«Бавария» может купить одного из ключевых игроков «Манчестер Юнайтед»

«Бавария» работает над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.
Мюнхенцы контактируют с агентом игрока Мигелем Пинью.
По слухам, у футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.
«Бавария» работает над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.
Мюнхенцы контактируют с агентом игрока Мигелем Пинью.
По слухам, у футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.
в условную Баварию или в другой топ клуб,
чтобы выиграть максимально больше трофеев.
Лучшие свои годы он отдал МЮ, и сейчас терять время на перестройку в клубе
ему нет смысла, португальцу уже 29+ лет. Спасибо капитан.
п.с.
Кейн тоже думал, что трофеи появятся после перехода в Баварию))
в условную Баварию или в другой топ клуб,
чтобы выиграть максимально больше трофеев.
Лучшие свои годы он отдал МЮ, и сейчас терять время на перестройку в клубе
ему нет смысла, португальцу уже 29+ лет. Спасибо капитан.
п.с.
Кейн тоже думал, что трофеи появятся после перехода в Баварию))