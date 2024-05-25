«Ньюкасл» пропустил 8 голов в матче со сборной чемпионата Австралии

«Ньюкасл» потерпел разгромное поражение в товарищеском матче со сборной всех звезд чемпионата Австралии (0:8).
За английскую команду сыграл молодежный состав, игру посетили 53 тысячи болельщиков.
По итогам сезона «сороки» заняли 7-е место в АПЛ.
«Ньюкасл» потерпел разгромное поражение в товарищеском матче со сборной всех звезд чемпионата Австралии (0:8).
За английскую команду сыграл молодежный состав, игру посетили 53 тысячи болельщиков.
По итогам сезона «сороки» заняли 7-е место в АПЛ.
Посмотрели бы сороки сколько у них разных первенств и результативность....))
Посмотрели бы сороки сколько у них разных первенств и результативность....))
Хоть бы наполовину разбавили основой...
Хоть бы наполовину разбавили основой...