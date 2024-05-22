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Стало известно, где пройдёт финал Лиги чемпионов в 2026 году

вчера, 15:27

Стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште примет финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Такое решение было принято исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций на заседании, которое прошло сегодня в Дублине.

В 2026 году финал Лиги Европы пройдёт в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», Лиги конференций — на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.

В 2027-м финал ЛЕ состоится на арене «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне, ЛК — на «Водафон Парк» в Турции.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 07:34
ваапче не факт!))))))
Predator94
Predator94
сегодня в 06:29
Одни и те же стажионы по кругу, в Будапеште был финал поснится недавно
DaslerU
DaslerU
сегодня в 01:51
Ага, если ядерные ракеты к тому времени не накроют все эти стадионы. Дело идёт к этому.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:43
Турция конкретно подсуетилась...
И в 2026 г.и 2027 г. банкуют на праздниках футбола!
И судей своих чуть что не так - по мордасам!
112910415
112910415
вчера в 18:31
да будет так !
e96sz7jbzzv9
e96sz7jbzzv9
вчера в 16:41
Венгрия достойна этого мероприятия!!! Это поднимет венгерский футбол!!! Жаль что нам приходиться ещё ждать!!
UncleZack
UncleZack ответ Франц Кафка (раскрыть)
вчера в 16:11
Стадионов полно но таких красивых городов единицы
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 15:59
Почему так часто в Стамбуле? В Европе мало хороших стадионов и красивых городов?
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:56
Ув админы не получается сохранить ТИП СТАВОК НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:42
Подожди!Скоро начнут переносить!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:28
Хоть финалы ЕК пока не переносят никуда, типа саудитии или сша...
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