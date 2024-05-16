Боэли подтвердил, что «Челси» собирается построить новый стадион

Владелец «Челси» заявил, что намерен построить новый стадион для лондонского клуба.

В долгосрочной перспективе мы работаем над планом стадиона. У нас действительно уникальное место в Лондоне. На игру «Челси» может прийти так много людей, а мы фактически находимся в самом сердце западного Лондона, но у нас есть стадион только на 40 000 мест.

Обновление качества и размера стадиона является для нас приоритетом на ближайшее десятилетие. Но нам придется вести много переговоров, потому что мы находимся в центре Лондона. Хорошая новость в том, что мы находимся в центре Лондона, но плохая новость в том, что мы находимся в центре Лондона!