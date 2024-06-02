«Вест Хэм» близок к покупке полузащитника «Палмейраса»

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вчера, 18:23

«Вест Хэм» близок к покупке хавбека «Палмейраса» .

Стоимость трансфера оценивается в 30 миллионов евро, а также включит в себя 20% оплаты от суммы будущей перепродажи.

Лондонцы надеются закрыть сделку в начале следующей недели.