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«Спартак» не хочет продавать Бабича. Игроком интересуется «Црвена Звезда»

вчера, 22:48

«Спартак» не намерен расставаться с защитником Срджаном Бабичем.

Ранее издание Kurir сообщило о том, что игрок после завершения сезона перейдёт в «Црвену Звезду» на замену Александару Драговичу, который сегодня объявил об уходе из белградской команды.

По информации Meridian Sport, москвичи в настоящее время не хотят продавать футболиста.

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Все комментарии
h4t4t8ttcx65
h4t4t8ttcx65
сегодня в 05:50
Насильно мил не будешь, если игрок захочет уйти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:56
Не продаётся, а сколько аы предложите?...
ABir
ABir
сегодня в 02:26
А у Звезды денег хватит?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:02
Бабич ? Не знаю. По - моему, ничего особенного. Если кто-то разглядел в нём большее, ради бога. Вместе с тем допускаю, что уровень нашего чемпионата не позволяет ему раскрыться полностью, он играет в пол-ноги и не считает нужным раскрывать весь свой потенциал. Во всяком случае, мне так показалось.
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:16
«Спартак» не хочет продавать Бабича. Игроком интересуется «Црвена Звезда»

- В чём проблема, господа? Не хотите - не продавайте! Пусть этим игроком хоть Марсиане интересуются! Хотя...
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:00
Такие игроки всем нужны... вопрос денег...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:51
не думаю что Спартак продаст Бабича.
Гость
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