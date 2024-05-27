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«Барселона» в гостях обыграла «Севилью»

сегодня, 00:05
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Севилья» проиграла «Барселоне» (1:2) в матче 38-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 15-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 31-й минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несери сравнял счёт. На 59-й минуте полузащитник Фермин Лопес снова вывел «Барселону» вперёд.

«Барселона» закончила сезон на 2-м месте (85 очков), «Севилья» пришла на 14-м месте (41 очко).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:14
Значит так. Барселона при Хави набрала 229 очков. Реал за это время набрал 232 очков. Посмотрим что получится у Флика
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:10
Завершили сезон на мажорной ноте, молодцы!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:56, ред.
Ты ждёшь сильную Барселону ? С какой стати ? Легенд клуба (Кумана/Хави) низложили собственноручно/ножно, расписавшись в лживом уважении к легендам Блауграны! Любой кто придёт на тренерский мостик понимает, что будет промокашкой..., которому на реальную работу ни дадут ни время, ни денег.
По текущей же ситуации всё ещё хуже: клуб в лице Хави априори разозлил судейский корпус Примеры; Лапорта же (на своём уровне) в контрах с Тебасем и небритым селезнем из УЕФА. Поэтому строить там новое - на годы, в концептуальном смысле - это всё равно, что у бегемота талию искать.
Тут, при таких обстоятельствах, чтоб результаты добывать, Барса должна на голову соперников превосходить. А оно есть в реале ? Риторический вопрос.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:27
Нужно в любой ситуации играть только на победу!
Ждём более сильную Барселону в следующем сезоне!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:13
Хави красиво попрощался с «Барселоной». Фанаты каталонцев, будете скучать?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:06
Хави :"А может остаться?"
Гость
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