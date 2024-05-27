«Барселона» в гостях обыграла «Севилью»

«Севилья» проиграла «Барселоне» (1:2) в матче 38-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 15-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 31-й минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несери сравнял счёт. На 59-й минуте полузащитник Фермин Лопес снова вывел «Барселону» вперёд.
«Барселона» закончила сезон на 2-м месте (85 очков), «Севилья» пришла на 14-м месте (41 очко).
По текущей же ситуации всё ещё хуже: клуб в лице Хави априори разозлил судейский корпус Примеры; Лапорта же (на своём уровне) в контрах с Тебасем и небритым селезнем из УЕФА. Поэтому строить там новое - на годы, в концептуальном смысле - это всё равно, что у бегемота талию искать.
Тут, при таких обстоятельствах, чтоб результаты добывать, Барса должна на голову соперников превосходить. А оно есть в реале ? Риторический вопрос.
По текущей же ситуации всё ещё хуже: клуб в лице Хави априори разозлил судейский корпус Примеры; Лапорта же (на своём уровне) в контрах с Тебасем и небритым селезнем из УЕФА. Поэтому строить там новое - на годы, в концептуальном смысле - это всё равно, что у бегемота талию искать.
Тут, при таких обстоятельствах, чтоб результаты добывать, Барса должна на голову соперников превосходить. А оно есть в реале ? Риторический вопрос.