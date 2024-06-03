«Спартак» установил цену за Соболева, которым интересуется «Зенит»

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вчера, 17:39

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Спартака» .

По данным источника, если форвард примет решение перейти в питерский клуб, «красно-белые» будут готовы отпустить его за 20-22 млн евро (плюс бонусы). Эта сумма должна быть выплачена одним траншем, без разбивки на платежи.