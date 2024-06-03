Лунин не будет продлевать контракт с «Реалом»

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вчера, 20:57

Вратарь может уйти из «Реала».

По данным источника, в завершившемся сезоне украинец убедился, что может быть основным голкипером «сливочных», однако он понимает, что после возвращения снова будет вторым номером.

Поэтому Лунин решил не продлевать контракт с «Реалом». Действующее соглашение голкипера рассчитано до лета 2025 года.