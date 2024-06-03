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«Зенит» хочет подписать Соболева

вчера, 16:32

«Зенит» рассматривает возможность подписания нападающего «Спартака» Александра Соболева. Игрок стал одной из основных целей петербуржцев на летнее трансферное окно после того, как стало ясно, что не удастся осуществить трансфер форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Сумма отступных за Соболева для российских клубов составляет 30 миллионов евро. «Спартак» готов рассмотреть предложение в районе 20-22 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 34 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач, а также получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 09:05
Конечно, Сергеев не согласиться. Ведь он СОЗНАТЕЛЬНО променял свой талант на деньги Газпрома. И к сожалению он не единственный...
Attacante_88
Attacante_88
вчера в 22:37
Соболь крутой нап, когда занимается своим делом, а не пытается обвести игроков соперника. Из 10 попыток, одна-две проходят. Ну и с приёмом мяча надо что-то делать, а то надоело смотреть, как мяч отскакивает при обработке на 3-5 метров.
Attacante_88
Attacante_88
вчера в 22:35
Откуда такиеиэксперты в Германии берутся??? То у них Зобнин диспетчер, который в лучшем случае пас ближнему отдаст на пару метров отдаст, то все тренеры в карьере Джикии идиоты, которые не смогли вкурить, что позиция ЦЗ - это вообще не его. А теперь Соболь может на фланге играть.
То что он эпизодический там может оказаться и успешно сыграть, не делает из него игрока фланга. Вьери тоже мог защитника на бровке продавить.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:46, ред.
Когда только-только пришёл в Спартак, РЬЯНО, взялся за дело на поле.
Можно сказать, рвал и метал.
Мне сразу подумалось, что, вот она, полностью закрытая позиция центрального нападающего.
Но потом...
Пропитался "московским духом" в плохом смысле этого слова, стал "звездить" безо всяких на то оснований, агрессивно себя вести на поле...
И, что неприятно видеть, что никаких выводов, в т. ч. из-за жёлтых карточек за пререкания с арбитром, он "ПРИНЦИПИАЛЬНО" не делает.
А между тем показатели в чемпионате с каждым годом всё хуже...
В общем, остановился в росте: Даже деградировал, как игрок.
Если Зенит его возьмёт - скатертью дорога.
Hoahin
Hoahin
вчера в 20:57
Ахахаха, какие 20 миллионов??? Трансфермакт для вас какая-то шутка?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 20:30
Хороший игрок, возможно всем будет выгодно! Очевидно же, Дзюба-Соболев не под стиль Спартака, увы или ура )
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 19:52
Не нужно ему в зенит, это сразу конец фильма
adekvat
adekvat ответ fnfbu3wj22sd (раскрыть)
вчера в 19:47
Если это правда то у руководства Зенита точно крыша поехала. Крышка от кубка только на Алипа упала или Семаку с Медведевым тоже досталось?
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
Полностью с Вами согласен и голосую за Соболя- обеими руками!!!!!!! Острый форвард, всегда нацеленный на ворота соперника, при этом- могущий сыграть, как на фланге, так и в центре, очень манёвренный нападающий!!! Конечно, вместе с Промесом- это был могучий тандем... Неправы, те, кто приводит голевую статистику Соболя, якобы, он мало забил и стоит его продать. Категорически не согласен! Соболев, постоянно нагнетает напряженность у ворот соперника, неплохо играет головой, терроризирует защиту конкурентов.

Но сейчас, вопрос в другом- как будет его использовать Станкович, в каком качестве? Соболев, как я уже подчеркивал, может играть и столба, и оттянутого форварда, здесь- слово за тренером. И последнее, если Соболь, всё-же перейдет в Зенит- перестану его уважать!!! От этого, возможного перехода, Зенит- точно выиграет, а Спартак- наверняка проиграет!!!
DaslerU
DaslerU ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 19:20
Дзюба играя за Зенит немало отгрузил Спартаку за ленточку. Если Соболев второй Дзюба, то так же будет отгружать Спартаку вагон и маленькую тележку :D
happy 50
happy 50
вчера в 19:15
А зачем он нужен?Да и за такие деньги.Привезут охапку бразильцев.Все хотят игрока аналога Дзюбы купить.И зачем это надо?Соболев за 30 млн.Найдите своего и ставьте-в чем проблема?Я вот не пойму.Есть Сергеев.Поставьте из молодежки кого- то.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:59
За 20 надо отдавать и не задумываться
Второй Дзюба
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:55
Видел, как Сергеев радовался домашнему треблу? Где ещё он мог получить такую радость, мазая по пустым воротам? Так что, вряд ли Сергеев с тобой согласится.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:51
Надоть сделать из Сашка Троянского коня и продать в Зенит....)))) Зы))
yktb23g9g7h7
yktb23g9g7h7
вчера в 18:47
В Зените уже, наверное, истерически ржут, весь спартак столько не стоит.
fnfbu3wj22sd
fnfbu3wj22sd
вчера в 18:44
Этой новости нужно дать премию За самую идиотскую в последние годы.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:37
А вот Саню бы я не продавал ни в коем случае, итак надо искать кучу игроков на разные позиции, а Саша неплохой нападающий при грамотно поставленной командной игре. В этом сезоне вообще мало кто из игроков себя показал хорошо, но это была проблема скорее тренерского толка нежели игроков
бундер
бундер
вчера в 18:34
Если не утка, то пусть валит.
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:10
Ты серьёзно? Зенит принялся? В Зените даже не слышали ещё про эту утку.) Это вам на забаву подкинули тухленького.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:58
за Соболева 20? придумайте что то по серьёзнее это же смешно он и 10 не стоит поэтому многие клубы и покупают за рубежом за два три ляма
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:56
писать больше не о чём будут всякие инсайдеры вбрасывать мусор в сеть
9x2k3ugzfv4v
9x2k3ugzfv4v
вчера в 17:51
Посмотрим какой Соболев спартаковец
memphis
memphis
вчера в 17:43
Тот же Сергеев, тот же Дзюба. Но играть будет бразилец
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:41
Не люблю Зенит , после назначения грЯзьпрома , но это даже не гусь думаю(((
баск
баск
вчера в 17:31
Это из серии "Приколы нашего городка"..)

Разгоняет эту новость в телеге Ваня Карпов, ссылаясь при этом на "Дай ударить",
а тот, в свою очередь, на "Метарейтингс".
При этом, на канале Метарейтингс ничего такого нет, но зато есть на его сайте и выглядит так: "Как сообщает инсайдер Иван Карпов.." )))
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:29
И что тут непонятного? Зенит планомерно ослабляет противников. Зенит собирает себе мало-мальски приличных футболистов с российским паспортом. Держит их на лавке, где они забывают даже то, что умели. (Сергеев это вчера наглядно продемонстрировал) А в Зените как играли легионеры, так и будут играть.
7sbush8hvk46
7sbush8hvk46 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:29
Никто не смотрит на источник, им это не интересно, главное обвенить клуб, особенно если имеется неприязнь.
cska1948
cska1948
вчера в 17:22
Зениту мало, что из вполне приличного нападающего КС, Сергеева, сделали не пойми кого, который в пустые ворота забить не может. Теперь они принялись за СпаМ...
Zak11
Zak11
вчера в 17:15
Когда были разговоры про Дзюбу в Зените все так же реагировали как сейчас
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:13, ред.
Эти вопросы к журналистам, а точнее к Ивану Карпову, так как в Зените об этой утке ещё не знают.
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