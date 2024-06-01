«Урал» обыграл «Акрон» в ответном матче, но не смог сохранить место в РПЛ

1717250428

вчера, 17:00

В ответном стыковом матче за выход в РПЛ «Урал» на выезде обыграл «Акрон» 2:1, но покинул высший российский дивизион из-за разницы мячей (в первой игре клуб из Екатеринбурга уступил 0:2).

Счёт в матче на 47-й минуте открыл нападающий хозяев . На 74-й минуте защитник «Урала» восстановил равновесие. На 79-й минуте Бегич оформил дубль, установив окончательный счёт матча.