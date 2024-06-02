«Вест Хэм» близок к покупке полузащитника «Палмейраса»

«Вест Хэм» близок к покупке хавбека «Палмейраса» Луиса Гильерме.
Стоимость трансфера оценивается в 30 миллионов евро, а также включит в себя 20% оплаты от суммы будущей перепродажи.
Лондонцы надеются закрыть сделку в начале следующей недели.
«Вест Хэм» близок к покупке хавбека «Палмейраса» Луиса Гильерме.
Стоимость трансфера оценивается в 30 миллионов евро, а также включит в себя 20% оплаты от суммы будущей перепродажи.
Лондонцы надеются закрыть сделку в начале следующей недели.
16 лет парню, принадлежит Челси )) точней, контракт вступает в силу в 2025, когда Кендри станет совершеннолетним.
его уже сравнивают с Анхелем Ди Марией.
и отмечают, что его потенциал куда как больше, чем у аргентинца.
в прошлом году подросток уже провел за свой клуб 34 матча(!!!)
забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
плюс тому и в сборной дебютировал, и там голом отметился!
в этом году 12 игра, 4 гола и 3 асс.
теперь его называют «одним из величайших атакующих футболистов планеты»
своего возраста))))надеюсь, все у него будет отлично, без травм, перейдет в Челси и станет звездой АПЛ
16 лет парню, принадлежит Челси )) точней, контракт вступает в силу в 2025, когда Кендри станет совершеннолетним.
его уже сравнивают с Анхелем Ди Марией.
и отмечают, что его потенциал куда как больше, чем у аргентинца.
в прошлом году подросток уже провел за свой клуб 34 матча(!!!)
забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
плюс тому и в сборной дебютировал, и там голом отметился!
в этом году 12 игра, 4 гола и 3 асс.
теперь его называют «одним из величайших атакующих футболистов планеты»
своего возраста))))надеюсь, все у него будет отлично, без травм, перейдет в Челси и станет звездой АПЛ
и надеюсь, не упустят защитника Фламенго.
саудовский клубы здесь крутятся)))готовы перехватит.
насчет Луиса Гильерме - много говорят, что талантлив.
узнаем.
и надеюсь, не упустят защитника Фламенго.
саудовский клубы здесь крутятся)))готовы перехватит.
насчет Луиса Гильерме - много говорят, что талантлив.
узнаем.