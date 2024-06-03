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Сегодня «Реал» объявит о переходе Мбаппе

вчера, 10:53

Сегодня «Реал» объявит о подписании нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Соглашение рассчитано до июня 2029 года. Презентация Мбаппе состоится позже, так как сейчас игрок намерен сосредоточиться на сборной.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 19:20
Пусть подавятся в мадриде😁. И ждут 2030, до тех пор лч им уже не светит..
112910415
112910415
вчера в 15:31
ура, эта часть сериала заканчивается ! )
Beekeeper
Beekeeper ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 15:03
а теперь после перехода в Реал, реал больше не возьмет ЛЧ ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:56
Пока он сидит в Париже-он еще не в Реале)))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:23
Это уже не новость. Все итак давно знают, что Мбаппе перешел в Реал.
lotsman
lotsman
вчера в 13:02
Вчера вроде бы Говорили о подписании. Я думал уже всё, закончилось, ан нет, ещё не объявить должны. А вдруг не объявят.)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:55
Чуть раньше надо было переходить, взял бы ЛЧ !
qkp64mhucw4h
qkp64mhucw4h
вчера в 12:54
Переливают одно и тоже из пустого в порожнее. Уже достал Мбаппе со своим переходом.
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 12:51
Понты вселенские...
Валерыч
Валерыч ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:47
Эт точно! Видать решили замахнуться на Кубок ЛЧ Вселенной!)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:50
Если закончится
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:21
У болельщиков - дискотека,
Все пьяны будут наповал!
Ну, ещё бы... Событие века!
Сам Мбаппе перешёл в "Реал"!)
shlomo
shlomo
вчера в 11:06
Ну наконец то сага о черепашке закончится...
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