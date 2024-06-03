«Ювентус» готов продать Кьезу. Стороны не договорились о новом контракте

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вчера, 21:06

Полузащитник может покинуть «Ювентус».

Туринский клуб предложил футболисту продление контракта на два года с сокращением зарплаты. Игрок отклонил это предложение, потому что рассчитывал получить улучшенные условия.

«Ювентус» готов продать Кьезу этим летом за 25 млн евро, чтобы не потерять бесплатно через год.