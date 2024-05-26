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Бабич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 10:34

Защитник Срджан Бабич летом может покинуть «Спартак».

Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии предложил игроку сотрудничество.

Ранее сообщалось, что футболист имеет шансы перейти в чемпионат Сербии.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:15
нет ! Спартаку нужен очень !
kwpd9hq4u7dv
kwpd9hq4u7dv
вчера в 12:34
Давно пора, ловить в середняке РПЛ совершенно нечего.
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 11:25
Хорошо, что Станкович не планирует с ним расставаться!!! Давно не было в Спартаке, такого классного ЦЗ!!!
Валерыч
Валерыч ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:18, ред.
Приветствую, Виктор! Полностью согласен. Надежный и мастеровитый центрбек,
обладающий качествами лидера. Очень хорошо читает игру. С Бабичем стало намного спокойнее за оборону "Спартака". И новый тренер "Спартака" Деян Станкович очень рассчитывает на Бабича в следующем сезоне, который уже "не за горами".
Grundik
Grundik
вчера в 11:12
Очень похоже на бред, т.б. что Бабич на травме. Но если много денег отвалят то могут и продать. Джикия, Мозес, теперь Бабич. Не удивлюсь если дальше будут Соболев, Зобнин, Зиня, Литвинов, Селихов, Пруцев т т.д. Правильно, 3 балласт держать. Купят Мбаппе и выпустят играть вдвоём с Максименко, этого будет достаточно.
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 11:06
Привет, Валера!!!
Если это случится- перестану уважать Амарала!!! Это находка, просто Чудо, что Спартак нашел такого защитника!!! В паре с Черновым, в центре, может получиться идеальный центр обороны!!! Надеюсь, информация об уходе Бабича- не больше, чем утка...
🤔🤔🤔
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:49
Если так, то это будет серьёзная потеря для "Спартака".
Удастся ли в этом случае найти равноценную замену Бабичу?
xktnkj748tr3
xktnkj748tr3
вчера в 10:48
Конечно серб потянется туда,там тепло и деньги
Гость
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