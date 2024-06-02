Роналду хочет видеть в «Аль-Насре» Каземиро и Начо

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хотел бы видеть в составе саудовской команды своих бывших одноклубников по «Реалу» Каземиро и Начо.
По информации источника, в последние дни форвард позвонил капитану мадридской команды, который на протяжении нескольких недель рассматривал вариант с переходом в МЛС, но в итоге отказался от него.
Также Роналду обратился к Каземиро.
Кроме того, как сообщается, в спортивную структуру «Аль-Насра» войдёт экс-тренер «Реала» Фернандо Йерро.
А сколько воя, что Наср не достоин Роналду. Но взять, к примеру, финал Кубка. Кто счет сравнял? Какой-то араб. Кто добился удалений 2-х игроков Хиляля? Какие-то арабы. А что сделал Роналду?
А сколько воя, что Наср не достоин Роналду. Но взять, к примеру, финал Кубка. Кто счет сравнял? Какой-то араб. Кто добился удалений 2-х игроков Хиляля? Какие-то арабы. А что сделал Роналду?