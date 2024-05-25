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«Ньюкасл» пропустил 8 голов в матче со сборной чемпионата Австралии

вчера, 15:32

«Ньюкасл» потерпел разгромное поражение в товарищеском матче со сборной всех звезд чемпионата Австралии (0:8).

За английскую команду сыграл молодежный состав, игру посетили 53 тысячи болельщиков.

По итогам сезона «сороки» заняли 7-е место в АПЛ.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:16
а говорят, что ворота-не резиновые)))))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:23
А люди пришедшие посмотреть матч, довольны? Не думаю что им было интересно смотреть как разносят сопляков
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:13
Удивительное пренебрежение футболистами земли кенгуру!
Посмотрели бы сороки сколько у них разных первенств и результативность....))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:47
Зачем так травмировать молодёжь?
Хоть бы наполовину разбавили основой...
112910415
112910415
вчера в 16:47
такая вежливость прямо за гранью приличий !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:00
Ну ничего себе накатали полные ворота !!!
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