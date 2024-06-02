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«Лацио» проявляет интерес к Сперцяну

вчера, 15:49

«Лацио» рассматривает полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в качестве потенциальной замены Дайчи Камаде.

В зимнее трансферное окно римляне уже проявляли интерес к лучшему хавбеку РПЛ.

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Валерыч
Валерыч
вчера в 16:36
Ну, что ж, "Лацио" вполне походящая команда для Сперцяна.
Пусть использует этот шанс, если хочет поиграть в Европе.
Топ-клубы ему всё равно не светят пока.
Гость
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