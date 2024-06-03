Пресс-служба «Бетиса» объявила о продлении контракта с защитником Марком Бартрой.
Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года.
Пресс-служба «Бетиса» объявила о продлении контракта с защитником Марком Бартрой.
Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года.
интересно, в новом сезоне на сколько матчей Джессика Гойкоэчеа разрешит Марку выйти на поле играть футбол...
но боссы Бетиса все просчитали правильно.
раз число поклонников Джессики постоянно растет с каждым днем, то их сердца присоединены к Бетис.
выбор Марка одобрен.
интересно, в новом сезоне на сколько матчей Джессика Гойкоэчеа разрешит Марку выйти на поле играть футбол...
но боссы Бетиса все просчитали правильно.
раз число поклонников Джессики постоянно растет с каждым днем, то их сердца присоединены к Бетис.
выбор Марка одобрен.