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«Пари НН» обыграл тульский «Арсенал» и сохранил место в Премьер-Лиге

вчера, 19:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Арсенал» уступил «Пари НН» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ (0:2, общий счет 2:3).

Кирилл Боженов открыл счет на 18-й минуте, Эрвинг Ботака-Иобома на 58-й отличился автоголом.

Ранее в Премьер-Лигу вышел «Акрон».

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak ответ 1viking17 (раскрыть)
сегодня в 01:47
Ок. Заскринил
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:16
Иобома самый результативный игрок этого противостояния. Забил один в чужие и два в свои)
neukomm
neukomm
вчера в 23:08
Значит, вылетит на следующий год с последнего места
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:34
А это, как сказать. Есть такие, которые, просто ничего в футболе не понимают, но наглеют, при этом- еще хамят и оскорбляют. И заметь, именно те, кто, абсолютно не знают футбол- больше других и наглеют, видимо, хоть так, пытаются себя проявить. С такими- предпочитаю не общаться.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17
Разве можно обидеть один аноним другого, а иных здесь нет. Обида - продукт живого общения, а тут только мнения анонимов под никами и без них, уже и закодированные есть, так что с таким же исходом можно обижаться на собственную тень, что, собственно, и делают те анонимы, которые отправляют других в "игнор". Что может быть глупее?
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:07
Так, так. Не обижайся. Извини, возможно, я неудачно пошутил, но обидеть тебя, точно не хотел.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:05
Ни малейшего намёка на кого-либо конкретного здесь выступающего, ни юмора, ни философии. Камбала тем, более ни при чём. Просто констатирую факт, что исход двухматчевой баталии решил автогол - несчастный случай для Арсенала и счастливый для ПНН. Разве не так - по факту?
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:59
То что получилось у Акрона , не получилось у Тулы! Жаль
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:43
На меня намекаешь? Опять философствуешь?
Пару дней назад, тебе было сказано: "Юмор- не твоя стихия".

Что там, по поводу камбалы? Это тебе ближе... Давай обсудим, каким тральщиком ловить будем.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
9fz4fq9cpky3
9fz4fq9cpky3
вчера в 20:32
Как же тоскливо было смотреть на эту, с позволения сказать, игру... Как будто играли две дворовые команды. Много бесполезной хаотичной беготни, еще больше грубости с обеих сторон. Зато в команде с непонятным нерусским названием оказалось много желающих поваляться на поле от малейшего соприкосновения с соперником, изображая вселенские боли, или демонстрируя проблемы с мышцами (по всему телу, ожидал, что и за задницу будут хвататься). Если это все, чему научил команду тренер, то ему стоило бы попрактиковаться в пердиве. Ну а у команды соперника тренера, судя по игре, вообще, не было. Одной из команд повезло больше и будет она продолжать смердить в РПЛ, хотя, на мой взгляд, оба участника сегодняшнего действа не заслужили права играть даже в такой убогой отечественной футбольной высшей лиге. И право, уж лучше бы в РПЛ осталась "Балтика". Там, по крайней мере, играют честнее и красивее. Ну а Пари НН, думаю, в следующем сезоне вылетит в ФНЛ без стыковых матчей. Я желаю им это. И не благодарите...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:30
из всех четырёх вылетавших Пари НН самая слабая команда но они остаются парадокс в футболе такое бывает
pomor45
pomor45
вчера в 20:28
Сколько разных суждений тактике, стратегии, желании, тренерских способностях, желания победить, самоотверженности, а в сухом остатке - автогол, решивший исход в пользу НН, но не дающий ни малейшего повода ПАРИть.
112910415
112910415
вчера в 20:26
браво. красавцы !
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:14
Если отбросить небольшие частности, я, например, увидел зеркальное отражение матча в Нижнем Новгороде: хозяева поля ДО матча уже примеряли статус команды РПЛ, а гости всеми силами (не иначе, как ГТ дал игрокам таблетку озверина) пытались получить выгодный им счёт на табло.
Опять гости были удачливее н контратаках, а хозяева беззубо атаковали.
Хотел, конечно, чтобы Пари НН вылетел из-за такой "жмотской" "трансферной компании" в лигу ниже статусом.
Но здесь игроки Арсенала сами им помогли своим неумением играть около и в штрафной соперника.
В общем, по моему мнению, две СОВЕРШЕННО равные команды на сегодняшний день.
Повезло Пари НН.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:13
Все по делу. Нижний сегодня смотрелся по мощней и по уверенее
Viollator
Viollator
вчера в 20:13
Укрепить состав, а барахтаться на выживание нет смысла.
1viking17
1viking17 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 20:12
Не переживай, не вылетят
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:12
Не заслужил Арсенал!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:11
новгородцы не повторили ошибку Урала, и вырвали нужную победу.
Asper
Asper
вчера в 20:11
Ботака против Иобомы
Capral
Capral
вчера в 20:11
Очень рад за Новгород! Одна, из двух команд вышки, всё-таки отстояла своё право играть в лиге сильнейших. Что касается Арсенала, то тут всё предельно ясно: Сторожук, гонимый отовсюду, не мог, при всем желании выйти в ПЛ, ввиду отсутствия, своего тренерского таланта... Такой Новгород, как сейчас- можно было и нужно было брать голыми руками. Но, даже такая простая задача- видимо, Сторожуку не под силу. Господа новгородцы, поздравляю вас- вы остаётесь в классе сильнейших!!! Но, только, в грядущем сезоне- делайте выводы, укрепите состав и больше- самоотверженности!!!
ABir
ABir
вчера в 20:06
Не на пользу Арсеналу пошла первая гостевая победа , а НН наоборот после поражения в первом матче раскрепостился и поехал в Тулу за победой и был вознагражден по достоинству.
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:05
В следующем году без стыков вылетят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:04
Не вдаваясь в детали и подробности, можно сказать, что все 4 стыковых матча на порядок смотреть было интереснее, чем половину матчей в РПЛ
drug01
drug01
вчера в 20:01
Вот так надо играть всегда!!!
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