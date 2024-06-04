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Круговой: «Хочу выиграть чемпионство и Кубок с ЦСКА»

вчера, 08:28

Защитник Данил Круговой, который покинул «Зенит» и переходит в ЦСКА, рассказал о своих целях в следующем сезоне.

Иду в ЦСКА с 9 выигранными титулами. Хочу выиграть чемпионство и Кубок с ЦСКА. Пускай хейтеры улыбаются, а мы потом посмотрим, кто оказался прав на дистанции. Верю, что все будет хорошо.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:19
А когда вы были молодым и горячим, разве вам не хотелось справедливого к вам отношения? Да, парень столкнулся с тем, что к легионерам отношение особое, а разве это не так? И ему захотелось равноправия, а что в этом предосудительного? А разве ему не делает чести, что он в отличии от многих зенитовцев, не захотел отсиживаться за спинами легов и получать зряплату и зрятитулы.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 17:17
Пошел открыто против диктатуры газпрома, только за это заслужил уважение
112910415
112910415
вчера в 14:37
пусть когда-то получится !
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:09
Ошибаетесь любезный)...в мире больших денег каждый сам за себя..."корпоративная этика" это для офисного планктона...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 13:02
Эх не в то время пришел в команду , вот образца хотя бы 2010 годов шанс на чемпионство был, с нынешнем составом его не видать, там легов надо брать на две головы выше , чем есть сейчас.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:26
Хорошее желание, Бог в помощь.)))
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:37
Мысль и желание хорошее. Остаётся пожелать успехов в новом клубе Данилу Круговому!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:09, ред.
Да пусть хоть желает что хочет....хоть в Реал Мадрид...
Зачем всю чебатуху про Вендела, Сантоса наружу выносить....
Какой то самооправдательный наивняк...пришёл в мир больших денег...и давай там справедливости искать...))
Есть же какие то "правила игры"...как говорили раньше "корпоративная этика"....Я против всех этих росказней...."я хороший а рядом плохие"...вот я и совался в столицу"...
Такое впечатление что он прям по наивности не знал в какую конкурентно-приоритетную среду переходит из Уфы.....

РПЛ :"Дуглас Сантос - Лучший защитник сезона 2023/2024"
Вот станет Данил Круговой "Лучшим защитником сезона 2024/2025" обещаю первым поздравить его с этим событием и согласиться с правильностью его путешествия в ЦСКА
lukarelli
lukarelli
вчера в 10:54
Федотова же уволили
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:43
Желание хорошее
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:37
Крутое заявление,хорошо бы ,чтобы оно исполнилось !!!
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:32
Круговой достоин уважения за то, что у него есть желание зарабатывать титулы игрой, а не сидением на лавке.
ssspartak
ssspartak ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 10:14
Недобрая эта тенденция с бразильцами, проходили такое в Спартаке и к хорошему не привело. Поэтому Зениту еще пару сезонов осталось "лидерствовать".
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:12
Сколько спеси то! Паренек то на Вас похож в своей самонадеянности(((
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:07
Главное , что освободился из бразильского плена и будет свободно играть в свободной от этого зла команде.. )
Futurista
Futurista
вчера в 10:04
Вот таких "великих" футболёров" с 9 "выигранными" титулами в Зените еще полным полно)...
3jywpwau623k
3jywpwau623k
вчера в 09:54
Сейчас это выглядит проблематично,а со временем возможно
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:52
Хорошо ещё , что амбиции Даниила распространяться на чемпионство и Кубок страны , а не пошли дальше и он не "замахнулся" на ЛЕ или ЛЧ...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:46, ред.
Тому кто уходит из Зенита говоря "Я за титулами" требуется усиленный медосмотр...
На момент адекватного восприятия реальности....
adekvat
adekvat
вчера в 09:03
Можешь брать 9 номер, больше титулов тебе не видать.
erqch2u5js7x
erqch2u5js7x
вчера в 08:55
Пока это вряд ли возможно. Не ту команду он выбрал.
gsweepvtw3ws
gsweepvtw3ws
вчера в 08:54, ред.
Свои зенитовские замашки придется забыть, пока на шестом месте.
2wzpw27q2puy
2wzpw27q2puy
вчера в 08:52
Привыкай ходить в середняках, ты свой шанс упустил.
rewtfykbsj6y
rewtfykbsj6y
вчера в 08:51
Это тебе не Зенит, вряд ли дождешься.
lotsman
lotsman
вчера в 08:45
Мало ли чего ты хочешь. Для этого надо трудиться. Или ты хочешь это сделать как в Зените, сидя на скамейке?)
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