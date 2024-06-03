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«Бетис» объявил о продлении контракта с Марком Бартрой

вчера, 17:55

Пресс-служба «Бетиса» объявила о продлении контракта с защитником Марком Бартрой.

Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года.

«Бетис» объявил о продлении контракта с Марком Бартрой

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:17
за сезон 2023-24 Марк сыграл всего 4 матча. травм нет. здесь другое.
интересно, в новом сезоне на сколько матчей Джессика Гойкоэчеа разрешит Марку выйти на поле играть футбол...
но боссы Бетиса все просчитали правильно.
раз число поклонников Джессики постоянно растет с каждым днем, то их сердца присоединены к Бетис.
выбор Марка одобрен.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:07
На год... тренер доверяет, пользу принесёт...
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