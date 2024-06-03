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«Спартак» установил цену за Соболева, которым интересуется «Зенит»

вчера, 17:39

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

По данным источника, если форвард примет решение перейти в питерский клуб, «красно-белые» будут готовы отпустить его за 20-22 млн евро (плюс бонусы). Эта сумма должна быть выплачена одним траншем, без разбивки на платежи.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 21:23
С таким потенциалом во вторую команду Зенита ? Тогда уж лучше в Балтике остаться .
Хиромант
Хиромант ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 20:14
- Ну так и я о том же. Зениту (первой команде) он и на фиг не нужен. А вот если Зениту-2. то там есть варианты. Но не за 22 ляма, а за 2. Вот это реальная цена!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 07:54
В плане Питера ,я не про цену ,а про желание иметь в своём составе это бревно ,которому ,не смотря на его молодой возраст , даже до Дзюбы ,как до Луны на лыжах.
Хиромант
Хиромант ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:52
- А Питер-то причём? Он покупатель, а не продавец.
- А цена 20-22 пошла из Москвы.
- А может питерцы его хотели в Зенит 2 купить? Там же тоже пора исправлять ситуацию.
- Но за 22 ляма евро Соболева может купить только Коламбия Пикчерс!
На роль Российского медведя. А в роли спасителя всей планеты будет Брюс Уиллис. Вот тогда пасьянс может быть и сойдётся...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:34
Температура воздуха и в Москве и Питере одинаковая жаркая ,судя по всему !!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:12
Вот, что в Спартаке умеют, так это лепить горбатого.
112910415
112910415
вчера в 19:20
сильно сомнительно, что есть такой интерес !
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:19
- Господа-товарищи, разрешите уточнить: какая температура воздуха у вас в Москве? Кому там так голову напекло, чтобы просить за Соболева 20-22 ляма? Да ещё и евро? Да ещё и бонусы?
- Нет, ну в театр или в кино - актёром или каскадёром, - ещё куда ни шло... Красиво падать и изображать гримасы сумасшедшей боли - это он может. Особенно, когда его толкнули в плечо, а он хватается за лицо. Но тут же вскакивает и бежит дальше, как ни в чём не бывало. Да вряд ли и театр потянет его запросы.
- Ну а Зениту-то он для чего? В роликах сниматься? Был уже один такой. Кстати из той же "конторы"...
lotsman
lotsman
вчера в 19:17
Клоунада. Вы хотя бы Зенит предупредили об этих решениях. А то он примет решение, а в Зените ни слухом, ни духом. И что тогда?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:28
сколько голов у Соболева за сезон 2023-24?
по моему, меньше Конате.
или Гуариррапа из Сочи.
забил 8 голов за 10 матчей весны, так как приехал зимой.
парень почти 2 метра ростом, раз Семак хочет таргетмена.
или Роналдо в Ростове, не хуже Гуариррапы.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:06
Бомжи столбы начали коллекционировать?
Futurista
Futurista
вчера в 17:57
Все логично..."Дорого - надо брать"...девиз спонсоров Зенита...
Futurista
Futurista
вчера в 17:56
Чего там у питерских "Дельфинарий на Неве" решили открыть?)...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:43, ред.
20-22 млн евро (плюс бонусы). кто больше! началась охота! В Реале призадумались...зачем им Мбаппе , когда можно отхватить брильянт в Спартаке)))
Вещий
Вещий
вчера в 17:42
Не ну ценник офигительный конечно... пусть остается в Спартаке
Гость
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