«Зенит» объявил о продлении контракта с Михаилом Кержаковым

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с вратарём Михаилом Кержаковым.
Новое соглашение голкипера рассчитано до лета 2025 года.
Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с вратарём Михаилом Кержаковым.
Новое соглашение голкипера рассчитано до лета 2025 года.
- Конечно, видно и слепому, что его оставили - как резерв, пока не найдут нового классного вратаря, или пока кто-то из резервных вратарей не раскроется по-настоящему.
- Миха, держись! Ты долго боролся за место в основе Зенита, мыкаясь по арендам. Ты его заслужил!
- Конечно, видно и слепому, что его оставили - как резерв, пока не найдут нового классного вратаря, или пока кто-то из резервных вратарей не раскроется по-настоящему.
- Миха, держись! Ты долго боролся за место в основе Зенита, мыкаясь по арендам. Ты его заслужил!