Вендел подтвердил своё решение касательно будущего

Полузащитник Вендел заявил о желании остаться в «Зените».
Я остаюсь в «Зените», не собираюсь уходить.
Ранее футболист помог команде выиграть РПЛ 2023/24.
Полузащитник Вендел заявил о желании остаться в «Зените».
Я остаюсь в «Зените», не собираюсь уходить.
Ранее футболист помог команде выиграть РПЛ 2023/24.
Перефразируя известное изречение тов. Сталина "Кадры решают все" можно сказать в Газпроме "Деньги решают все".
Перефразируя известное изречение тов. Сталина "Кадры решают все" можно сказать в Газпроме "Деньги решают все".
Поэтому татуху типа "За Зенит с детства" и пока не погонят!
Поэтому татуху типа "За Зенит с детства" и пока не погонят!
Бразильцы это клубы-фермы...производят что бы продавать...а не покупать...
Да и в истории Фламенко не было ни одного трансфера равного стоимости Вендела...
А на обмет типа "Вы нам Юри Альберто - а мы Вам 100 игроков" Зенит уже сам не пойдёт...
Был бы стар или контракту конец...ещё ладно...а так - навряд ли.....
Да и родственники его не поймут....скажут "куй железо пока горячо.....лови титулы...богатей...и будь счастлив...."
Бразильцы это клубы-фермы...производят что бы продавать...а не покупать...
Да и в истории Фламенко не было ни одного трансфера равного стоимости Вендела...
А на обмет типа "Вы нам Юри Альберто - а мы Вам 100 игроков" Зенит уже сам не пойдёт...
Был бы стар или контракту конец...ещё ладно...а так - навряд ли.....
Да и родственники его не поймут....скажут "куй железо пока горячо.....лови титулы...богатей...и будь счастлив...."
«Фламенго» выходил на представителей Вендела и собирался переманить полузащитника к себе. Еще пару недель назад шансы «Зенита» сохранить системообразующего футболиста были не очень высоки. Но клуб сделал ответный шаг — предложил Венделу новый контракт.
«Фламенго» выходил на представителей Вендела и собирался переманить полузащитника к себе. Еще пару недель назад шансы «Зенита» сохранить системообразующего футболиста были не очень высоки. Но клуб сделал ответный шаг — предложил Венделу новый контракт.
Кто бы рассказывал....про соотношение старание/зарплата .....ну уж точно не тенхааговцы......
Кто бы рассказывал....про соотношение старание/зарплата .....ну уж точно не тенхааговцы......