Стало известно, где пройдёт финал Лиги чемпионов в 2026 году

Стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште примет финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Такое решение было принято исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций на заседании, которое прошло сегодня в Дублине.
В 2026 году финал Лиги Европы пройдёт в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», Лиги конференций — на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.
В 2027-м финал ЛЕ состоится на арене «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне, ЛК — на «Водафон Парк» в Турции.
И в 2026 г.и 2027 г. банкуют на праздниках футбола!
И судей своих чуть что не так - по мордасам!
И в 2026 г.и 2027 г. банкуют на праздниках футбола!
И судей своих чуть что не так - по мордасам!