«Ньюкасл» в ближайшее время подпишет защитника «Борнмута»

1717267863

вчера, 21:51

Защитник переходит из «Борнмута» в «Ньюкасл».

Срок соглашения игрока с «вишнями» истекает 30 июня, после этого он присоединится к «сорокам» в качестве свободного агента.

О подписании договора с футболистом объявят в ближайшие дни.