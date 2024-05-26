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Агент Рыбуса высказался о будущем игрока

26 мая 2024, 15:43

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, дал комментарий касательно будущего футболиста.

С контрактом Рыбуса никаких новых ситуаций нет — все по-старому. На нас никто не выходил и ничего не предлагал. Мацей на днях уезжает отдохнуть с семьей в Турцию, а потом уже будут все решения. До 1 июля есть еще время.

О чем можно говорить с клубом, если даже официально главного тренера пока нет?! С кем разговаривать? Тренер должен принять решение — нужен ему Рыбус или нет. Пока разговора нет.

Мацей хочет остаться в России, но если будут предложения из других стран — рассмотрим. Мы открыты к разговорам. Пусть звонят, пишут, а мы готовы все обсудить. Все решаемо. Если брать Россию, то это клубы РПЛ. В ФНЛ пока нет. Мацей всегда успеет там оказаться, если захочет попасть туда. А сейчас зачем ему в ФНЛ?

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
26 мая в 16:06
Думаю, что если и не в Рубине, то найдет себе место в России.
ssspartak
ssspartak
26 мая в 16:03
на своей родине ему делать нечего, сгнобят же
Гость
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