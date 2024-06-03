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Лунин не будет продлевать контракт с «Реалом»

вчера, 20:57

Вратарь Андрей Лунин может уйти из «Реала».

По данным источника, в завершившемся сезоне украинец убедился, что может быть основным голкипером «сливочных», однако он понимает, что после возвращения Тибо Куртуа снова будет вторым номером.

Поэтому Лунин решил не продлевать контракт с «Реалом». Действующее соглашение голкипера рассчитано до лета 2025 года.

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Все комментарии
vitya_7474
vitya_7474
сегодня в 05:22
Правильно делает что не продлевает. Кинули пацана до финала дотащил сливочных. А тут на тебе губашлёп Насатого финал поставил.
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 00:35
Я не ставлю под сомнение ваши знания, я только аргументирую своими. Если Анчи, доверил место в воротах Куртуа, значит, видимо понимает больше, чем вы и я. Посмотрим, чего, Лунин добьется в другом клубе. Куртуа уже на закате, Лунин- в самом футбольном рaсцвете, из этого следует, что можно было бы умерuть амбиции и дождаться своего часа. Но, Лунин хочет большего- флаг ему в руки.

Доброй ночи.
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:27
А причём здесь ваш возраст ? Вы можете дожить до 120 лет ( дай бог вам здоровья ) , так что называть мальчиками 80 летних стариков , потому что они на 40 лет младше вас ? Мы с вами можем говорить об игроке относительно возраста применимого к футболу , так вот 25 летний вратарь никак не мальчик , не зависимо сколько вам лет. Почему вы ставите под сомнения моё понимания футбола ? Это моё мнение , я вам его аргументировал. Ещё раз - Реал хочет пролить контракт , Лунин не хочет. И ни о каком понимании Реала здесь речи не идёт .
shlifen
shlifen
сегодня в 00:19, ред.
Рад за Лунина. Хорошо что у парня есть амбиции, ведь кому-то хватает и тёплого места на лавке (с трофеями которые завоёвывают для тебя другие, а миллионный контракт обеспечивает комфортную жизнь в тёплой Испании), а кому-то лучше в клубе попроще, зато там на тебя всегда рассчитывают. При этом человек адекватно воспринимает себя, понимая что Куртуа он из основы не вытеснит, такой на кой чёрт просто сидеть на лавке и терять лучшие годы карьеры??

Как для клуба второго эшелона - он был бы прекрасным вариантом. Условные Ньюкасл/Астон Вилла, Штутгарт/Лейпциг, Монако/Лион, Рома/Лацио/Аталанта думаю вполне бы устроили и игрока, да и самим клубам бы такой вратарь не помешал. Лунин молодой - 25 лет для вратаря это ещё не предел способностей, так что есть куда расти. В этих клубах он мог бы играть в основе, а в Реале - сидеть и ждать когда Куртуа в очередной раз травмируется на полгода (а это может и не произойти в ближайшие 2-3 года)

В мире хватает неплохих вратарей, без амбиций, или в возрасте, которые бы с радостью поменялись с Луниным местами. Андрей уже выиграл с Реалом все трофеи (как не крути, а свои медали победителя ЛЧ и ЛаЛиги он в этом сезоне заслужил - не на 5 минут на "призовые" в одном матче, выходил всё таки), теперь хочет реализоваться уже как основной вратарь, пусть и в клубе попроще.

