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«Барселона» хочет усилиться хавбеком сборной Франции

вчера, 17:25

«Барселона» планирует подписать нападающего «Баварии» Кингсли Комана.

Это инициатива нового главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика. Из-за предстоящего чемпионата Европы переговоры не находятся на продвинутой стадии. Мюнхенцы готовы расстаться с футболистом при наличии весомого предложения.

Ранее стало известно, что «сине-гранатовые» также претендуют на хавбека «Эвертона».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:51
наследником Рибери француз не стал.
одна из причин - травмы.
Барсе не нужен этот игрок. свои хотелки Флик держит при себе.
4dhd8k2vje26
4dhd8k2vje26
вчера в 18:36
готовьте место в лазарете
sv_1969
sv_1969 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:00
Я вот тоже всегда задаюсь таким вопросом когда пишут про хотелки Барсы
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:54
Дитер, ты Болен ..
Вещий
Вещий
вчера в 17:44
"А где деньги, Зин???"...... они пока даже тренера на могут нормально подписать...
Гость
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