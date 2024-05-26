Бабич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Защитник Срджан Бабич летом может покинуть «Спартак».
Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии предложил игроку сотрудничество.
Ранее сообщалось, что футболист имеет шансы перейти в чемпионат Сербии.
Защитник Срджан Бабич летом может покинуть «Спартак».
Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии предложил игроку сотрудничество.
Ранее сообщалось, что футболист имеет шансы перейти в чемпионат Сербии.
обладающий качествами лидера. Очень хорошо читает игру. С Бабичем стало намного спокойнее за оборону "Спартака". И новый тренер "Спартака" Деян Станкович очень рассчитывает на Бабича в следующем сезоне, который уже "не за горами".
обладающий качествами лидера. Очень хорошо читает игру. С Бабичем стало намного спокойнее за оборону "Спартака". И новый тренер "Спартака" Деян Станкович очень рассчитывает на Бабича в следующем сезоне, который уже "не за горами".