«Барселона» хочет усилиться хавбеком сборной Франции

«Барселона» планирует подписать нападающего «Баварии» Кингсли Комана.
Это инициатива нового главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика. Из-за предстоящего чемпионата Европы переговоры не находятся на продвинутой стадии. Мюнхенцы готовы расстаться с футболистом при наличии весомого предложения.
Ранее стало известно, что «сине-гранатовые» также претендуют на хавбека «Эвертона».
одна из причин - травмы.
Барсе не нужен этот игрок. свои хотелки Флик держит при себе.
одна из причин - травмы.
Барсе не нужен этот игрок. свои хотелки Флик держит при себе.