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«Ювентус» готов продать Кьезу. Стороны не договорились о новом контракте

вчера, 21:06

Полузащитник Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус».

Туринский клуб предложил футболисту продление контракта на два года с сокращением зарплаты. Игрок отклонил это предложение, потому что рассчитывал получить улучшенные условия.

«Ювентус» готов продать Кьезу этим летом за 25 млн евро, чтобы не потерять бесплатно через год.

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Все комментарии
jxkrskju567w
jxkrskju567w
сегодня в 02:00
Посмотрим кто ещё его заберёт!
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 01:48
Хороший игрок и цена норм. Просто под стиль Аллегри не подошел, где надо было всем составом сидеть на своей половине и охранять разницу в единственный гол, а потом нестись в хаосе вперед, когда противник умудрялся сравнять счет и там уже если повезет, то кто-то из защитников да забьет на последней минуте.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 2h8mw6uneje9 (раскрыть)
вчера в 22:14
туринцам лучше о клаусуле Бремера задумайтесь!
Кьеза давно уже не системообразующий игрок,
а вот Бремер это все сейчас в обороне Ювентуса.
плюс, туринцам нужны деньги по приобретению Копмейнерса.
это является главной целью по укреплению полузащиты.
Бьянконери по любому должны сначала продать пару игроков,
чтобы иметь возможность набрать необходимые 60 млн евро,
которые просит Аталанта
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:10
Тоттенхэм заберет Кьезу
2h8mw6uneje9
2h8mw6uneje9
вчера в 22:01
У Кьезы лучшие годы в футболе уже давно прошли
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