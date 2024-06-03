«Зенит» хочет подписать Соболева

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вчера, 16:32

«Зенит» рассматривает возможность подписания нападающего «Спартака» . Игрок стал одной из основных целей петербуржцев на летнее трансферное окно после того, как стало ясно, что не удастся осуществить трансфер форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Сумма отступных за Соболева для российских клубов составляет 30 миллионов евро. «Спартак» готов рассмотреть предложение в районе 20-22 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 34 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач, а также получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.