Лепёхин высказался о языковом барьере для иностранных игроков РПЛ

Бывший футболист «Зенита» высказался на тему языкового барьера, с которым сталкиваются иностранные игроки РПЛ .

Знать язык на каком-то хотя бы бытовом уровне просто необходимо, если человек даже не пытается учиться, то это неуважение, как мне кажется. В России иностранный футболист может прожить пять лет и не выучить ни одного слова. Возможно ли такое, например, в Италии? Сомневаюсь.

Помню, как однажды после выездного матча с «Болоньей» я пошел на допинг-контроль вместе с легендарным Пальюкой. Джанлука умел общаться на английском, но он был у себя дома и потребовал от допинг-офицера, чтобы с ним разговаривали именно на итальянском. Между ними случился маленький конфликт, потому что допинг-офицер не знал итальянского. Я подвожу к тому, что в Италии легионер стопроцентно будет учить их язык — там люди под чужака подстраиваться не будут. Да и иностранцу будет легче, он ведь постепенно будет внедряться в новую культуру и в раздевалке быстрее станет своим.

Но вы должны понять, что я не имею ничего против тех ребят, которые сюда приезжают и не учат русский. Они в этом не виноваты, ведь причина в том, что клубы для них создали слишком комфортные условия.