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«Краснодар» обыграл «Динамо»

вчера, 18:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Краснодар» выиграл у «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ (1:0).

На 52-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий Джон Кордоба. Защитник московского клуба Сергей Паршивлюк на 89-й был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

«Краснодар» занял 2-е место в чемпионате России. «Динамо» — 3-е, у обеих команд по 56 очков.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:38, ред.
Да,что у Вас с арифметикой )))), 5 матчей.Может вынесенный 21 тур пропускаете?Самара,Сочи,Краснодар,Цска,Нижний.
cska1948
cska1948 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 12:28
Посчитайте лучше. Ахмат выиграл ЧЕТЫРЕ игры подряд. Но главное, скажите, за счёт чего так преобразилась команда, которая дома разгромно проиграла аутсайдеру Балтике и затем совершила такой рывок?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:46
Нам подарили впервые такую интригу,такое шоу,но черт побери артисты,что участвовали такие хреновые. В советское время,тоже было такое,но артисты были великолепные,комар носу не подточит.)))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:31
Во первых 5 матчевая серия ,не четырех,во вторых Ахмат в Краснодаре частенько выигрывает,кстати Мусаева уволили после проигрыша Ахмату.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:07
Володя, привет. Фанаты всех клубов верят в непогрешимость из любимцев. Питерские скажут, что Газпром и Миллер не причем. И заслуга в успехе только Семака - тренера с большой буквы
cska1948
cska1948 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 09:14
Только факты, только статистика.
22 тур: Рубин - Ахмат 2:1; 23 тур: Ахмат - Локо 0:2; 24 тур Ахмат - Балтика 1:7. Над Ахматом нависла угроза вылета и тут, по мановению волшебной палочки началось!
25 тур ЦСКА - Ахмат 1:2; 26 тур Ахмат - Пари НН 5:1; 27 тур Краснодар ДОМА!!! - Ахмат 0:1; 28 тур: КС - Ахмат 0:2. Ура, Ахмат набрал необходимое количество очков, которое ему гарантирует место в РПЛ в следующем сезоне! И опять пошли проигрыши. Зениту дома, без всякой борьбы 1:5. Ну и вишенка на торте в Воронеже, Факелу 0:2. И вы хотите сказать, что беспроигрышная четырёхматчевая серия Ахмата обошлась без вмешательства потусторонних сил? Ха-ха...
ATG
ATG
сегодня в 04:50, ред.
Ну выиграли. Жаль Зенит додавил сельмаш. Для меня лучше пусть Зеня выиграл чем Динамо. Ну и все равно чемпионство было под вопросом. Нужно было не лежать по ходу сезона
Capral
Capral
сегодня в 00:34
Юрий

У меня, действительно неважно со здоровьем. Я стал гипертоником, чего, раньше, никогда не было. Врачи запрещают смотреть волнующие матчи и всё, что может нанести вред здоровью. Именно поэтому, я не смотрел игру в Краснодаре, а пошел прогуляться- и не пожалел... И еще, Сенатов, не забывай, что я после операции, что, в моём возрасте- не есть хорошо. Писать, как раньше- много и часто я уже не смогу, но и не написать, про Личку и его бездарность, тоже не смог. Поэтому, сильно не переживай, уйти могу в любой момент и надолго.)))

p.s. прошелся по некоторым динамовским сайтам и просто ужаснулся, насколько, молодые болельщики Динамо не разбираются в футболе. Пишут, что попало и не в тему. И вот, я думаю, что будет, с ними, когда, люди моего поколения будут уходить из жизни, люди- знающие и понимающие настоящий футбол... С кем, останется молодое поколение болельщиков Динамо?
Capral
Capral
сегодня в 00:02
Как в известном анекдоте: "Я знал, что тебе понравится"!)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:01, ред.
Капралу. Жив, курилка. Не пойму только одного: зачем нужно было жаловаться на своё здоровье, которое, кстати, вам желаю. Как и всем пользователям.
Capral
Capral
вчера в 23:55, ред.
Сенатов.

ты, помнится, как-то, призывал меня к адекватности. Помнишь, что, я тебе на это ответил? Напоминаю: моя адекватность, на 90% зависит от адекватности собеседника. Не в твоих интересах, Юрий, чтобы я ушел, потому что, в общении, со мной, пусть, даже косвеннoм- ты приобретаешь, интересные, исторические футбольные знания и умение, по футбольному анализировать... Юрий, это- интереснее, чем целый день- в теплице возиться.)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:49
Капралу. Я так понял, панихида отменяется ? А то вселенские скорбь и печаль поселились в душах некоторых пользователей, которые стали соболезновать вам по поводу ухода вашего величества с Соккера.
bars098
bars098
вчера в 23:05
Жаль Краснодара они заслуживали чемпионство
Veyor3
Veyor3 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:50
Бог шельму метит !
это вам ответка за подлость!
левый технарь в пользу цска .....не помнишь ? напомню...
Мы в Санкт-Петербурге ВСЕГДА перед выездом выкупаем биле по ПАСПОРТАМ в фан секторе Зенита ( не более 1 тикета на один паспорт!!!) в той продажной игре всё было спланировано: динамо не имело право нарушать регламент! и обязаны были предоставить квоту билетов (как того требует регламент рпл)но динамо плеть на регламент ( в чем их и одобрило масковское рфс и рпл?!) и они продавали в СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ билеты на фан трибуну гостевого сектора .а купит атрибутику Зенита не проблема. Кто то (хз кто ?) кинул петарду с зади шуньки примерно в полтора метра ,но это ... стало растирать глаза перчатками вратаря .......и в итоге не допустив медиков Зенита ,мгновенно продажный судейка вынес технарь Зениту и цска обошли нас на 1 очко.......................................
Veyor3
Veyor3 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 22:31
А чёй то не себе не людям ?!?
могли стать чемпионами,но Зенит был против ...
за то серебро и возможно суперкубок....
Veyor3
Veyor3 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 22:17
Что значит -не себе не людям?!?
Краснодар играл на чемпионство (но у Зенита были свои планы) за то серебро выиграли и возможно подарим Краснодару суперкубок!
Veyor3
Veyor3
вчера в 22:06
Спасибо Краснодар!!!
С серебром Вас !!!
Зенит Чемпион!!!
Надеюсь возьмём кубок и подарим вам суперкубок!
матос
матос
вчера в 21:36
в кой то веки переживал и желал динамикам чемпионства , увы , они обкакались ....
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 21:34
В это проклятие- я не верил и не верю. Столько лет прошло, ну, в самом деле, какое проклятие? Менялись поколения, игроки, тренеры, а у Динамо постоянно были проблемы... Здесь, дело глубже, гораздо. В чем, именно? Вероятно, в несовершенном руководстве, в нежелании, искать истину, работать на благо клуба. Всё, что можно вспомнить- это потерянное чемпионство, в 1986, свидетелем, котоpoго, я был лично- на стадионе в Киеве, и, победа в кубке страны- с К.И.Бесковым...

