Дубль Роналду помог клубу «Аль-Наср» обыграть «Аль-Иттихад»

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вчера, 23:12

«Аль-Наср» переиграл «Аль-Иттихад» в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:2).

У хозяев поля дубль оформил Криштиану Роналду, забивший на 45+3-й и 69-й минуте. Абдулрахман Гариб реализовал пенальти на 78-й и увеличил разрыв в счете. Фархах Аль Шамрани на 89-й отыграл один из мячей. На 90+2-й Фабиньо не забил «с точки», но отличился с игры и сократил разрыв в счете. На 90+5-й отметился Мешари Аль-Немер.

«Аль-Наср» занял 2-е место (82 балла), «Аль-Иттихад» расположился на 5-й строчке (54 пункта).