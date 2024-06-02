«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «Лацио»

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вчера, 22:48

«Ювентус» планирует усилиться хавбеком «Лацио» .

В этом игроке туринцы видят альтернативу , за которого «Аталанта» хочет получить не менее 60 миллионов евро.

Римляне ранее выкупили права на француза у «Марселя» за 13+5 млн евро. С этим исполнителем «орлы» готовы расстаться за 30 миллионов евро, если футболист не сможет найти общий язык с тренером Игором Тудором.

Наставник «бьянконери» Тиаго Мотта и спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли хотели бы видеть Гендузи в своей команде.