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Калешин покинул «Аланию»

26 мая 2024, 14:26

Как сообщает журналист Сергей Ильёв, Евгений Калешин покинул пост главного тренера «Алании».

Клуб финишировал на 8-м месте в Первой лиге.

В следующем сезоне «Аланию» ждёт сокращение бюджета.

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Все комментарии
ccqw9k5tnek7
ccqw9k5tnek7
26 мая в 16:29
Не оправдал надежд на повышение в классе.
альсато
альсато
26 мая в 15:52
покинул или его покинули)))))
Capral
Capral
26 мая в 15:37
Надеюсь, он, никого не придушил- на последок? Вот ведь, манера 16ная- футболистов душить и еще- это афишировать. В дурке- ему самое место, а не в футболе!
Варвар7
Варвар7
26 мая в 15:34
Некоторые игроки клуба с облегчением "трёхэтажно" выругались (теперь можно) ...)))
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Байкал-38 (раскрыть)
26 мая в 14:49
Точно не руководство клуба, потому что от них ничего не зависит. А власти всё устраивает, 4 года уже деньги на небольшом стадионе осваивают, уже проект в три раза упростили, оставили две трибуны по бокам и всё никак достроить не могут.

Сейчас очевидно, что играть в 24/25 точно не будут, там только навесы над бетонными трибунами возводят и канавы везде вокруг.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
26 мая в 14:44
А кто то на себе майку рвал и доказывал, что Алания уже в мае этого года будет играть на новеньком стадионе и призывал не верить слухам, что всё так плохо.
Мол Алания выиграет турнир ФНЛ и уже в сезоне 24/25 на новеньком стадионе будет феерить в РПЛ.
Тут как говориться мечтать не вредно.
Но реальность совсем иная и Алания ещё не скоро постучиться в высший свет, если вообще...
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Байкал-38 (раскрыть)
26 мая в 14:35, ред.
А им нет толку мечтать об РПЛ. По стадиону там только бетон на двух боковых трибунах залили. С такими темпами им ещё года три строить (учитывая, что за четыре года там только снесли и залили боковые трибуны), а без стадиона по требованиям в РПЛ нельзя.

Причём по нашей классике стадион не зависит от клуба, стадион строит республика, а клуб принадлежит Гуриевым, так что даже повлиять никак нельзя.
Байкал-38
Байкал-38
26 мая в 14:29
А ещё недавно середнячок мечтал об РПЛ.
Но только мечтал, так как команда явно не уровень высшей лиги.
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