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«Зенит» объявил о продлении контракта с Михаилом Кержаковым

вчера, 18:34

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с вратарём Михаилом Кержаковым.

Новое соглашение голкипера рассчитано до лета 2025 года.

«Зенит» объявил о продлении контракта с Михаилом Кержаковым

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:12
Ещё послужит на благо Зенита.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:06
- Михаилу - респект! Да, возрастной. Да, многовато "косяков". Но опыт и стабильность ещё никто не отменял. Команда, зная про надёжный тыл, смелее идёт в атаку.
- Конечно, видно и слепому, что его оставили - как резерв, пока не найдут нового классного вратаря, или пока кто-то из резервных вратарей не раскроется по-настоящему.
- Миха, держись! Ты долго боролся за место в основе Зенита, мыкаясь по арендам. Ты его заслужил!
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