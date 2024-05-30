Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига конференций 2023/2024

«Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» и выиграл Лигу конференций

сегодня, 00:41
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаЗакончился в доп. время

«Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» (1:0) в финале Лиги Конференций.

В основное время команды не сумели отметиться забитыми голами. Игра перешла в овертаймы, где единственный гол на 116-й минуте забил нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби.

Таким образом, «Олимпиакос» выиграл свой второй еврокубок в истории. Первым был Балтийский кубок в 1963 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Интер Майами» проиграл клубу «Атланта Юнайтед», Месси забил гол
Сегодня, 08:17
Тульский «Арсенал» в гостях обыграл «Пари НН» в стыковом матче РПЛ
Вчера, 21:11
«Акрон» обыграл «Урал» в первом стыковом матче за выход в РПЛ
Вчера, 18:59
«Реал Сосьедад» обыграл «Токио Верди», Захарян забил гол
Вчера, 15:48
Официально«Бохум» сохранил место в Бундеслиге
28 мая
Дубль Роналду помог клубу «Аль-Наср» обыграть «Аль-Иттихад»
27 мая
Сортировать
Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 15:32
Опять фиалкам неповезло......
lobsterdam
lobsterdam ответ Корчной бы забил (раскрыть)
сегодня в 12:52
По Вашему «бизнесу» прикольно жить посреди помойки и разрухи, но на своей вилле? Извините, что встрял в диАлог. Ваша точка зрения имеет право на жизнь, но имеет ограниченное хождение среди лишь определенной категории «бизнесменов», которые не смотрят далее своего носа, типа «золотые унитазы» и т.а.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Корчной бы забил (раскрыть)
сегодня в 12:20, ред.
У тебя какое то искореженное представление о бизнесе, напрочь лишённое элементарных понятий.
Ты чё бизнесом то называешь ?! Ты бизнесом называешь строительство лифтов, которые с людьми падают и возведение дамб, которые через 3 года саморазрушаются (от "грызунов") и города топят.... ?!
Это не бизнес, милок, это - п р е с т у п л е н и е! УК РФ Статья 216. Теперь то хоть разницу чуешь, не ?

P.S. Я тебе поэтому сразу и написал - зайди на кухню и там тебя услышат.)
PP.SS. Про "типичную тактику" 50-ти летней давности, в которой ты несомненно шаришь потому как был её свидетелем тоже..., тоже - на кухне. )
Корчной бы забил
Корчной бы забил ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:14
футбол Олимпиакоса - типичная тактика для футболистов со средними способностями, такой бей-беги был единственным футболом в Европе примерно лет 50 до завезения бразильцев и аргентинцев, и является доминирующим в низших лигах и сейчас

теперь цитата по "откуда ты взял что я что-то утверждаю" цитата: "Неужто местные банкиры, которые ведут своё потомство и бизнес более 6-ти веков (!), не могут создать клуб, на который не стыдно смотреть"
вы не помните что сами говорили? утверждалось и подразумевалось, что "богатый" занимается не грабежами как в реальности, а развитием, как может "развить" что либо - бездарность, не профессиональная ни в чем, кроме получения прибыли? вариант тот же, что проявляется в бизнесе футбола, только в случае, если клуб является "страстью" с какой-либо точки зрения, как "мечта" или "продолжение прошлых успехов" реала-барселоны, усекаешь? у безнеса никогда не было и не будет НАМЕРЕНИЯ что-то развивать, это "деяние" занимается сбором денег с населения за товары и услуги для личного счета в банке, если при этом разрушается страна или город, тонет город в реке как сейчас в России, падают лифты с людьми тысячами, взрываются сотнями дома и падают от старости - бизнесу на это плевать, именно таково "величие" которое ты генерируешь
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:50
А мне, Венеция понравилась больше.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Attacante_88 (раскрыть)
сегодня в 10:44
Бывает даже с лучшими) Вон, Доминатора "Олимпиакос" выбивал из ЛЕ, причём на "Эмирейтс" обыграл.

