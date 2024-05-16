Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Боэли подтвердил, что «Челси» собирается построить новый стадион

сегодня, 00:29

Владелец «Челси» Тодд Боэли заявил, что намерен построить новый стадион для лондонского клуба.

В долгосрочной перспективе мы работаем над планом стадиона. У нас действительно уникальное место в Лондоне. На игру «Челси» может прийти так много людей, а мы фактически находимся в самом сердце западного Лондона, но у нас есть стадион только на 40 000 мест.

Обновление качества и размера стадиона является для нас приоритетом на ближайшее десятилетие. Но нам придется вести много переговоров, потому что мы находимся в центре Лондона. Хорошая новость в том, что мы находимся в центре Лондона, но плохая новость в том, что мы находимся в центре Лондона!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
На стадионе «Баварии» пройдёт матч по американскому футболу
Вчера, 19:34
ОфициальноВозле стадиона «Майнца» обнаружили бомбу времён Второй мировой войны
25 апреля
Финал Лиги чемпионов в 2028 году может пройти в Грузии
22 апреля
Стало известно, когда «Барселона» вернётся на «Камп Ноу»
19 апреля
«Эльче» планирует улучшить домашний стадион
18 апреля
Слухи«Челси» согласовал покупку домов ветеранов для расширения стадиона
10 апреля
Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 10:01
В общем проблема в центре Лондона)
fektp9bf8t2r
fektp9bf8t2r
сегодня в 07:01
Тогда нужно снести и построить новый - побольше.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:27
Одно из условий Абрамовича при продаже клуба.
Земли и дома рядом уже выкупили, осталось решить проблему с железной дорогой.
azkan
azkan
сегодня в 02:13
Пора, пора! Сколько можно тянуть с этим? Раз обещал выполняй!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 