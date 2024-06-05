Лапорта раскрыл трансферные планы «Барселоны» на лето

Президент «Барселоны» рассказал, какой будет трансферная кампания «сине-гранатовых» этим летом.

Я не думаю, что мы будем покупать футболистов с громкими именами, равно как и не планируем продавать наших звёзд.

Мы ищем нового нападающего и нового полузащитника. У нас также есть свои таланты, которые могли бы занять эти позиции.