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«Краснодар» ведёт переговоры по переходу полузащитника «Балтики»

вчера, 10:46

«Краснодар» намерен приобрести полузащитника «Балтики» Данилу Козлова. Калининградцев не устроило начальное предложение «быков». Сейчас «Краснодар» готовит улучшенный вариант. Сумма трансфера может составить 100 миллионов рублей.

Сам Козлов готов переехать в Краснодар. «Зенит» тоже хочет вернуть игрока, но хавбек не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.

Козлов перешёл в «Балтику» из дубля «сине-бело-голубых» зимой 2024 года. В текущем сезоне 19-летний россиянин провёл 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:35
Балтику растащат, к сожалению
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:11
Семак как обычно упустил отличного своего игрока а играть будут всякие Изидоры и Ахметовы
stanichnik
stanichnik ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 11:34, ред.
Доброго здоровья Митя!
От Питера до моря гораздо ближе, чем от Краснодара до моря. Поэтому всё же наверное У футболиста какие-то другие более веские аргументы в пользу "быков", чем близость к морю.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:52
В Питер не хочет, хочет поближе к морю !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:52
Как бы не растащили Балтику. Тогда будет Трудно вернуться...
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:51
У Краснодара нет ни толкового тренера, ни внятной стратегии
Гость
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