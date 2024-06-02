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«Бавария» может купить одного из ключевых игроков «Манчестер Юнайтед»

вчера, 17:10

«Бавария» работает над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Мюнхенцы контактируют с агентом игрока Мигелем Пинью.

По слухам, у футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:37
Тогда Де Йонга купить и Как раз Ван де Бек остался, заиграет дуэт.
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8e5dc7nkkf93
вчера в 19:32
Это вряд ли, следует дождаться окончания контракта.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:52
Если чисто по человеческий рассуждать, то БФ бы лучше уйти
в условную Баварию или в другой топ клуб,
чтобы выиграть максимально больше трофеев.
Лучшие свои годы он отдал МЮ, и сейчас терять время на перестройку в клубе
ему нет смысла, португальцу уже 29+ лет. Спасибо капитан.
п.с.
Кейн тоже думал, что трофеи появятся после перехода в Баварию))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:43
А может и захочет поиграть в Баварии.
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