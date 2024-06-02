«Бавария» может купить одного из ключевых игроков «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 17:10

«Бавария» работает над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» .

Мюнхенцы контактируют с агентом игрока Мигелем Пинью.

По слухам, у футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.