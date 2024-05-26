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Вендел подтвердил своё решение касательно будущего

26 мая 2024, 12:41

Полузащитник Вендел заявил о желании остаться в «Зените».

Я остаюсь в «Зените», не собираюсь уходить.

Ранее футболист помог команде выиграть РПЛ 2023/24.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 мая в 21:44
Кому ещё, как не государству, приносит доход Газпром? Я заканчиваю этот бессмысленный разговор. Надоело бисер метать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
27 мая в 21:30
Снова не в ту степь. Я не про государство в лице Газпрома. Я вроде доходчиво пояснил, что я против получения огромных денег от государства наемниками Зенита. И сказал, что деньги надо зарабатывать, а не получать. Зачем искажать мои слова7 Госструктура ( Газпром) и должна приносить доход государству, как и все иные госстрктуры.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 мая в 20:53
Кто же приносит государству дохода больше, чем Газпром? Вы, уважаемый диссидент, просто запутались в собственных инсинуациях о Газпроме.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
27 мая в 20:44, ред.
Тебя все время на строну тянет. Я веду речи не о Газпроме, который и есть государство, я веду речь о наемниках Зенита, которые получают от государства огромные деньги, а надо их не получать, а зарабатывать. Что это значит ? Приносить доход государству, а не тянуть из него. Все просто и понятно.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 мая в 20:26
Никто не зарабатывает сколько надо, но Газпром, как раз, больше всех.
Nipper
Nipper ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 мая в 00:14
Тенхаговцы?! Ну ты и фантазия у тебя Семаковец, по поводу твоего зенита, полностью поддерживаю кричалку фанов Динамо М "зенит позор российского футбола". Только слепой мог не видеть как Ахмат слил три очка, и о чем тут говорить после этого. Вот такой чемпион💩!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
26 мая в 22:06
Это далеко не главная мысль в моем тексте. Главное и бесспорное это то, что "Деньги надо зарабатывать, а не получать" К сожалению в Газпроме этот принцип не реализован.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 мая в 21:53, ред.
Все свергали, все, наперегонки. Теперь признаваться не хотят, как водится виноватых ищут, кивают друг на друга. Но, если что, то все были борцами с коммунистическим насилием.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
26 мая в 21:07
Во-первых, далеко не все "свергали СССР". А во вторых, деньги надо зарабатывать, а не получать. Причем и при социализме, и при капитализме. Этим принципом в Газпроме и не пахнет. Впрочем, как и во всех государственных структурах.
pomor45
pomor45 ответ Nipper (раскрыть)
26 мая в 20:42
Если полноги хватает, чтобы выигрывать конкуренцию у целой ноги, то почему бы и не так?
pomor45
pomor45 ответ альсато (раскрыть)
26 мая в 20:40
Когда и снизу хотят, и сверху могут, и местами поменяться тоже могут.
pomor45
pomor45 ответ tm25ajnbtmgr (раскрыть)
26 мая в 20:37
А какие ещё считать, если своих нет?
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 мая в 20:36
Объединяем и получаем: Всё решают кадры с деньгами. За что и боролись, свергая СССР.
sv_1969
sv_1969
26 мая в 20:09
Анатолий Кандауров: Вы правы!Это я и имел в виду
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
26 мая в 19:26
sv_1969 .
Перефразируя известное изречение тов. Сталина "Кадры решают все" можно сказать в Газпроме "Деньги решают все".
Шуnя771
Шуnя771
26 мая в 18:15
Больше "отслюнявливают" только в песках!)))
Поэтому татуху типа "За Зенит с детства" и пока не погонят!
Zenit 1980
Zenit 1980
26 мая в 17:55
Бразильцев нужно вовремя продавать и ротировать. У Луческу это очень хорошо получалось.
valt134
valt134
26 мая в 17:03
Денежка держит. Футболист в нем умер.
112910415
112910415
26 мая в 16:11
влюбился парень в Питер !
Сп62
Сп62
26 мая в 15:39
Да он всё жизнь мечтал о Зените. Куда ж он без него?
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 мая в 15:22
Ну извините!За что купил , за то и продал! Газету не могу назвать но известная!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
26 мая в 15:19, ред.
Да нет...не серьёзно....какой Фламенко...
Бразильцы это клубы-фермы...производят что бы продавать...а не покупать...
Да и в истории Фламенко не было ни одного трансфера равного стоимости Вендела...
А на обмет типа "Вы нам Юри Альберто - а мы Вам 100 игроков" Зенит уже сам не пойдёт...
Был бы стар или контракту конец...ещё ладно...а так - навряд ли.....
Да и родственники его не поймут....скажут "куй железо пока горячо.....лови титулы...богатей...и будь счастлив...."
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 мая в 15:16
Издание не буду называть!Нельзя!
«Фламенго» выходил на представителей Вендела и собирался переманить полузащитника к себе. Еще пару недель назад шансы «Зенита» сохранить системообразующего футболиста были не очень высоки. Но клуб сделал ответный шаг — предложил Венделу новый контракт.
8gg573qpwzc3
8gg573qpwzc3 ответ sv_1969 (раскрыть)
26 мая в 15:08
А разве он передумал?
kazakoff
kazakoff
26 мая в 15:04
Понимает, что кроме Бразильской Серии А уже нигде не нужен, да и комфортные финансовые условия менять не хочется
25процентный клоун
25процентный клоун
26 мая в 15:01
Очень сильно сдал вместе с клаудинье
lotsman
lotsman
26 мая в 14:50
Вендел об этом говорил уже много раз, но журналистам неймётся,)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
26 мая в 14:43
Передумал что ???
sv_1969
sv_1969
26 мая в 14:42
всем понятно почему он вдруг передумал
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Nipper (раскрыть)
26 мая в 14:40, ред.
В вашем Манчестере все прям игре отдаются на 140%....коль еле-еле на 8-е место запрыгнули...и зарплаты поболей зенитовских...и гонору на три команды хватит...а на выхлопе ноль....
Кто бы рассказывал....про соотношение старание/зарплата .....ну уж точно не тенхааговцы......
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