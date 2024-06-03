«Ювентус» готов продать Кьезу. Стороны не договорились о новом контракте

Полузащитник Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус».
Туринский клуб предложил футболисту продление контракта на два года с сокращением зарплаты. Игрок отклонил это предложение, потому что рассчитывал получить улучшенные условия.
«Ювентус» готов продать Кьезу этим летом за 25 млн евро, чтобы не потерять бесплатно через год.
Кьеза давно уже не системообразующий игрок,
а вот Бремер это все сейчас в обороне Ювентуса.
плюс, туринцам нужны деньги по приобретению Копмейнерса.
это является главной целью по укреплению полузащиты.
Бьянконери по любому должны сначала продать пару игроков,
чтобы иметь возможность набрать необходимые 60 млн евро,
которые просит Аталанта
Кьеза давно уже не системообразующий игрок,
а вот Бремер это все сейчас в обороне Ювентуса.
плюс, туринцам нужны деньги по приобретению Копмейнерса.
это является главной целью по укреплению полузащиты.
Бьянконери по любому должны сначала продать пару игроков,
чтобы иметь возможность набрать необходимые 60 млн евро,
которые просит Аталанта