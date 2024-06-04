Круговой: «Хочу выиграть чемпионство и Кубок с ЦСКА»

Защитник , который покинул «Зенит» и переходит в ЦСКА , рассказал о своих целях в следующем сезоне.

Иду в ЦСКА с 9 выигранными титулами. Хочу выиграть чемпионство и Кубок с ЦСКА . Пускай хейтеры улыбаются, а мы потом посмотрим, кто оказался прав на дистанции. Верю, что все будет хорошо.