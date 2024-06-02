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Мбаппе стал игроком «Реала»

вчера, 14:15

Нападающий Килиан Мбаппе переходит в мадридский «Реал».

По информации источника, все документы о трансфере оформлены. Клуб собирается объявить о сделке на следующей неделе.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:01
Можно попробовать Мбапе во вратарской линии ну Куртуа вернулся.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:32
скажу больше - уверен, что выйти в финал лч ПРЕСТИЖНЕЕ, чем выиграть ле. потому что кто угодно выигрывал ле. Клубы без игры, без денег выходили как минимум в финал ЛЕ. Без денег - я имею ввиду с бюджетом на сегодня меньше 100 лямов. То есть бомжи. более того, большинство клубов предпочтут стать чемпионами своей футбольной страны, чем выйти в финал ле. А вот лч - это совсем другой коленкор. По престижу с лч разме что англия сравнится
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:24
нет. Для тотенхема с его возможностями выход в 1.8 это норма, о которой никто особо не говорит. Этот клуб и по баблу где-то восьмой или десятый в мире - я не уверен, но загуглите точнее, если хотите. А выход в финал для него ОВЕРПЕРФОМАНС. И это еще долго будут болельщики впоминать, т.к. тотенхем ИГРАЛ В САМОМ ВАЖНОМ МАТЧЕ клубного футбола. И ПСЖ теперь играл в этом матче! Хотя помню как никакого псж среди топ-клубов европы и в помине не было. Ни в 1-4, ни в 1-2 лч. Но тут пришли деньги, топовые футбольные специалисты начали стекаться в клуб, появилась игра, первые плей-оф, первые звезды (ну, конечно, там когда-то и роналдиньо играл - но скорее как исключение). Я не верил своим глазам, когда псж играл - и прикольно играл - против самой баварии в финале! Вот что делают деньги, умы, характер! Но, зато МЮ, Милан, Челси пропали с радаров.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:17
не спорю, что победа - лучше чем второе место. Но и второе место, и даже попадание в топ-4 клуба в европе - это крутое достижение, потому что крутых клубов штук 10-12 в европе каждый сезон. Уверен, что о попадании АПОЭЛА в восемь лучших клубов Европы вспоминают болельщики этого клуба и по сей день. Потому что клуб не топовый и это был его МАКСИМУМ. Кто-то забирает лч несколько раз за декаду. Кто-то один единственный. Кто-то достигает максимума, выйдя в финал. Вот так клубы и распределяются по топовости. И разве для тотенхем не сделал максимум, когда вышел в финал? Я помню, он всегда ходил по краю, и, играя чуть хуже МС и Аякса, все же на морально-волевых и тренерской прозорливости прошел эти клубы. Прост для него это был максимум и ливер мокрого места не оставил. А для Реала ВЫИГРЫШ - это максимум. Тут каждому свое.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:10
престиж в том, что на клуб начинают смотреть с бОльшим уважением
Elliada_
Elliada_ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:25
В чем престиж? Тоттенхэм был в финале ЛЧ. Кто об этом говорит? Наоборот смеются, что любой трофей выиграть не могут. Арсенал в 2006 был в финале и что? Топ-клубом так и не стал. Без трофея это все утешение и оправдание. Лучше 1 победа, чем 10 финалов. Вспомни как на Клоппом смеялись, пока он не выиграл ЛЧ 2019, хотя за плечами было 2 финала ЛЧ и финал ЛЕ.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:18
престижем
cska1948
cska1948 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:56
Вот по какой причине Пеле не оказался в Реале: "В отличие от многих бразильских футболистов, знаменитых и не очень, перебравшихся в Европу прежде всего по меркантильным соображениям, Пеле в период его расцвета за границу попросту не отпустили. "Сантос" отвергал все предложения продать своего игрока, в том числе от "Милана" и мадридского "Реала", а игроки, даже великие, в ту пору права голоса не имели. Давление исходило и от политических верхов: в 1961 году президент Бразилии Жаниу Куадруш специальным декретом объявил Пеле "национальным достоянием". В результате легендарный игрок уехал играть в Нью-Йорк лишь в 35 лет."
Икарус
Икарус ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:46
Одно дело переходить в РМ в 2022 году, где он бы стал главным сразу, другое дело- в 2024 году, в команду с 2 лч за три года, с Белли и Винни в качестве главных звезд атаки. Перес бы мог его просто прокатить, как он сам прокатывал Флорентино, и оставить гнить в ПСЖ. Редкая гуманность от такого дельца как Перес.
Elliada_
Elliada_ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:31
А чем 1/8 отличается от финала? Какая разница на какой стадии вылетать? Считается только трофей. И единственный финал ПСЖ это не заслуга Мбаппе. У него 0 голов в плей-офф.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:21
Главное, чтлб мбаппе не разочароыал как азар, и частично не разочаровал как бейл
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:19
1.игроков атаки переоценивают. 2.роль звезды среди других 10 игроков вКОМАНДНОМ виде спорта переоценивают. 3.роль игроков с дриблингом переоценивают. Поэтому в момент перехода в псж от мбаппе не ждали даже того, что он дал псж. А дал немало. Ждали от неймара, а лишь потом когда мбаппе стал звездой, все посмеялись от того что ней ищ тени месси перешел в тень мбаппе, нр начали мбаппе переоценивать. А на самом деле и первые полуфиналы лч, и финал случился ПРИ МБАППЕ!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
Думаю, вы меня просто недопоняли. Когда я говорил, что защитники могут спать спокойно, я имел ввиду, что Мбаппе, как нападающий, не играет в защите и поэтому конкуренцию защитникам " Реала" составить не может.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:36
Это он зря
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 18:34
Вперёд Мбаппе, делай историю.
lotsman
lotsman
вчера в 18:27
Ну наконец то, свершилось. Можно заканчивать сериал - "Переход Мбаппе в Реал".
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:00
Сегодня мбаппе в очередной раз за 2 года стал футболистом реала
Elliada_
Elliada_ ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 17:49
Я бы так не сказал. Правильней сказать - Мбаппе ничего не дал ПСЖ. Париж до него стабильно брал чемпионат и Кубок. Приоритетом была ЛЧ, а он не сумел её выиграть. ПСЖ дал ему все условия, которые он просил и времени было предостаточно: целых 7 лет!! Тут уже оправдания не прокатят.

