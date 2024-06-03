Дмитрий Черышев не исключил перехода своего сына в «Шинник»

Главный тренер «Шинника» высказался на тему будущего своего сына, полузащитника «Венеции» .

Спортивный директор итальянского клуба Филиппо Агомери Антонелли в мае сообщил, что «Венеция» не будет предлагать российскому игроку новый контракт.

Я всегда ему говорил, что он как игрок может рассчитывать на команду, в которой я работаю. У него есть нужные дипломы для тренерской работы, но заниматься этой деятельностью ему пока рановато. Если он вдруг появится у нас в тренировочном процессе, я буду только рад.

Он сейчас рассматривает предложения и от европейских, и от российских клубов.