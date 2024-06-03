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«Арсенал» в ближайшие дни выкупит Райю

вчера, 13:18

Ожидается, что в ближайшие дни «Арсенал» предпримет официальные шаги для активации опции выкупа вратаря сборной Испании Давида Райи у «Брентфорда» за 27 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «канониров», 28-летний испанец сыграл 41 матч в АПЛ и Лиге чемпионов, в которых пропустил 31 мяч и 20 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает Райю в 35 миллионов евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:25
давно пора выкупить.
что за тормоза!
Райя отличный вратарь для чемпионских задач))
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