И даром бы он в защите стоял, он ещё и давил на "Эмирейтс", а "топовые" исполнители "Арсенала" - в первом матче криворукий Лено, который выбежал зачем-то в центр поля, а во втором - Обама, который с двух метров в пустые не попал - ему отлично помогали)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:13, ред.
"Фиорентине" явно не хватало Кокорина.)
Кокоша фартовый, он бы точно укокошил олимпиков в этом финальном матче оформив голешник в ворота греков на радость фиалкам и всем их многочисленным болельщикам и болельщицам, прервав их удивительно невезучую серию в финалах европейских кубков)
8resce6ct467
8resce6ct467
сегодня в 09:49
Очень скучный матч.
mggdw9ea8k5m
mggdw9ea8k5m
сегодня в 09:43
Олимпиакос с исторической победой!
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 09:15
Напомнило 2004 год -_-
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Корчной бы забил (раскрыть)
сегодня в 09:07
Кстати о птичках.
Расскажи ка мне про "тактику" Олимпиакоса и Фиорентины. Уж больно интересно где ты в этом футбольном навозе профессионализм обнаружил. ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Корчной бы забил (раскрыть)
сегодня в 08:57, ред.
Где в моём комменте писалось как "должно быть", умник ?

Раз уж ты "корчной" зарегался, покороче изложи суть, ибо только об Иване Грозном в своей "оде" ты не успел тут ввернуть.

P.S.
Про "экономические форумы" и жизнь в стране, милок, загоняй инетовскими шаблонами у себя на кухне своим домашним.
У меня у самого производственное предприятие под собственным руководством. Поэтому я такого могу тебе понарассказывать про изнанку "бизнес-развития" России, отчего у тебя рубаха завернётся.
Attacante_88
Attacante_88
сегодня в 08:38
Итальяно тот ещё физрук, а его Наполи зачем-то рассматривает.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:34
Гол хорошо, но я рассчитывал на два.))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:32
Сказывалась потеря Кокорина! Нельзя было его отпускать. Без него шансов ни так много....
Греков с победой!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:19
Фиорентина не выдержала шквала болельщиков Олимпиакоса и это точно!!!
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 08:13
Не сложился итальянский пазл.
Корчной бы забил
Корчной бы забил ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:11, ред.
матч скучный, убогий, но мнение о том, что никакой тактики у команд нет и они бегают за мячом - не верное, они просто очень эффективно друг друга душили и делали это очень профессионально

ЗЫ я даже зарегался чтобы просто сказать вам уважаемый "очередной великий"... если вы поглядите выступления на экономических форумах России, вам придется услышать одну постоянно повторяемую фразу: "бизнес существует только ради получения прибыли" с требованиями все новых бюджетных вливаний (дотаций), противоречащих "рыночной экономике" по причине того, что "бизнес" является кастой, считающей себя не вправе банкротится, только "расти", вне зависимости от "талантливости" в получении прибыли, то есть профессиональных качеств, разорение собственной (99% украденной в ссср бесплатно) компании в России считается не обыденностью из-за конкуренции, как во всем мире, а невозможностью, ТАБУ - "чернь" то есть "остальная страна" не имеет права развиваться и жить, только смотреть как избранные руководят ею феодально... все доходы в стране "повышаются" только по остаточному принципу, скушали страну сначала 10 млн бизнесменов, потом остальным рассчитывая "потребление" которое возможно на "зарплату" она выплачивается "холопам" с расчетом чтобы не купили ничего лишнего, только еду... инфляция то есть рост цен опережает рост доходов с 2000 года за 25 лет в 7 раз, то есть уровень жизни
и вы смеете что-то рассказывать о том, как "должно быть"???
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:49
Жаль, "Фиорентина" была более достойна Кубка Конференции.
Просто не повезло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:34
Кто бы сомневался, если финал в Греции...
re4jutscpr4d
re4jutscpr4d
сегодня в 07:13
Победителя перед началом турнира не угадал никто.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:57
Эх, Кокоши не было! Он бы грекам парочку отгрузил!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 06:51
Спасибо за борьбу!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 06:50
Вообще банкиры всегда гарантированно извлекают прибыль, а футбол это рискованный вид бизнеса, в нем нужно разбираться и даже те кто разбирается не всегда могут обеспечить успех. Тем более сейчас игроки дорожают, что несёт в себе ещё больший риск.
Невозможно конкурировать с нефтяной компанией, которая инвестирует в футбольный клуб.
BENFICA
BENFICA
сегодня в 06:44
Поздравляю греков с победой!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:22
Типичный финал: равная игра, много борьбы и мало моментов. Греки свой шанс реализовали. Эль-Кааби однозначно лучший игрок турнира. Очень много важных голов он забил. Поздравляю греков с победой в домашнем финале, а Фиорентину жаль, второй подряд финал Лиги Конференций проиграли.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 02:56
Греки красавцы, а Фиорентине опять не везёт
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:12
Перес помог
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:59
Олимпиакос легче смотрелся наверное честно победил
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:56
Здравствуйте.

https://www.soccer.ru/game - Способы заработать очки для ставок.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 