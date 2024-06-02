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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду хочет видеть в «Аль-Насре» Каземиро и Начо

вчера, 15:30

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хотел бы видеть в составе саудовской команды своих бывших одноклубников по «Реалу» Каземиро и Начо.

По информации источника, в последние дни форвард позвонил капитану мадридской команды, который на протяжении нескольких недель рассматривал вариант с переходом в МЛС, но в итоге отказался от него.

Также Роналду обратился к Каземиро.

Кроме того, как сообщается, в спортивную структуру «Аль-Насра» войдёт экс-тренер «Реала» Фернандо Йерро.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:42
Этим сбитым летчикам уже пора в Аравию. Каземиро в МЮ провалился, а Начо лавочник и косячник, Реал с радостью от него избавится.
амурец
амурец
вчера в 16:59
Уважаемые модераторы скажите мне, это футбольный сайт? Или тут продвигают некоторые свои наклонности?!
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
    112910415
    112910415
    вчера в 16:32
    не расстраивайте звезду, помогите !
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 16:15
    Мало ли, что он хочет. Зарплату он что ли будет платить? Забавно, что он считает, что проблема в команде или тренере. Также он думал в МЮ и Юве. Но вот они выиграли трофеи без него, а он плачет, потому что даже Кубок выиграть не в состоянии.

    А сколько воя, что Наср не достоин Роналду. Но взять, к примеру, финал Кубка. Кто счет сравнял? Какой-то араб. Кто добился удалений 2-х игроков Хиляля? Какие-то арабы. А что сделал Роналду?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 16:05
    может, что то и получится, раз Роналду сам взялся за рекрутинг команды.
    И хоть какого то наследия оставит после себя в Аравийской лиге.
    Возродил в Аль Насре искру и азарт атаки.
    Уход от эгоистичной 4-1-4-1 к более прогрессивную схему 4-3-3.
    Это позволит АН своей оборонительной линии оставаться компактной,
    но предлагает дополнительный элемент креативности:
    левый и правый защитники получают больше свободы
    для влияния на игру в финальной трети.
    Каземиро сцементирует центр.
    Начо и Теллес крылатые ракеты Томагавк.
    Мане - Роналду - Брозович вдохнули новую жизнь
    в атакующее творчество Аль Насра, которые освободились от своих оков, получили свободу и возможность творить и забивать.
    Роналду, вправду, придется недополучит десяток голов.
    Но ведь КР7 ради команды и трофеи готов идти на жертвы)))
    или все остается по старому...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 15:58
    Дырявого все обижают, кубки не дают, вот он и стал всех упрашивать, что бы приехали выиграли для него трофей.
    Но туда поедут не ради гея-нарцисса, а только ради денег.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 15:51
    Роналду проводит хорошую стажировку на тренера команды))
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 15:48, ред.
    Безтрофейник начал "предсезонку".. "Поход" за очередным нулём трофеев стартовал.. 🤭.. А-ха-ха-ха.. 🤣🪵
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 15:33
    Испания переезжает... Аль-Реал...
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 15:32
    Если не дадут этих футболистов снова заплачет !
    Гость
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