Игрок «Локомотива» в компании лучших. Итоги Fantasy за май

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает Сборная Украины. Третье место разделили Maryia и Rosol.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|540
|2
|Сборная Украины
|524
|3
|Maryia
|505
|4
|Rosol
|505
|5
|ФК Уэска
|494
|6
|Uladim
|493
|7
|Jnusia
|454
|8
|KWW19
|453
|9
|Cucaraha
|453
|10
|Babcha
|448
|11
|Зенит Москва
|436
|12
|ФК АЛМАЗ
|420
|13
|ФК Черная Звезда
|397
|14
|внучата-
|396
|15
|В — 12
|384
|16
|bulls-mj
|379
|17
|Команда Drynya
|358
|18
|ФК ИЗУМРУД
|353
|19
|ФК РУБИН
|345
|20
|Оборванцы из Мадрида
|331
|21
|Нищеброды из Мадрида
|317
|22
|Варяг
|312
|23
|Street Judges
|301
|24
|Шаровики
|279
|25
|Пуффендуйцы
|262
|26
|Реал Узген
|254
|27
|Асман
|252
|28
|Владимир Голубятников Февраль 2023
|236
|29
|052Fc
|221
|30
|Space Rangers
|220
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.