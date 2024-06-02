Мбаппе стал игроком «Реала»

Нападающий Килиан Мбаппе переходит в мадридский «Реал».
По информации источника, все документы о трансфере оформлены. Клуб собирается объявить о сделке на следующей неделе.
Нападающий Килиан Мбаппе переходит в мадридский «Реал».
По информации источника, все документы о трансфере оформлены. Клуб собирается объявить о сделке на следующей неделе.
когда королевский Реал представлял его в 2009 году.
Мбаппе поставил условие.
Хочу историческую церемонию, не хуже 2009 года.
И это при живых Винисиуса и Беллингема.
Придется снова вернут обидное для фанатов Реала
прозвище - "пастухи" и"овцы"...
Эти прозвище появилось благодаря высказыванию Альфредо Ди Стефано, который на идею пригласить великого Пеле ответил,
что двух пастухов у одного клуба быть не может, и не будет.
И Ди Стефано добился своего, что Пеле не перебрался в Мадрид.
Но прямо сейчас в Реале нет большой личности, близко Альфредо.
Поэтому в Реале будут аж 3 пастуха и целое стадо овец)))
когда королевский Реал представлял его в 2009 году.
Мбаппе поставил условие.
Хочу историческую церемонию, не хуже 2009 года.
И это при живых Винисиуса и Беллингема.
Придется снова вернут обидное для фанатов Реала
прозвище - "пастухи" и"овцы"...
Эти прозвище появилось благодаря высказыванию Альфредо Ди Стефано, который на идею пригласить великого Пеле ответил,
что двух пастухов у одного клуба быть не может, и не будет.
И Ди Стефано добился своего, что Пеле не перебрался в Мадрид.
Но прямо сейчас в Реале нет большой личности, близко Альфредо.
Поэтому в Реале будут аж 3 пастуха и целое стадо овец)))