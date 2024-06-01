«Ньюкасл» в ближайшее время подпишет защитника «Борнмута»

Защитник Лойд Келли переходит из «Борнмута» в «Ньюкасл».
Срок соглашения игрока с «вишнями» истекает 30 июня, после этого он присоединится к «сорокам» в качестве свободного агента.
О подписании договора с футболистом объявят в ближайшие дни.
Защитник Лойд Келли переходит из «Борнмута» в «Ньюкасл».
Срок соглашения игрока с «вишнями» истекает 30 июня, после этого он присоединится к «сорокам» в качестве свободного агента.
О подписании договора с футболистом объявят в ближайшие дни.
молодцы!
молодцы!