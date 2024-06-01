«Челси» и «Ливерпуль» претендуют на нападающего «Лидса»

Нападающий «Лидса» Крисенсио Саммервиль привлёк внимание «Челси» и «Ливерпуля».
Клубы следят за футболистом, переговоры начнутся в ближайшее время.
В 46 матчах прошедшего сезона Чемпионшипа игрок забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.
Нападающий «Лидса» Крисенсио Саммервиль привлёк внимание «Челси» и «Ливерпуля».
Клубы следят за футболистом, переговоры начнутся в ближайшее время.
В 46 матчах прошедшего сезона Чемпионшипа игрок забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.
Ливерпуль....тут на данной позиции играют Диаз,Гапко и Жота! Да, Гапко можно использовать как центрфорварда, но остаются Жота и Диаз, которые явно сильнее нидерландца! Возможен лишь вариант с продажей Диаза, и покупкой Саммервиля при условии,что игрока желает подписать новый главный тренер Ливерпуля Арне Слот...
Вообще не вижу повода для покупки данного игрока этими клубами
Ливерпуль....тут на данной позиции играют Диаз,Гапко и Жота! Да, Гапко можно использовать как центрфорварда, но остаются Жота и Диаз, которые явно сильнее нидерландца! Возможен лишь вариант с продажей Диаза, и покупкой Саммервиля при условии,что игрока желает подписать новый главный тренер Ливерпуля Арне Слот...
Вообще не вижу повода для покупки данного игрока этими клубами
то защитник Адарабиойо из Фулхэма перешел в Челси как св.агент.
то вратарь Валенсии вот вот станет синим аристократом.
то пушкарь Зинченко переходит в Баварию.
то защитник Адарабиойо из Фулхэма перешел в Челси как св.агент.
то вратарь Валенсии вот вот станет синим аристократом.
то пушкарь Зинченко переходит в Баварию.