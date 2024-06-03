Лунин не будет продлевать контракт с «Реалом»

Вратарь Андрей Лунин может уйти из «Реала».
По данным источника, в завершившемся сезоне украинец убедился, что может быть основным голкипером «сливочных», однако он понимает, что после возвращения Тибо Куртуа снова будет вторым номером.
Поэтому Лунин решил не продлевать контракт с «Реалом». Действующее соглашение голкипера рассчитано до лета 2025 года.
на лавке сидят приспособленцы))
украинскому вратарю такого класса будут рад любой английский клуб АПЛ.
на лавке сидят приспособленцы))
украинскому вратарю такого класса будут рад любой английский клуб АПЛ.