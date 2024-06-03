Круговой рассказал, почему решил перейти из «Зенита» в ЦСКА

Защитник Данил Круговой рассказал, почему принял решение покинуть «Зенит» и перейти в ЦСКА.
Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими — до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт. Но меня не устраивало мое положение в клубе.
Перед Новым годом мне позвонил один из руководителей ЦСКА «Мы заинтересованы в тебе. Как смотришь на то, чтобы начать переговоры?»
Если бы озвучили сумму, то возможно бы и остался в запасных, а так получается сразу играть захотелось...
Если бы озвучили сумму, то возможно бы и остался в запасных, а так получается сразу играть захотелось...
пока Зенит превращается латиноамериканский клуб, лучше думать о собственной карьере
пока Зенит превращается латиноамериканский клуб, лучше думать о собственной карьере