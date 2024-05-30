«Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» и выиграл Лигу конференций

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сегодня, 00:41

«Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» (1:0) в финале Лиги Конференций.

В основное время команды не сумели отметиться забитыми голами. Игра перешла в овертаймы, где единственный гол на 116-й минуте забил нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби.

Таким образом, «Олимпиакос» выиграл свой второй еврокубок в истории. Первым был Балтийский кубок в 1963 году.