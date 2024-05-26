Калешин покинул «Аланию»

Как сообщает журналист Сергей Ильёв, Евгений Калешин покинул пост главного тренера «Алании».
Клуб финишировал на 8-м месте в Первой лиге.
В следующем сезоне «Аланию» ждёт сокращение бюджета.
Как сообщает журналист Сергей Ильёв, Евгений Калешин покинул пост главного тренера «Алании».
Клуб финишировал на 8-м месте в Первой лиге.
В следующем сезоне «Аланию» ждёт сокращение бюджета.
Сейчас очевидно, что играть в 24/25 точно не будут, там только навесы над бетонными трибунами возводят и канавы везде вокруг.
Сейчас очевидно, что играть в 24/25 точно не будут, там только навесы над бетонными трибунами возводят и канавы везде вокруг.
Мол Алания выиграет турнир ФНЛ и уже в сезоне 24/25 на новеньком стадионе будет феерить в РПЛ.
Тут как говориться мечтать не вредно.
Но реальность совсем иная и Алания ещё не скоро постучиться в высший свет, если вообще...
Мол Алания выиграет турнир ФНЛ и уже в сезоне 24/25 на новеньком стадионе будет феерить в РПЛ.
Тут как говориться мечтать не вредно.
Но реальность совсем иная и Алания ещё не скоро постучиться в высший свет, если вообще...
Причём по нашей классике стадион не зависит от клуба, стадион строит республика, а клуб принадлежит Гуриевым, так что даже повлиять никак нельзя.
Причём по нашей классике стадион не зависит от клуба, стадион строит республика, а клуб принадлежит Гуриевым, так что даже повлиять никак нельзя.
Но только мечтал, так как команда явно не уровень высшей лиги.
Но только мечтал, так как команда явно не уровень высшей лиги.