В 2016-м, был у нас шанс подписать нашу клубную Легенду- О.В.Долматова, который не скрывал, что мечтал поработать в Динамо!!! Но, Проничев подписал Калиту, которого, через месяц, после возвращения в ПЛ и уволили. Вот и всё- руководство. Теперь, вот- эти, банкиры, для которых, клуб- всего лишь игрушка... От кого ждать помощи- от гафина и компашки??? Да они, так разбираются в футболе, как я в ядерной физике. Гинер- вот кто нужен, Динамо, или, ему подобный- настоящий хозяин, который и в футболе толк знает и руководить умеет!!! А, вся, эта банкирская нечисть- курам на смех...
3ton
3ton ответ Анатолий Шевченко (раскрыть)
вчера в 21:13
Ростов мог сравнять только на плойке счет , больше он не мог ничего .
Они даже ничьи не добили при 1-0 счете 🤣🤣
Краснодар разбазарил кучу очков , а потом и другим подо76 🙂
Тонешь сам , топи другого .
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:11
Зенит с очередным чемпионством! Краснодару спасибо и уважуха! А Динамо всё сказала Лидия Дмитриевна Севидова ещё пол-века назад. Это вам не прогноз погоды на месяц,
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:09
Возможно, конечно, но мне показалось, что дело хуже, чем просто в психологии..

Да, могли перегореть (хотя команда по возрасту в среднем отнюдь не юная), но выглядело это иначе- у меня почти сразу, минуте к 15-й, сложилось впечатление, что играть вроде и хотят, но к игре не готовы и вышли как бог на душу положит, оттого и получилось ни два ни полтора.

В чём тут дело, пока не знаю, буду через клуб постепенно доискиваться.
Ближе к концу на лавке зашла речь о некоем "плане Б", но я весь матч не мог отделаться от ощущения, что и плана А-то не было.
Даже самой плохонькой идеи не было вообще никакой, ни намёка на неё..
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 20:53
    Capral
    Capral
    вчера в 20:51
    Как ты мне говорил- рыдай? Ну вот, видишь- и кто теперь рыдает?))) "Мои", говоришь в Оренбурге? Знаешь в чем твоя беда? Я скажу: ты ничего не знаешь про Динамо. Приклеил автарку наёмника Куры, который, только вспоминает Динамо, когда работу ищет... Я тебе, так отвечу: мои- остались только в волейболе, бенди и хоккее, а в футболе, моих больше нет, нет и всё. Было, когдато, настоящее ДИНАМО- ментовское, а вот, за банкирское, которое, у нас стадион отжало- я не болельщик. Погоди, эти хапуги, еще сделают из стадиона развлекательный центр, для них- ничего святого НЕТ!!!!!!!

    А с тобой- разговор окончен. Береги плазму- она дорогая...)))
    Землянин
    Землянин
    вчера в 20:46
    Ни себе, ни людям 😕
    Dinamo
    Dinamo
    вчера в 20:41
    Твои 0-0 в Оренбурге сыграли, обсуждай их.
    Под вечер можешь глянуть какой-нибудь голливудский залихватский боевичок с физруком из Сербии в главной роли ;)
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:33
    Я не соглашусь с тобой.Просто знаешь,клубы ,это любимые игрушки хозяев,а между хозяевами есть дружеские,деловые,служебные и.т.д. отношения.Просто у хозяина Зенита самая крутая игрушка,процессор и батарейки в которой самые навороченные.Галицкий взял по максимуму.А если бы,кабы,это второе.
    Храневец
    Храневец ответ Gorasul (раскрыть)
    вчера в 20:24
    А чего Лопыреву плакать????? бобла выше крыши .Небось себя обеспечил и детям останется,вроде недавно у него ребенок родился .А слово честь и ДИНАМО для него пустое место ,как и для многих других игрочишек ,которые играют в форме великого клуба !!!!!!
    cska1948
    cska1948 ответ -Хостинский- (раскрыть)
    вчера в 19:48
    Краснодару не надо было 4 мая, у себя дома, сдавать игру Ахмату и были бы чемпионами.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
    вчера в 19:47
    Мне кажется дело в психологии. Иначе чем можно объяснить промахи Нгамалё и Бителло.
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