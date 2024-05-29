Тульский «Арсенал» в гостях обыграл «Пари НН» в стыковом матче РПЛ

«Пари НН» проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) в первом стыковом матче за выход в РПЛ.
Первый гол в игре на 2-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Максим Кайнов. На 8-й минуте защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома отправил мяч в свои ворота. На 33-й минуте Эрвинг Ботака-Иобома вывел тульский клуб вперёд, исправив свою ошибку.
Ответный матч состоится 1 июня в Туле.
А, ведь, Юран неоднократно предупреждал руководство НН: не купите относительно недорогих, но достаточно качественных игроков, не будет "глубины" состава - вся его "комиссарская работа", заставлявшая игроков носиться по полю все 90 минут, пойдёт прахом. Потому что на одних морально-волевых чемпионат не вытянуть
ПОКА так и получается.
Арсеналу желаю обыграть по сумме 2-х матчей Пари НН и подняться в РПЛ.
А, ведь, Юран неоднократно предупреждал руководство НН: не купите относительно недорогих, но достаточно качественных игроков, не будет "глубины" состава - вся его "комиссарская работа", заставлявшая игроков носиться по полю все 90 минут, пойдёт прахом. Потому что на одних морально-волевых чемпионат не вытянуть
ПОКА так и получается.
Арсеналу желаю обыграть по сумме 2-х матчей Пари НН и подняться в РПЛ.