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«Ньюкасл» в ближайшее время подпишет защитника «Борнмута»

вчера, 21:51

Защитник Лойд Келли переходит из «Борнмута» в «Ньюкасл».

Срок соглашения игрока с «вишнями» истекает 30 июня, после этого он присоединится к «сорокам» в качестве свободного агента.

О подписании договора с футболистом объявят в ближайшие дни.

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Все комментарии
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сегодня в 01:58
Свободные агенты всегда в цене.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:57
вот это отличная работа Ньюкасла.
молодцы!
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