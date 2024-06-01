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«Челси» и «Ливерпуль» претендуют на нападающего «Лидса»

вчера, 20:48

Нападающий «Лидса» Крисенсио Саммервиль привлёк внимание «Челси» и «Ливерпуля».

Клубы следят за футболистом, переговоры начнутся в ближайшее время.

В 46 матчах прошедшего сезона Чемпионшипа игрок забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:54
обычные трансферные слухи.
то защитник Адарабиойо из Фулхэма перешел в Челси как св.агент.
то вратарь Валенсии вот вот станет синим аристократом.
то пушкарь Зинченко переходит в Баварию.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:45
Ну давайте прикинем кому из этих клубов он нужен?! Саммервиль левый вингер, который любит смещаться к центру и наносить удар по воротам...! У Челси, на этой позиуии играют Мудрик и Стерлинг. Один дорогущий, многообещающий игрок, второй опытный игрок основного состава, плюс игрок сборной Англии! Кого из них заменит Саммервиль???
Ливерпуль....тут на данной позиции играют Диаз,Гапко и Жота! Да, Гапко можно использовать как центрфорварда, но остаются Жота и Диаз, которые явно сильнее нидерландца! Возможен лишь вариант с продажей Диаза, и покупкой Саммервиля при условии,что игрока желает подписать новый главный тренер Ливерпуля Арне Слот...
Вообще не вижу повода для покупки данного игрока этими клубами
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:04
С игры забил 16 голов в 46 играх, не так уж и много. 50 летний Варди почти столько же забил, а есть другие, кто больше. Да и Чемпионшип не показатель. Молод конечно, есть куда расти.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:56
Челси набирают уже на третий состав по ходу
y4kbvr2zpegy
y4kbvr2zpegy
вчера в 20:53
Что хорошо для Чампионшипа может не подойти для АПЛ.
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