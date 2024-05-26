Агент Рыбуса высказался о будущем игрока

, агент защитника «Рубина» , дал комментарий касательно будущего футболиста.

С контрактом Рыбуса никаких новых ситуаций нет — все по-старому. На нас никто не выходил и ничего не предлагал. Мацей на днях уезжает отдохнуть с семьей в Турцию, а потом уже будут все решения. До 1 июля есть еще время.

О чем можно говорить с клубом, если даже официально главного тренера пока нет?! С кем разговаривать? Тренер должен принять решение — нужен ему Рыбус или нет. Пока разговора нет.