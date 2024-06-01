«Пари НН» обыграл тульский «Арсенал» и сохранил место в Премьер-Лиге

«Арсенал» уступил «Пари НН» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ (0:2, общий счет 2:3).
Кирилл Боженов открыл счет на 18-й минуте, Эрвинг Ботака-Иобома на 58-й отличился автоголом.
Ранее в Премьер-Лигу вышел «Акрон».
«Арсенал» уступил «Пари НН» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ (0:2, общий счет 2:3).
Кирилл Боженов открыл счет на 18-й минуте, Эрвинг Ботака-Иобома на 58-й отличился автоголом.
Ранее в Премьер-Лигу вышел «Акрон».
Опять гости были удачливее н контратаках, а хозяева беззубо атаковали.
Хотел, конечно, чтобы Пари НН вылетел из-за такой "жмотской" "трансферной компании" в лигу ниже статусом.
Но здесь игроки Арсенала сами им помогли своим неумением играть около и в штрафной соперника.
В общем, по моему мнению, две СОВЕРШЕННО равные команды на сегодняшний день.
Повезло Пари НН.
Опять гости были удачливее н контратаках, а хозяева беззубо атаковали.
Хотел, конечно, чтобы Пари НН вылетел из-за такой "жмотской" "трансферной компании" в лигу ниже статусом.
Но здесь игроки Арсенала сами им помогли своим неумением играть около и в штрафной соперника.
В общем, по моему мнению, две СОВЕРШЕННО равные команды на сегодняшний день.
Повезло Пари НН.