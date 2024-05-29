Тульский «Арсенал» в гостях обыграл «Пари НН» в стыковом матче РПЛ

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вчера, 21:11

«Пари НН» проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) в первом стыковом матче за выход в РПЛ .

Первый гол в игре на 2-й минуте забил полузащитник «Арсенала» Максим Кайнов. На 8-й минуте защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома отправил мяч в свои ворота. На 33-й минуте Эрвинг Ботака-Иобома вывел тульский клуб вперёд, исправив свою ошибку.

Ответный матч состоится 1 июня в Туле.