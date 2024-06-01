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Лепёхин высказался о языковом барьере для иностранных игроков РПЛ

вчера, 22:39

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался на тему языкового барьера, с которым сталкиваются иностранные игроки РПЛ.

Знать язык на каком-то хотя бы бытовом уровне просто необходимо, если человек даже не пытается учиться, то это неуважение, как мне кажется. В России иностранный футболист может прожить пять лет и не выучить ни одного слова. Возможно ли такое, например, в Италии? Сомневаюсь.

Помню, как однажды после выездного матча с «Болоньей» я пошел на допинг-контроль вместе с легендарным Пальюкой. Джанлука умел общаться на английском, но он был у себя дома и потребовал от допинг-офицера, чтобы с ним разговаривали именно на итальянском. Между ними случился маленький конфликт, потому что допинг-офицер не знал итальянского. Я подвожу к тому, что в Италии легионер стопроцентно будет учить их язык — там люди под чужака подстраиваться не будут. Да и иностранцу будет легче, он ведь постепенно будет внедряться в новую культуру и в раздевалке быстрее станет своим.

Но вы должны понять, что я не имею ничего против тех ребят, которые сюда приезжают и не учат русский. Они в этом не виноваты, ведь причина в том, что клубы для них создали слишком комфортные условия.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 23:24
Прописывать в контракте и наказывать за невыполнение контракта - это кнут. Поощрять добровольное изучение языка улучшением контракта - это пряник.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:03
Заставлять надо учить. В контракте прописывать. Зарплату получают и язык должны учить
7dguw27jqd5z
7dguw27jqd5z
вчера в 22:43
Видно когда заключают контракт надо прописаться этот вопрос! Язык нужно изучать
Гость
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