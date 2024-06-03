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Круговой рассказал, почему решил перейти из «Зенита» в ЦСКА

вчера, 20:21

Защитник Данил Круговой рассказал, почему принял решение покинуть «Зенит» и перейти в ЦСКА.

Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими — до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт. Но меня не устраивало мое положение в клубе.

Перед Новым годом мне позвонил один из руководителей ЦСКА «Мы заинтересованы в тебе. Как смотришь на то, чтобы начать переговоры?»

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:53
до цифр не дошли тебе ещё и прибавку подавай радовался бы что вообще находишься в такой команде обнаглели эти паспортисты
pomor45
pomor45 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:41
Для них карьера - это хороший контракт. Поэтому пик карьеры проходит в Зените. Далее плавный переход на пенсию. Это ещё ему повезло, что из Зенита, а будь он в другом, вряд ли ему позвонили из ЦСКА.
jsye5e8ecjbb
jsye5e8ecjbb
вчера в 20:29
Так всё дело в деньгах оказывается.
Если бы озвучили сумму, то возможно бы и остался в запасных, а так получается сразу играть захотелось...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:26
правильный выбор.
пока Зенит превращается латиноамериканский клуб, лучше думать о собственной карьере
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