«Краснодар» обыграл «Динамо»

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вчера, 18:29

«Краснодар» выиграл у «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ (1:0).

На 52-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий Джон Кордоба. Защитник московского клуба Сергей Паршивлюк на 89-й был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

«Краснодар» занял 2-е место в чемпионате России. «Динамо» — 3-е, у обеих команд по 56 очков.