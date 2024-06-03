«Краснодар» ведёт переговоры по переходу полузащитника «Балтики»

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вчера, 10:46

«Краснодар» намерен приобрести полузащитника «Балтики» . Калининградцев не устроило начальное предложение «быков». Сейчас «Краснодар» готовит улучшенный вариант. Сумма трансфера может составить 100 миллионов рублей.

Сам Козлов готов переехать в Краснодар. «Зенит» тоже хочет вернуть игрока, но хавбек не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.

Козлов перешёл в «Балтику» из дубля «сине-бело-голубых» зимой 2024 года. В текущем сезоне 19-летний россиянин провёл 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.