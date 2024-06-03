«Спартак» установил цену за Соболева, которым интересуется «Зенит»

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.
По данным источника, если форвард примет решение перейти в питерский клуб, «красно-белые» будут готовы отпустить его за 20-22 млн евро (плюс бонусы). Эта сумма должна быть выплачена одним траншем, без разбивки на платежи.
- Нет, ну в театр или в кино - актёром или каскадёром, - ещё куда ни шло... Красиво падать и изображать гримасы сумасшедшей боли - это он может. Особенно, когда его толкнули в плечо, а он хватается за лицо. Но тут же вскакивает и бежит дальше, как ни в чём не бывало. Да вряд ли и театр потянет его запросы.
- Ну а Зениту-то он для чего? В роликах сниматься? Был уже один такой. Кстати из той же "конторы"...
- Нет, ну в театр или в кино - актёром или каскадёром, - ещё куда ни шло... Красиво падать и изображать гримасы сумасшедшей боли - это он может. Особенно, когда его толкнули в плечо, а он хватается за лицо. Но тут же вскакивает и бежит дальше, как ни в чём не бывало. Да вряд ли и театр потянет его запросы.
- Ну а Зениту-то он для чего? В роликах сниматься? Был уже один такой. Кстати из той же "конторы"...