Затягивать с переходом в Европу – тренд РПЛ. Страдал Захарян, теперь очередь Тюкавина и Глушенкова

1716570857

24 мая 2024, 20:14

Вести рыночные отношения стало намного сложнее.

Понятно, что клубам не хочется терять своих лидеров – тем более, когда речь о собственных воспитанниках, россиянах или игроках из стран СНГ . Только затягивание момента продажи в итоге бьёт по самим командам. Футболисты стагнируют и оцениваются дешевле. Пока такой тренд лишь укореняется.

Был пример Захаряна

Арсен мог отправиться в «Челси» ещё летом 2022 года. К тому моменту хавбек провёл свой лучший сезон в составе «Динамо», закрепился в ранге лидера. Требовать за него могли много. Переговоры проходили незадолго до закрытия трансферного окна, в итоге сторонам не хватило времени, чтобы согласовать схему выплат. Захарян остался в Москве.

В итоге команда не нашла химию со Славишей Йокановичем, её бросало из жара в холод. Хандрил и сам Арсен, который перестал делать разницу на чужой половине. И самое опасное заключалось в том, что спад мог продолжиться в следующем сезоне. Очередным ударом стал сорвавшийся переход в «Лацио», отказ «Аякса», трудности в переговорах с «Сосьедадом». Слишком много испытаний для молодого игрока, который так рвался в Европу.

Интересная деталь: споры между «Динамо» и агентами игрока по выплате комиссии возникли на фоне размера компенсации. Москвичи предполагали, что от продажи Арсена в будущем выручат 25 млн евро, и при такой сумме готовы были платить агентам. На деле за полузащитника оказались готовы заплатить только 12 млн.

Тикнизяну пора было уезжать прошлым летом

Тогда вообще могло случиться немало топ-трансферов на выход. Наир ярким стартом заслужил интерес «Вердера». Немцам нужен был латераль, ориентированный на атаку, в схему с тремя центральными защитниками. У Тикнизяна оказался соответствующий профиль – в атаке он куда ярче, при этом не так надёжен в обороне. Подходящую команду найти было бы сложно, но интерес был благодаря 4 голам в первых 3 матчах сезона и играм в квалификации к Евро.

Однако за узкопрофильного игрока «красно-зелёные» потребовали 5,5 млн евро – и ожидаемо получили отказ. Зимой Наир тоже запросил астрономические цифры, но уже в ответ на предложение «Зенита». А во второй части сезона сник – гораздо меньше игровой практики, микротравмы. И только 1 голевая в 6 поединках чемпионата. В то же время говорили об интересе «Болоньи». Может, удастся вернуться к переговорам летом.

Тогда же надо было отпускать Сперцяна

Сперцян на пару с Захаряном считались главными талантами в Премьер-Лиге в последние годы. Арсен всё же пробился в Ла Лигу. «Реал Сосьедад», конечно, не «Челси». Но даже к игре басков хавбеку «Динамо» тяжело адаптироваться.

А Эдуард, можно сказать, оказался в заложниках ожиданий Галицкого. Воспитанник «Краснодара» – главный актив клуба, поэтому продать его хотели только в европейскую топ-команду. Пик интереса наблюдался в прошлом сезоне, тогда сообщалось об интересе ПСВ , мёнхенгладбахской «Боруссии», «Вольфсбурга». Присматривались даже «Милан» и «Интер». В итоге летом велись переговоры с «Аяксом», но Эдуард остался.

Обидно, что не срослось. С другой стороны, обещал взять с «быками» трофей, прежде чем уйти. Но в финале Кубка России-22/23 уступили ЦСКА . А теперь сам Галицкий «вычеркнул» «горожан» из чемпионской гонки. Всё, что от игрока зависело, он сделал, остальное – недоработка руководства.

Вопрос: будет ли спрос теперь и пойдёт ли «Краснодар» на условия европейцев. Или опять продолжит гнуть свою линию?

Разговоры о продаже вратаря сборной зашли только сейчас

Ещё один важный актив для «Краснодара» – их вратарь. Матвей Сафонов вырос в первого номера «быков» и сборной России, отказался переходить в другой российский гранд. Но уже давно напрашивается новая ступень в развитии карьеры – а Матвей предпочёл заключить долгосрочный контракт с южанами. Пространства для роста в РПЛ для голкипера больше нет, в устоявшихся условиях он стал чаще допускать ошибки.

Переезд был бы лучше для всех. Клуб получил бы солидные деньги, которые необходимы на новые топ-трансферы. При этом уже вырос сменщик – Агкацев высоко котируется по меркам РПЛ . Сам игрок получил бы толчок к дальнейшему росту и переломил бы период стагнации.

Правда, пока интерес к футболисту почти нулевой. ПСЖ приступил к переговорам, только парижанам нужен дублёр для Доннаруммы, а не первый номер. Сафонов станет, как Лунин для «Реала» (когда был здоров Куртуа) – своими глазами видишь решающие стадии ЛЧ , наблюдаешь за матчами с лучшими. Но сам за сезон играешь 6-7 игр. Кубковых или в чемпионате. И в соперниках – никакая не «Барселона».

Тенденция наверняка продолжится Тюкавиным и Глушенковым

Летом будут новые слухи об интересе европейцев к россиянам. Новые лица лиги – Тюкавин и Глушенков. Сверкнули они по-настоящему ярко. Константин превратился в главного бомбардира москвичей, решает исходы моментов и целых матчей. Благодаря нему команда претендует на чемпионство. Максим же реанимировал давно забытое амплуа «десятки». Как форвард Глушенков не настолько хорош, зато в качестве диспетчера раскрывается полностью.

К кому-то из этих двоих наверняка присмотрятся («Атлетико», например). Хотя сдерживающим фактором в обоих случаях будет только один результативный сезон. Другое дело – вряд ли стратегия российских клубов изменится. Терять ключевых игроков атаки не хотят ни «Динамо», ни «Локомотив». Остаётся надеяться, что развитию карьеры новых лидеров это не помешает, находят же как-то компромисс.