Даже рад что уходит без скандалов и не требует к себе особого отношения или гарантировать себе место в старте на будущие сезоны - человек просто почувствовал что не растёт, и нужно менять обстановку. У Реала есть все возможности спокойно продать голкипера за условные 15-20 миллионов и взять на замену условного ветерана, который будет рад на закате карьеры выигрывать трофеи за спиной Куртуа.
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 00:18
Я вам, всё объяснил- и на примере сборной- и на примере клуба. Если вы считаете, что понимаете в футболе больше остальных- оставайтесь при своем мнении, не смею запретить. Лунин- мальчик, по сравнению со мной, не в прямом смысле слова, разумеется. Если Реал не станет удерживать Лунина, значит в руководстве понимают- что по чём... Не смею больше задерживать.)))
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:13
Да к вам .Вы внимательно прочитали то что я вам написал ? Причём здесь сборная , я же написал - это не удачный пример . Страну не выбирают , а найти себе другой клуб всегда можно. Да я не против , что Куртуа на сегодня сильней Лунина. Но Лунин не продляет контракт , а не Реал. Лунин не мальчик , не путайте , ему не 17 лет. Ему 25 , Куртуа кстати уже 32 и вот вот ему будут искать замену . За последние лет 30 никто первым номером в Реале до 35 лет не доиграл , а ещё кресты Куртуа , две травмы за год. И никакой гарантии , что Реал был бы в финале если бы плей оф играл Куртуа. Надо сказать спасибо за этот сезон Лунину и отпустить в другой клуб. А начинал носатый первый сезон в Реале мягко говоря не очень , а начинал он в 26 лет если не ошибаюсь , то есть более опытным вратарём . Ещё раз повторяю в 25 лет амбиции это нормально , спортивный век вратаря не бесконечен , в расцвете сил надо стремиться быть первым номером. А не сидеть на лавке , получать не такие уж и большие деньги . А Реал пусть поищет себе менее амбициозного дублёра .
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 23:58
Вы ко мне обращаетесь? Спрашиваете- при чем тут сборная? Да при том, что два классных вратаря были в сборной СССР, но предпочтение получал Яшин. Почему? Да потому что был надежнее и без понтов, а Маслаченко любил поиграть на публику. Почему в финале стоял Куртуа, а не Лунин? Да потому что опыта больше и надежнее, а не потому что Лунин в ЛЧ сыграл больше игр. Анчи выбирал не по количеству игр, а по опыту, потому что видел и знал- на что способен Лунин и как может сыграть Куртуа. И надо сказать, что Куртуа достаточно неплохо сыграл, команду не нервировал, на опыте ,надежно сыграл, очень неприятный для Реала -1й тайм. Из этого следует, что Анчи не ошибся. Куртуа, на финал поставили не по блату, а по игре. А Лунин- обидчевый мальчик, ну если так, пусть поищет себе другой клуб, где, возможно- он будет первый.
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 23:39
Не согласен с вами. Причём здесь сборная ? Прсмотрите на ситуацию в сборной Германии , там Тер Стеген давно перерос Нойера , а стоит Нойер , так как Бавария шантажирует Немецкий футбольный Союз .Это совсем другое , там страну поменять не получиться . А на клубном уровне там совсем другое , если есть два хороших вратаря , почему второй должен сидеть на лавке ? Может он допустим второй вратарь в мире а первый вратарь , допустим лучший вратарь в мире , так что второму вратарю в мире надо сидеть на лавке ? Это не относится к Лунину это так вобщем. А за нынешнею ЛЧ , Реал должен был благодарен Лунину за проход Лейпциг и Сити. После финала игроки Реала не забыли упомянуть Лунина и сказали , что в финале Реал благодаря Лунину. И иметь амбиции это нормально , зовут Лунина по моему первым номером в Манчестер юнайтед, зачем ему лавка Реала ? Если Лунин будет классом как Куртуа , всё равно будет играть Куртуа , так зачем ждать травм и серьёзных ошибок Куртуа ? И читайте внимательней , Реал хочет продлить Лунина , Андрей не хочет продлевать . Согласитесь это разные вещи , не так как вы написали.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:41
В.Н.Маслаченко много лет был дублером Л.И.Яшина в сборной, и что- он тоже был приспособленцем??? Лунин, в Реале, ничего особенного не сделал и ничем особенным не отличался. Не надо забывать, что могучий состав Реала, плюс Гениальный тренер, во многом помогли Лунину, относительно надежно стоять в воротах. Из тех, матчей Лунина, которые я видел, а видел немало, не могу сказать, что, он сыграл идеально. У Лунина достаточно ошибок, а то, что руководство не продливает с ним контракт, видимо, говорит о том, что и там, тоже, понимают, что Лунин не идеален...
Capral
Capral
вчера в 22:00, ред.
А он хотел, вечно быть первым- в Лучшем клубе мира? Нахал. Даже, быть вторым, в Реале- особая ЧЕСТЬ!!! Зажрался парень, обиделся видимо за финал... Лунин- способный вратарь, но не идеальный, а главное- нестабильный. На выходах играть не умеет, читать комбинацию соперника и предвидеть её не умеет, да, и, на линии- не всегда надежен, если вспомнить игры с Баварией в ЛЧ и игры в Примере. Не хватает уверенности. Пусть ему повезет и он станет первым, в каком-нибудь, условном Челси, но, быть всегда первым, в таком клубе как Реал- надо иметь особый талант, каким, Лунин- точно не обладает. Еще играя в Днепре и Заре было видно, что, способности, конечно есть, но, особо светлого будущего нет. Считаю, что, время проведенное в Мадриде, само по себе- уже достойно уважения, но всёже, скромнее надо быть, а не обижаться. Работать надо над собой, парень, совершенствоваться, тогда, возможно, будешь первым. Удачи Лунину!
ABir
ABir
вчера в 21:45
На Украину точно не вернется
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:29
каждый спортсмен имеет личные амбиции и интересы.
на лавке сидят приспособленцы))
украинскому вратарю такого класса будут рад любой английский клуб АПЛ.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:03
Что не так,сиди себе на лавке и собирай трофеи, где ещё такое возможно !
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