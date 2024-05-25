«Зенит» выиграл у «Ростова» и в 6-й раз подряд стал чемпионом России

«Зенит» выиграл у «Ростова» в матче 30-го тура РПЛ (2:1).
На 54-й минуте нападающий Роналдо вывел гостей вперёд. Полузащитник Густаво Мантуан на 65-й с пенальти счёт сравнял. Полузащитник Артур Гимараеш на 85-й забил победный мяч хозяев поля.
«Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 57 очков. «Ростов» — 7-й (43 балла).
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл Премьер-Лигу в шестой раз подряд.
С волевой...в отдельно взятом матче и чемпионате в целом !!!!!!
Ростов молодцы...не ваньку валять приехали...дали бой....
Краснодару Респект !!!!
Ещё на 80-й минуте они были чемпионами...пока Артур в Питере не забил ....
Но...мечты сбываются сами знаете где и посему как то не переживалось...
Нынешний чемпионат показывает что в предыдущие 5 сезонов Семак тратил впустую много сил и энергии а клуб деньги....оказывается можно чемпионить и невыигрывая по 6 матчей подряд и без Малкома....))
Осталось две игры до "трэбла"....игра с Балтикой и Суперкубок с кем то...всё равно с кем..))
С победой Питер !!!!!!!
С Победой Зенит !!!!!!!
По-моему даже как то слегка по-издевательски...получилось.....
Но как есть так есть !!!!!
Всех с Праздником !!!!!
Зенит с 6-м Чемпионством к ряду !!!!!!!!
С волевой...в отдельно взятом матче и чемпионате в целом !!!!!!
Ростов молодцы...не ваньку валять приехали...дали бой....
Краснодару Респект !!!!
Ещё на 80-й минуте они были чемпионами...пока Артур в Питере не забил ....
Но...мечты сбываются сами знаете где и посему как то не переживалось...
Нынешний чемпионат показывает что в предыдущие 5 сезонов Семак тратил впустую много сил и энергии а клуб деньги....оказывается можно чемпионить и невыигрывая по 6 матчей подряд и без Малкома....))
Осталось две игры до "трэбла"....игра с Балтикой и Суперкубок с кем то...всё равно с кем..))
С победой Питер !!!!!!!
С Победой Зенит !!!!!!!
По-моему даже как то слегка по-издевательски...получилось.....
Но как есть так есть !!!!!
Всех с Праздником !!!!!
Зенит с 6-м Чемпионством к ряду !!!!!!!!
И если в прошлые годы когда выигрывал за явным преимуществом были в трэнде байки про "Газпром всё купил" и "Народные деньги"....то в этом как то уже ближе к реальности и меньше стало ненужной фантазии...все увидели что Зенит можно даже обгонять и не один раз за чемпионат....
Для меня всё очевидно...Семак есть Семак...по постулату..."делай что должно и будет что нужно"...не удивляет...не кишит философией...не придумывает и тем самым не мешает Зениту беспрерывно чемпионить уже вторую пятилетку...
Потеря Малкома на самом деле намного существенней чем казалось...после него в команде так и не появился "решала" сколько бы на эту роль не толкали Вендела или ещё кого...не скажу что прям в восторге от зимних 35-ти миллионов....но гол сезона забил именно Артур...)))
Думаю по этому весьма сложному чемпионству будут сделаны выводы...глупо в дальнейшем при такой гегемонии зависеть от результатов игр других команд...
Несомненно эксперты правы...заслуженные бразильцы Зенита уже не находят мотивации чемпионить в 10-й или 17-й раз...а в европы их на такие оклады не позовут - отсюда вопрос....хватит ли у руководства мудрости вместе с нехилой зарплатой дать им желание играть на максимуме возможностей...а не так как в нынешнем сезоне...пока жаренный петух не клюнет....
Поживём увидим !!!!!
Балтику жаль !!!Реально хорошая команда!!!
Для себя лично 2 открытия чемпионата...
Тороп...здоровья и скорейшего возвращения в строй
И .....Сауль Гуарирапа
И если в прошлые годы когда выигрывал за явным преимуществом были в трэнде байки про "Газпром всё купил" и "Народные деньги"....то в этом как то уже ближе к реальности и меньше стало ненужной фантазии...все увидели что Зенит можно даже обгонять и не один раз за чемпионат....
Для меня всё очевидно...Семак есть Семак...по постулату..."делай что должно и будет что нужно"...не удивляет...не кишит философией...не придумывает и тем самым не мешает Зениту беспрерывно чемпионить уже вторую пятилетку...
Потеря Малкома на самом деле намного существенней чем казалось...после него в команде так и не появился "решала" сколько бы на эту роль не толкали Вендела или ещё кого...не скажу что прям в восторге от зимних 35-ти миллионов....но гол сезона забил именно Артур...)))
Думаю по этому весьма сложному чемпионству будут сделаны выводы...глупо в дальнейшем при такой гегемонии зависеть от результатов игр других команд...
Несомненно эксперты правы...заслуженные бразильцы Зенита уже не находят мотивации чемпионить в 10-й или 17-й раз...а в европы их на такие оклады не позовут - отсюда вопрос....хватит ли у руководства мудрости вместе с нехилой зарплатой дать им желание играть на максимуме возможностей...а не так как в нынешнем сезоне...пока жаренный петух не клюнет....
Поживём увидим !!!!!
Балтику жаль !!!Реально хорошая команда!!!
Для себя лично 2 открытия чемпионата...
Тороп...здоровья и скорейшего возвращения в строй
И .....Сауль Гуарирапа