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«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «Лацио»

вчера, 22:48

«Ювентус» планирует усилиться хавбеком «Лацио» Маттео Гендузи.

В этом игроке туринцы видят альтернативу Тейну Копмейнерсу, за которого «Аталанта» хочет получить не менее 60 миллионов евро.

Римляне ранее выкупили права на француза у «Марселя» за 13+5 млн евро. С этим исполнителем «орлы» готовы расстаться за 30 миллионов евро, если футболист не сможет найти общий язык с тренером Игором Тудором.

Наставник «бьянконери» Тиаго Мотта и спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли хотели бы видеть Гендузи в своей команде.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:12
Мотта умеет работать с молодыми игроками.....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:30
Добротный игрок. Жаль..не сложилось в Арсенале Ювентус не пожалеет если купит Гендузи
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2w3pfv55y6ga
вчера в 23:16
Новый тренер подбирает игроков под свой рисунок
Гость
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