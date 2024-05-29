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Тульский «Арсенал» в гостях обыграл «Пари НН» в стыковом матче РПЛ

вчера, 21:11
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Пари НН» проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) в первом стыковом матче за выход в РПЛ.

Первый гол в игре на 2-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Максим Кайнов. На 8-й минуте защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома отправил мяч в свои ворота. На 33-й минуте Эрвинг Ботака-Иобома вывел тульский клуб вперёд, исправив свою ошибку.

Ответный матч состоится 1 июня в Туле.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:15
Не верю в ответной встрече на успех НН и Урала,если хозяева поля сами не откажутся от ПЛ.Жаль стадионы.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:12
Надо было Балтику сохранять в ПЛ.Посмотрите на игру нижегородцев и вспомните балтийцев,это небо и земля.Как можно получив шанс в виде подарка от самарцев так сыграть дома?Это что то.Много игроков в аренде было у Пари НН,а им....
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:07
Неприятно удивили клубы РПЛ. Очень слабо сыграли и беззубо в атаке, не забив ни одного гола. Туляки забили себе сами) Похоже в следующем сезоне будет 4 новых клуба в РПЛ.
North West
North West ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
Акрон может играть в Самаре на Металлурге, где раньше Крылья играли. Динамо Махачкала на Анжи Арене, ну а Арсенал на своём стадионе, они в вышке пару лет назад на нём играли.
Пепс
Пепс
сегодня в 00:01
В Нижнем футбол не нужен, там на хоккей все ходят.... Был там прошлым летом... Все о хоккее только говорят 😁😁😁😁😁
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:48
НН два сезона подряд играет по 30 игр чтобы биться в стыках за выживание.
minai
minai
вчера в 23:12
Благодарю Всех за тёплые слова в адрес моего клуба, но ещё ничего не ясно в этом противостоянии.
STVA 1
STVA 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:51
Согласен с Вами! Когда Юрана ушли то мне подумалось что не нашел консенсуса , как говорил один персонаж с руководством))
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 22:51
Как показывает история - Юран - очень сложный характер. Но как специалист - безумно толковый! Найти с ним язык, дать ему хоть чуточку толковых футболистов и ты всегда в премьер лиге! Дать чуток побольше денег и Газпром еще больше обанкротиться
pomor45
pomor45
вчера в 22:48
Похоже в следующем сезоне борьба внизу будет гораздо более жаркой, чем вверху.
lotsman
lotsman
вчера в 22:38
И Арсенал, видимо, тоже имеет больше желания играть в РПЛ, чем НН.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:37
Мои поздравления болельщикам красно - жёлтых !!!
Capral
Capral ответ Я_Андрей (раскрыть)
вчера в 21:43
Соглашусь, пожалуй...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:41
С выходом в РПЛ, Арсенал!
Я_Андрей
Я_Андрей ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:32
вообще не могу понять - за что болельщики Пари НН любят этого Юрана? Да и прошлый год очень сомнительно Пари НН с ним зацепилась за стыки при громких судейских скандалах.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:29
всё по делу в обоих переходных матчах и эти команды не жалко жалко только стадионы построенные к ЧМ теперь их не будет сразу 6 к Саранску и Волгограду присоединятся ещё 4 зато без стадионов Акрон да и Тула с Махачкалой непонятно где играть будут давно пора уже без инфраструктуры не допускать команды вообще даже к ФНЛ
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:28, ред.
Клубы ФНЛ в плане результатов сегодня в огне, при том, что играли в гостях. Не ведаю, чем в итоге закончатся двухматчевые противостояния, но если оба клуба РПЛ вылетят, то максимум что потеряет РПЛ, так это два стадиона, построенных к ЧМ, вдогонку к уже двум потерянным, а в плане демонстрируемой игры. смею предположить, что Тольятти, что Тула с не меньшим успехом представят свои города в РПЛ, чем их оппоненты, как на мой взгляд. Ну а по матчу, ежели кратко, стандарты решили все. Задача: футболисты "НН" не забили, футболисты "Арсенала" забили три. Вопрос: какой счет? Правильный ответ 2-1. Болельщиков "Арсенала" с победой, ну а болельщикам "НН" надежды. Как обычно личное мнение
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:24
Всё справедливо. Смотрел матч и скажу так: выиграла та команда, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ играть на данный момент в РПЛ.
А, ведь, Юран неоднократно предупреждал руководство НН: не купите относительно недорогих, но достаточно качественных игроков, не будет "глубины" состава - вся его "комиссарская работа", заставлявшая игроков носиться по полю все 90 минут, пойдёт прахом. Потому что на одних морально-волевых чемпионат не вытянуть
ПОКА так и получается.
Арсеналу желаю обыграть по сумме 2-х матчей Пари НН и подняться в РПЛ.
Capral
Capral
вчера в 21:23
Еще до игры был уверен в победе гостей. Жалкий и безобразный вид имеет НН. Увы, но таковы реалии. При всем уважении к Юрану, но надо признать, что после себя- он оставил руины. Смотреть больно на НН. В победе Сторожука, ничего гениального нет, такого соперника можно брать голыми руками. Похоже, и еще одна команда ПЛ оформляет абонемент в ФНЛ, а жаль. Если, в победу Урала, еще как-то верится, хотя и с трудом, то, Новгород- похоже обречён...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:20
команды из фнл состоятельней, чем урал и паринене
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:15
Молодцы туляки,3 мяча забили, герой матча Эрвинг Ботака - .....))).
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