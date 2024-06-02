«Лацио» проявляет интерес к Сперцяну

«Лацио» рассматривает полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в качестве потенциальной замены Дайчи Камаде.
В зимнее трансферное окно римляне уже проявляли интерес к лучшему хавбеку РПЛ.
«Лацио» рассматривает полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в качестве потенциальной замены Дайчи Камаде.
В зимнее трансферное окно римляне уже проявляли интерес к лучшему хавбеку РПЛ.
Пусть использует этот шанс, если хочет поиграть в Европе.
Топ-клубы ему всё равно не светят пока.
Пусть использует этот шанс, если хочет поиграть в Европе.
Топ-клубы ему всё равно не светят пока.