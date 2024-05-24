«Спартак» не хочет продавать Бабича. Игроком интересуется «Црвена Звезда»

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вчера, 22:48

«Спартак» не намерен расставаться с защитником .

Ранее издание Kurir сообщило о том, что игрок после завершения сезона перейдёт в «Црвену Звезду» на замену Александару Драговичу, который сегодня объявил об уходе из белградской команды.

По информации Meridian Sport, москвичи в настоящее время не хотят продавать футболиста.