Если Мбаппе выиграет ЛЧ в составе Реала, то это будет заслуга Реала, а не Мбаппе. Пусть даже он забьет решающие голы. В такой команде почти все раскрываются. Даже Хоселу показывает уровень.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 17:39
Чтобы что то уничтожить надо что то построить. Псж никогда не был топклубом уровня реала сити барсы лучших времен. Мбаппе подпортил свою репутацию тем что пошел за деньгами в 22 году и потерял 2 года спортивной карьеры.
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 17:30
Сложно сказать, если только папа Карло его допилить и не даст тренера на полставки... Если будет играть, следующая лига чемпионов будет опять за Реалом!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:23
В реале никто не спит спокойно. Поэтому у него столько трофеев. Там бешеная конкуренция во всех линиях и отсутствие левацкой практики давать играть лишь за старые заслуши и верность клубу. И именно поэтому для нормального чнловека дико выпинывать ставших сдавать каса, рауля и рона. А для реала, где главное не человеческле, а игровое, этл норм
Икарус
Икарус ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:19
Уничтожил ПСЖ на пару с Неем ,уничтожит и Реал.
Elliada_
Elliada_
вчера в 16:18
Наконец-то, пришел человек, который положит конец гегемонии Реала в ЛЧ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:08
Более 80 000 меренги пришли поприветствовать Криштиану Роналду,
когда королевский Реал представлял его в 2009 году.
Мбаппе поставил условие.
Хочу историческую церемонию, не хуже 2009 года.
И это при живых Винисиуса и Беллингема.
Придется снова вернут обидное для фанатов Реала
прозвище - "пастухи" и"овцы"...
Эти прозвище появилось благодаря высказыванию Альфредо Ди Стефано, который на идею пригласить великого Пеле ответил,
что двух пастухов у одного клуба быть не может, и не будет.
И Ди Стефано добился своего, что Пеле не перебрался в Мадрид.
Но прямо сейчас в Реале нет большой личности, близко Альфредо.
Поэтому в Реале будут аж 3 пастуха и целое стадо овец)))
амурец
амурец
вчера в 15:06
Мбаппе это нужно, вопрос нужно ли это Реалу?
bujjznngbg5n
bujjznngbg5n
вчера в 15:06
Папа Карло вдруг почувствовал себя не победителем ЛЧ, а учителем коррекционной школы
112910415
112910415
вчера в 15:03
Реал очень хорош без него !
А как с ним будет ?!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:51, ред.
Смешно. Ну да ладно...Интересно, как игроки "Реала" отреагировали на эту сногсшибательную для них новость. Наверняка подумали, куда же гл.тренер "воткнёт" этого футболиста в лучший клуб Мира. И кто из них в связи с этим окажется на лавке. В любом случае защитники команды вздохнут с облегчением - мол, Мбаппе им не конкурент, и они могут спать спокойно, подложив под щёку руки лодочкой.
arj9qesfd96r
arj9qesfd96r
вчера в 14:51, ред.
ХУЖЕ НЕКУДА!!!Перес-готовься на выход,руководить Реалом будет КамерунскийЭму и его Мама!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:46
По вчерашнему матчу - нужен, однозначно!
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