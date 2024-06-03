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Дмитрий Черышев не исключил перехода своего сына в «Шинник»

вчера, 16:27

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев высказался на тему будущего своего сына, полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

Спортивный директор итальянского клуба Филиппо Агомери Антонелли в мае сообщил, что «Венеция» не будет предлагать российскому игроку новый контракт.

Я всегда ему говорил, что он как игрок может рассчитывать на команду, в которой я работаю. У него есть нужные дипломы для тренерской работы, но заниматься этой деятельностью ему пока рановато. Если он вдруг появится у нас в тренировочном процессе, я буду только рад.

Он сейчас рассматривает предложения и от европейских, и от российских клубов.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:20
Дениска еще пылит чтоли? Я давно о нем ничего не слышал.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:18
Это что ещё за кумовство такое?
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:15
Что за бред?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:14
Шинник из ума выжил?
wvz2s2ppz7ay
wvz2s2ppz7ay
вчера в 17:06
Это похоже с перспективой перехода на тренерскую работу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:42
Посмотрим что в итоге он выберет.
z7gfmwz3z5tn
z7gfmwz3z5tn
вчера в 16:40
Пора уже Дениске на Родину
Гость
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