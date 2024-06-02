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«Вест Хэм» близок к покупке полузащитника «Палмейраса»

вчера, 18:23

«Вест Хэм» близок к покупке хавбека «Палмейраса» Луиса Гильерме.

Стоимость трансфера оценивается в 30 миллионов евро, а также включит в себя 20% оплаты от суммы будущей перепродажи.

Лондонцы надеются закрыть сделку в начале следующей недели.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:43
лично я жду Кендри Паеса из парагвайской Индепендьенте д.Валье.
16 лет парню, принадлежит Челси )) точней, контракт вступает в силу в 2025, когда Кендри станет совершеннолетним.
его уже сравнивают с Анхелем Ди Марией.
и отмечают, что его потенциал куда как больше, чем у аргентинца.
в прошлом году подросток уже провел за свой клуб 34 матча(!!!)
забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
плюс тому и в сборной дебютировал, и там голом отметился!
в этом году 12 игра, 4 гола и 3 асс.
теперь его называют «одним из величайших атакующих футболистов планеты»
своего возраста))))надеюсь, все у него будет отлично, без травм, перейдет в Челси и станет звездой АПЛ
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:35
ВХ перехватил бразильца у Челси.
и надеюсь, не упустят защитника Фламенго.
саудовский клубы здесь крутятся)))готовы перехватит.
насчет Луиса Гильерме - много говорят, что талантлив.
узнаем.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:55
Серьёзный трансфер - поможет ли Гильерме "молотобойцам"?
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