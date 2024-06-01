«Урал» обыграл «Акрон» в ответном матче, но не смог сохранить место в РПЛ

В ответном стыковом матче за выход в РПЛ «Урал» на выезде обыграл «Акрон» 2:1, но покинул высший российский дивизион из-за разницы мячей (в первой игре клуб из Екатеринбурга уступил 0:2).
Счёт в матче на 47-й минуте открыл нападающий хозяев Андрес Понсе. На 74-й минуте защитник «Урала» Сильвие Бегич восстановил равновесие. На 79-й минуте Бегич оформил дубль, установив окончательный счёт матча.
Таким образом, «Акрон» впервые сыграет в РПЛ, а «Урал» спустя 11 лет вернётся в Первую лигу.
Ну кто же вам не давал так играть раньше?
За последние 30 минут матча было создано уму непостижимо столько моментов.
Могли забивать ещё как минимум 5 голов.
Но первый матч и до 70 минуты Урал играл бездарно.
Ну кто же вам не давал так играть раньше?
За последние 30 минут матча было создано уму непостижимо столько моментов.
Могли забивать ещё как минимум 5 голов.
Но первый матч и до 70 минуты Урал играл бездарно.