Стало известно, где пройдёт финал Лиги чемпионов в 2026 году

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вчера, 15:27

Стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште примет финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Такое решение было принято исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций на заседании, которое прошло сегодня в Дублине.

В 2026 году финал Лиги Европы пройдёт в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», Лиги конференций — на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.