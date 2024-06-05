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Лапорта раскрыл трансферные планы «Барселоны» на лето

сегодня, 00:08

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какой будет трансферная кампания «сине-гранатовых» этим летом.

Я не думаю, что мы будем покупать футболистов с громкими именами, равно как и не планируем продавать наших звёзд.

Мы ищем нового нападающего и нового полузащитника. У нас также есть свои таланты, которые могли бы занять эти позиции.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:09
Пускай сказку про Колобка почитает. Скоро придется по сусекам поскрести.
Корчной бы забил
Корчной бы забил
сегодня в 07:48, ред.
Практически все трансферы эпохи Лапорты оказались средненькими и очень затратными, превышающими реальную стоимость футболистов. Рафинья и Кунде - это и близко не Винисиус и Мбаппе. Левандовски без хороших снабжающих полузащитников просто состарился и явно не топ (эти трое стоили 150 млн.).
А Витор Роке? Бесплатный Кессье? Лапорта не ищет бриллианты для трансферов. А без этого Барселона не будет блистать.
nkfgdg7xw223
nkfgdg7xw223
сегодня в 07:41
Лапорта неудачник, значить прогресса в игре не будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:20
Без продаж не будет новых игроков. Лапорта неисправим
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:08
Вообщем ничего толком не сказал
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:30
Лучше раскрой свой бюджет.. На всеобщее обозрение.. Иначе будет фрик.. И Флик не поможет.. Хе..
Гость
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