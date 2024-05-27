«Барселона» в гостях обыграла «Севилью»

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сегодня, 00:05

«Севилья» проиграла «Барселоне» (1:2) в матче 38-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 15-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 31-й минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несери сравнял счёт. На 59-й минуте полузащитник Фермин Лопес снова вывел «Барселону» вперёд.

«Барселона» закончила сезон на 2-м месте (85 очков), «Севилья» пришла на 14-м месте (41 очко).