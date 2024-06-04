«Арсенал» и «Милан» хотят подписать Цыганкова

1717531907

вчера, 23:11

«Арсенал» и «Милан» связались с окружением полузащитника «Жироны» для обсуждения потенциального трансфера.

Также игроком интересуется «Тоттенхэм», но у него мало шансов в подписании футболиста из-за отсутствия путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон.