Круговой: «Хочу выиграть чемпионство и Кубок с ЦСКА»

Защитник Данил Круговой, который покинул «Зенит» и переходит в ЦСКА, рассказал о своих целях в следующем сезоне.
Иду в ЦСКА с 9 выигранными титулами. Хочу выиграть чемпионство и Кубок с ЦСКА. Пускай хейтеры улыбаются, а мы потом посмотрим, кто оказался прав на дистанции. Верю, что все будет хорошо.
Зачем всю чебатуху про Вендела, Сантоса наружу выносить....
Какой то самооправдательный наивняк...пришёл в мир больших денег...и давай там справедливости искать...))
Есть же какие то "правила игры"...как говорили раньше "корпоративная этика"....Я против всех этих росказней...."я хороший а рядом плохие"...вот я и совался в столицу"...
Такое впечатление что он прям по наивности не знал в какую конкурентно-приоритетную среду переходит из Уфы.....
РПЛ :"Дуглас Сантос - Лучший защитник сезона 2023/2024"
Вот станет Данил Круговой "Лучшим защитником сезона 2024/2025" обещаю первым поздравить его с этим событием и согласиться с правильностью его путешествия в ЦСКА
Зачем всю чебатуху про Вендела, Сантоса наружу выносить....
Какой то самооправдательный наивняк...пришёл в мир больших денег...и давай там справедливости искать...))
Есть же какие то "правила игры"...как говорили раньше "корпоративная этика"....Я против всех этих росказней...."я хороший а рядом плохие"...вот я и совался в столицу"...
Такое впечатление что он прям по наивности не знал в какую конкурентно-приоритетную среду переходит из Уфы.....
РПЛ :"Дуглас Сантос - Лучший защитник сезона 2023/2024"
Вот станет Данил Круговой "Лучшим защитником сезона 2024/2025" обещаю первым поздравить его с этим событием и согласиться с правильностью его путешествия в ЦСКА