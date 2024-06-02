Роналду хочет видеть в «Аль-Насре» Каземиро и Начо

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вчера, 15:30

Нападающий «Аль-Насра» хотел бы видеть в составе саудовской команды своих бывших одноклубников по «Реалу» и .

По информации источника, в последние дни форвард позвонил капитану мадридской команды, который на протяжении нескольких недель рассматривал вариант с переходом в МЛС , но в итоге отказался от него.

Также Роналду обратился к Каземиро.

Кроме того, как сообщается, в спортивную структуру «Аль-Насра» войдёт экс-тренер «Реала» .