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Игрок «Локомотива» в компании лучших. Итоги Fantasy за май

вчера, 13:09

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает Сборная Украины. Третье место разделили Maryia и Rosol.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 540
2 Сборная Украины 524
3 Maryia 505
4 Rosol 505
5 ФК Уэска 494
6 Uladim 493
7 Jnusia 454
8 KWW19 453
9 Cucaraha 453
10 Babcha 448
11 Зенит Москва 436
12 ФК АЛМАЗ 420
13 ФК Черная Звезда 397
14 внучата- 396
15 В — 12 384
16 bulls-mj 379
17 Команда Drynya 358
18 ФК ИЗУМРУД 353
19 ФК РУБИН 345
20 Оборванцы из Мадрида 331
21 Нищеброды из Мадрида 317
22 Варяг 312
23 Street Judges 301
24 Шаровики 279
25 Пуффендуйцы 262
26 Реал Узген 254
27 Асман 252
28 Владимир Голубятников Февраль 2023 236
29 052Fc 221
30 Space Rangers 220

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Игрок «Локомотива» в компании лучших. Итоги Fantasy за май

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:31
Всех участников с победой, даже тех кто не выиграл!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:27
Это ещё что за хрень
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