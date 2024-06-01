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«Урал» обыграл «Акрон» в ответном матче, но не смог сохранить место в РПЛ

вчера, 17:00
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

В ответном стыковом матче за выход в РПЛ «Урал» на выезде обыграл «Акрон» 2:1, но покинул высший российский дивизион из-за разницы мячей (в первой игре клуб из Екатеринбурга уступил 0:2).

Счёт в матче на 47-й минуте открыл нападающий хозяев Андрес Понсе. На 74-й минуте защитник «Урала» Сильвие Бегич восстановил равновесие. На 79-й минуте Бегич оформил дубль, установив окончательный счёт матча.

Таким образом, «Акрон» впервые сыграет в РПЛ, а «Урал» спустя 11 лет вернётся в Первую лигу.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 00:34
Рад за Акрон. Но Урал жалко. НН послабее будет.
lukarelli
lukarelli
вчера в 20:48
Иванову наверное премию Акрон выписал,уволить тренера на самый важный матч
баск
баск ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:44
Большой спец по Акрону и Румынии?

И там и там - мимо кассы..)))
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:35
Я, конечно, поздравляю Акрон - с учётом того, сколько ШОРОХУ они навели в Кубке России - однако меня очень большие сомнения, что им удастся зацепиться в РПЛ: уж очень глубокая провинция эти Жигулёвск-Тольятти.
Здесь нужно очень много денег вложить в покупку новых, мастеровитых игроков, чтобы соответствовать более высокому футбольному уровню по сравнению с первой лигой.
В любом случае, ещё раз - ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕСЬ ФК "АКРОН"!
Сегодня ИХ день.
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:15
Тольятти с победой, даёшь настоящее волжское дерби в следующем сезоне
cska1948
cska1948 ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 20:14
Стадион ЦСКА «Песчаное» имени Григория Федотова был построен в 1961 году на 3-й Песчаной улице в Москве по инициативе первого заместителя министра обороны СССР, маршала Советского Союза Андрея Антоновича Гречко.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:13
Я тоже, так думаю!!!)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:08
Я ни чего не забыл и даже про ваш клуб , но это мое личное мнение и я его имею право лично высказать.
Про то , что Спартак раньше не имел хорошего своего поля , то и вы его не имели так же. Времена просто были другие по сравнению с тем что сейчас. Да и покров полей был просто везде тогда ужасный. Поэтому не надо сравнивать тогда и сейчас.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:04
Спасибо!...ничего страшного, Урал команда крепкая...через сезон вернутся поумневшими)...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:02
Акрон с выходом в РПЛ! Добро пожаловать в вышку!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:00
Да, Маэстро, теперь- только на кошках осталось тренироваться несчастному Уралу. Согласен с Вами, Дружище, провальный сезон Урала- отозвался и на стыках... Мертвая команда, по ходу сезона, в себя, так и не пришла- в решающих играх.

Но, за Бессмертную Классику и всеми Любимых Актеров- Благодарю Вас, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТерSpark
ТерSpark ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:31
Но по крайней мере,пораньше чем ваш.
Хиромант
Хиромант ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:28
Отлично, в новом сезоне посмотрим немного дворового футбола с прохожими и домами на заднем фоне...

- Но чаще "дворовый футбол с прохожими и домами на заднем фоне", да ещё при полностью заполненных трибунах, смотрится лучше, чем "перекатывание мяча поперёк поля и назад" в течении 60 минут на полупустых "крутых" стадионах! 10 минут на замены, и 10 минут на "валяние" "супер футболистов" по полю после каждого "стыка". А на саму игру, под названием футбол, остаётся всего несчастных 10 минут. Ну и чего тут смотреть?
pomor45
pomor45 ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:27
Это козы из подсобного хозяйства частного клуба и собаки-пастухи. Акрону тоже надо присмотреться к этому опыту, иначе придётся подрабатывать продажей матчей.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:24
Уралу в пердиве самое место
lotsman
lotsman
вчера в 19:20
Посмотрим на Акрон в РПЛ, на что он способен.
pomor45
pomor45 ответ dkvksud7xmx9 (раскрыть)
вчера в 19:19
Болельщикам "Амкара" совершенно по лампочке выход "Акрона" в РПЛ.
cska1948
cska1948 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:11
Вы видимо подзабыли о том, что одно время стадион в Химках был домашним для ЦСКА и ДМ. А у вашего Спартака давно ли появился свой стадион?. По вашим меркам Спартака вообще не должно было быть в российском футболе.
pomor45
pomor45
вчера в 19:05
Ещё один новоявленец РПЛ без своего стадиона, а значит и без перспективы.
dkvksud7xmx9
dkvksud7xmx9
вчера в 18:25, ред.
Понятно, что коррумпированной питерской банде, заправляющей в РФС, выгоднее было сохранить в РПЛ команду, представляющую крупный регион. Ну какую прибыль будет приносить «полудворовый» (по мнению их и присных) клуб из относительно маленького города без нормального стадиона. Уже давно газпромовские футбольные функционеры променяли футбол на деньги. Они им застят глаза. Потому и назначили на матч своего (во всех отношениях) судью. И бессовестный Безбородов сделал все, чтобы вытащить «Урал». За одинаковые нарушения «Амкару» - жёлтые карточки (наскрёб их целых 5), при нарушениях «уральцев» - даже не останавливал игру. Но не срослось. В отчаянии Безбородов в ущерб собственной репутации (и так изрядно подмоченной) добавил аж 8 минут (сыграли даже больше), но тольяттинские пацаны отбились и заслуженно вышли в РПЛ. Чему лично я очень рад и с чем поздравляю болельщиков «Амкара»! А «Урал»… пусть освежится в ФНЛ. И не факт, что ему в следующем сезоне легко удастся оттуда выбраться…
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:15
Ну хоть +1 частный клуб в РПЛ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:04
ну что, поздравляю фанатов Акрона с выходом команды в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:55
И что из этого.? А Акрон будет играть на Самара -Арене. Мужик создал профессиональный клуб с нуля. Ваышел в РПЛ с низов. На ноги встанет , может и стадион построит. Радоваться надо, что в РПЛ еще один частный клуб появился. Теперь их в РПЛ уже 3.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:52
С чего ты так решил ? Они все самарцы. Это в Москве враждуют болельщики разных клубов. А в провинции все по другому.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:51
Ну Химки то тоже один регион , но он же не едет на Лужники , а имеет свой стадион. Ну это мое мнение
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:50
Это же один регион. Зачем это? Я думаю все нормально.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:50
Не знал,но тогда вопросов нет.Час езды,это совсем ничего.Удачи в ПЛ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:50
Да причем здесь Самара...???? На их матчи же будет не более тысячи человек
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:49
Толя привет. А я думаю , что команды надо пускатьтв РПЛ с условиями , что бы бюджет позволял для этого и стадион соответствовал определенным стандартам .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:48
Вова, привет, дорогой. В РФС и РПЛ давно объявили, что Акрон будет играть на Самара -Арене. Там час езды на автобусе. В Москве люди дольше добираются в Тушино на Спартак. Ты просто пропустил это
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