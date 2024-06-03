Сегодня «Реал» объявит о переходе Мбаппе

Сегодня «Реал» объявит о подписании нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Соглашение рассчитано до июня 2029 года. Презентация Мбаппе состоится позже, так как сейчас игрок намерен сосредоточиться на сборной.
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Сам Мбаппе перешёл в "Реал"!)
Все пьяны будут наповал!
Ну, ещё бы... Событие века!
Сам Мбаппе перешёл в "Реал"!)