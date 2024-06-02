«Барселона» хочет усилиться хавбеком сборной Франции

1717338307

вчера, 17:25

«Барселона» планирует подписать нападающего «Баварии» .

Это инициатива нового главного тренера каталонцев . Из-за предстоящего чемпионата Европы переговоры не находятся на продвинутой стадии. Мюнхенцы готовы расстаться с футболистом при наличии весомого предложения.

Ранее стало известно, что «сине-гранатовые» также претендуют на хавбека «Эвертона».