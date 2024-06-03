Круговой рассказал, почему решил перейти из «Зенита» в ЦСКА

Защитник рассказал, почему принял решение покинуть «Зенит» и перейти в ЦСКА .

Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими — до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт. Но меня не устраивало мое положение в клубе.