«Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» и выиграл Лигу конференций

«Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» (1:0) в финале Лиги Конференций.
В основное время команды не сумели отметиться забитыми голами. Игра перешла в овертаймы, где единственный гол на 116-й минуте забил нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби.
Таким образом, «Олимпиакос» выиграл свой второй еврокубок в истории. Первым был Балтийский кубок в 1963 году.
Пацаны (и те и другие) бегут по трое/четверо туда, где мяч. Мысли же просто поднять голову и посмотреть где партнёр не возникало от слова абсолютно.
Весь матч - игра без ворот...
Удивляет следующее. Флоренция - самый богатый город Италии и один из красивейших городов мира. Неужто местные банкиры, которые ведут своё потомство и бизнес более 6-ти веков (!), не могут создать клуб, на который не стыдно смотреть ?
Пацаны (и те и другие) бегут по трое/четверо туда, где мяч. Мысли же просто поднять голову и посмотреть где партнёр не возникало от слова абсолютно.
Весь матч - игра без ворот...
Удивляет следующее. Флоренция - самый богатый город Италии и один из красивейших городов мира. Неужто местные банкиры, которые ведут своё потомство и бизнес более 6-ти веков (!), не могут создать клуб, на который не стыдно смотреть ?