«Спартак» не хочет продавать Бабича. Игроком интересуется «Црвена Звезда»

«Спартак» не намерен расставаться с защитником Срджаном Бабичем.
Ранее издание Kurir сообщило о том, что игрок после завершения сезона перейдёт в «Црвену Звезду» на замену Александару Драговичу, который сегодня объявил об уходе из белградской команды.
По информации Meridian Sport, москвичи в настоящее время не хотят продавать футболиста.
- В чём проблема, господа? Не хотите - не продавайте! Пусть этим игроком хоть Марсиане интересуются! Хотя...
- В чём проблема, господа? Не хотите - не продавайте! Пусть этим игроком хоть Марсиане интересуются! Хотя...