, чтобы государство не давало денег на спорт, но кошельков к этому принуждало, что у демократов называется - мотивировало. На "благословенном" Западе мотивируют только так. Абрамович со своим Челси не даст соврать. Остальные тоже на своей шкуре мотивацию ощущают ежеминутно, а у нас "диктаторов" гуляют как кошки на крыше.
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 20:51
Зенит с очередным чемпионством! Краснодару спасибо и уважуха! А Динамо всё сказала Лидия Дмитриевна Севидова ещё пол-века назад. Это вам не прогноз погоды на месяц,
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:51, ред.
Ежу понятно ...что лучше бы Кассьерра забил 5 голов в последних 5-ти играх...чем 5 голов в одной игре...
На счёт командной игры...ну нет у нас Гвардиолы...
Тут РПЛ...я вообще не понимаю рейтинг тренеров...тут Эмери тренеришко...а Слишкович спаситель....
Манчини..Луческу - 0 чемпионств....а бывший тренер Уфы 6-й сезон чемпионит и ни разу не проиграл Спартаку в РПЛ....11 титулов....и 2 ещё на подходе...
pomor45
pomor45 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 20:42
Оригинал Кубка в Питере, а Президент РПЛ Алаев с копией в Краснодаре об этом всем и рассказал.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:38
Нужен не решала. Нужна выстроенная командная игра. Нужно, чтобы 5 голов забивал не один Кассьерра, а пять игроков команды. Нужно, чтобы в каждой игре команда забивала не менее 2-х голов, а пропускала не более одного.
pomor45
pomor45
вчера в 20:34
Главный итог сезона заключается в том, что конспирологи облажались по самые уши. Но, все равно не унимаются и продолжают соревноваться за самую конспирологическую версию шестого кряду и одиннадцатого в целом чемпионства Зенита. Сатана им в помощь. Это занятие хотя бы укрепляет мышление и развивает фантазию. Может и поумнеют.
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:32, ред.
Уважаемый конечно у всех! Я за равенство! Мне хочется чтобы школы работали в первую очередь , а не зарабатывали на всех и вся!Чтобы ездили по стране и смотрели талантливых мальчишек! Не поверю что у нас нет ребятишек по потенциалу равных тому же Клаудиньо или Промесу! Просто надо работать! У меня брат поехал года три назад на турнир детских школ в Подмосковье , забыл город, я уже писал здесь!Так он там присмотрел парнишку 10-11ти лет , который обводит в обе стороны и бьёт с двух ног! Вроде грит его в интернат Чертаново взяли! Что из него выйдет одному Богу известно! Но они же есть!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ zzzzenittt (раскрыть)
вчера в 20:30
В следующем сезоне 100-летие...Юбилей...
Надеюсь в ноябре-декабре вопрос со следующим чемпионом будет закрыт )))
zzzzenittt
zzzzenittt ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:28
Это очевидно) С Победой!
pomor45
pomor45 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 20:27
Алаев ещё до начала тура объявил, что комплектов и наград, и Кубка два: по одному в Краснодаре и Питере. Сам Алаев находился в время тура в Краснодаре. Вам, такому талантливому конспирологу, это ни о чём не говорит? Где по плану Алаева должно было состояться главное событие? Увы, Питер всё нарушил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ zzzzenittt (раскрыть)
вчера в 20:25
Скучность многих основывается лишь на том что чемпион Зенит...
Забей Динамо в Краснодаре - и всё...это для них был бы самый интересный и справедливейший чемпионат за всё время РПЛ...и комментов сейчас было бы не 100...а 300.
Но...
pomor45
pomor45 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 20:21
Я не про тех, кому смешно, а про тех, кто лучшего выбирать будет. Кому смешно, останутся на бубях, подавившись смехом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:20
Комментировать матч не буду, все видели его своими глазами. Ограничусь общими фразами. Поздравляю "Зенит" не только с чемпионством, но и с тем, что, благодаря ему, чемпионат был интересным и держал нас в напряжении весь сезон.
Конечно, было бы интересней, если бы чемпионом стала другая команда. В этом случае "Зениту" пришлось бы всем доказывать в следующем сезоне, что осечка была случайной, игры бы были ещё интересней, но что есть, то есть. Из песни слов не выкинешь. Ближайшие бессонные ночи игрокам и тренерам"Динамо" и "Краснодара" обеспечены. Долго не будут засыпать, ворочаться с боку на бок, вздыхать - и тем самым тревожить жён, которые, в чём я не сомневаюсь, будут гладить своих мужей по головке и успокаивать, приговаривая: " Спи, милый". А те всё равно будут горестно вздыхать, а утром, как неприкаянные, ходить из угла в угол и вспоминать, где же, в каком матче, они упустили те одно-два очка, которые бы так пригодились на финише сезона.
" Зенит" с победой ! Дотерпели, выдюжили, проявили характер в самый нужный момент. Одним словом, молодцы.
zzzzenittt
zzzzenittt
вчера в 20:18, ред.
Не могу понять нытья некоторых местных комментаторов. Зенит выигрывает чемп с отрывом, досрочно - скучно, все купили. Вот, казалось бы интрига интриг, результат непредсказуем - опять все не так, ибо Зенит с его бюджетом обязан всех выносить досрочно. Это видимо для того, чтобы опять было скучно?))))
pomor45
pomor45 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 20:17
И в АПЛ есть, но тоже на более высоком уровне исполнения.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:15
Виню только Галицкого
Asper
Asper
вчера в 20:14
Ну сегодняшний день по эмоциям как компенсация за эту унылую 23ину, которую мы смотрели всю весну.
Как мутный, вялый сериал с фееричной концовкой
Гость
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