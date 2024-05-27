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Дубль Роналду помог клубу «Аль-Наср» обыграть «Аль-Иттихад»

вчера, 23:12
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)4 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-ИттихадМатч завершен

«Аль-Наср» переиграл «Аль-Иттихад» в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:2).

У хозяев поля дубль оформил Криштиану Роналду, забивший на 45+3-й и 69-й минуте. Абдулрахман Гариб реализовал пенальти на 78-й и увеличил разрыв в счете. Фархах Аль Шамрани на 89-й отыграл один из мячей. На 90+2-й Фабиньо не забил «с точки», но отличился с игры и сократил разрыв в счете. На 90+5-й отметился Мешари Аль-Немер.

«Аль-Наср» занял 2-е место (82 балла), «Аль-Иттихад» расположился на 5-й строчке (54 пункта).

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:38
Где рекорды в АПЛ, Ла Лиге, Серии А???.. Или Месси помешал?.. Или партнёры не те?.. 🤭.. ЧМ Месси помешал выиграть?.. Почему на 5 -ти ЧМ 0+0 в ПО ЧМ?.. ФИФА помешало?.. Где трофеи за последние 3 года?.. Тен Хаг виноват?.. Хиляль?.. Волосы?.. А-ха-
ха-ха.. 😂😆🐪🍓🏏🪠🧻🚽
ks2x432vj28n
ks2x432vj28n
сегодня в 07:03
В общем начали играть серьезно только во втором тайме.
Elliada_
Elliada_ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:52
Это может потому, что Роналду в Испании играл на пике, а не как Месси, который начинал там карьеру. Посмотри на статистику Месси в период 2009-2018. Там он тоже опережает Роналду.

На ЧМ у Месси 13 голов (4 с пенальти), у Роналду 8 голов (3 с пенальти). Месси забил без пенальти больше голов, чем Роналду с пенальти. Роналду чисто клубный игрок. На уровне сборных он ни рыба, ни мясо. А учитывая, что Реал скоро выиграет вторую ЛЧ, в то время как Роналду после Реала дальше 1/8 не проходил, напрашивается вывод, что Реал тащил Роналду. Мадрид такой клуб, где даже Бензема и Хоселу делают результат.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 06:46
Ух, ты. Не зря подписали за 200 млн в год. В прошлом сезоне проиграли чемпионат с отставанием 5 очков, а в этом уже 14 очков. Прогресс явно виден. Что будет в следующем?

Говорят, даже рекорд по голам за сезон побил. Наконец-то, нашел чемпионат себе по уровню. А то в Ла Лиге рекорд по голам за сезон у Месси (50 голов), в АПЛ - Холанн (36 голов), в Серии А - Игуаин и Иммобиле (36 голов). Вписал себя в историю Верблюд-лиги.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 04:14
Роналду даже и половину матчей Меськи не отыграл в Ла Лиге. Всё равно не сильно уступает.
На ЧМ тоже Роналду может стать лучшим, если как и Меське будут давать пенальти каждый матч. Меська фифашный и уефашный проект - это факт.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:30
Я не гоняюсь за рекордами..это рекорды гонятся за мной))). Фразу Златана переписал на себя. В принципе кр7 молодец...не устает любить и любит футбол. Но кроме рекордов..есть ещё завоевания трофей... Думаю..арабы надеются на это... Надо чтоб и трофеи гонялись за тобой.. роналду
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:13
Роналду просто красавец... как его поздравляли с забитыми мячами одноклубники...
БиллиБоб
БиллиБоб
сегодня в 01:21, ред.
Это любительская лига, поэтому грош цена этим голам. И не важно кто их там забивает, Роналду или еще кто-либо.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:51
А где статьи про "рекорды" Авейру?.. 🤔.. Ладно, я напишу.. Авейру "рекордсмэн" по голам за сезон в карьере в СА, Месси - в Ла Лиге.. Авейру "рекордсмэн" по г+п в СА, Месси - в Ла Лиге и на ЧМ.. Всё, что нужно знать про Рончика.. Алес капут.. 🤭😂🙌
Capral
Capral
вчера в 23:27, ред.
Рон- красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Продолжай, в том же духе, Рончик, назло- всем "дырявым"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты- Лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 23:26
Вечно второй в СА, хотя нет - не вечно, через год все или две...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:18
шикарная феерия голов.
Роналду продолжает покорять Аравию.
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