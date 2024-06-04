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«Арсенал» и «Милан» хотят подписать Цыганкова

вчера, 23:11

«Арсенал» и «Милан» связались с окружением полузащитника «Жироны» Виктора Цыганкова для обсуждения потенциального трансфера.

Также игроком интересуется «Тоттенхэм», но у него мало шансов в подписании футболиста из-за отсутствия путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:05
А вот этот вариант вполне интересный! Виктор вполне сойдет для ротации! Техника, ум, скорость при нем
Capral
Capral ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 10:15
Здравствуйте.
Да, я говорил и повторю ещё раз- Жирона дворовая команда, которая стала призером, исключительно благодаря бездарной игре Симеоне.

А теперь, главное!!! Вы, видимо невнимательно читали мои комментарии, если не заметили, что, практически всегда, я, очень высоко и тепло отзывался о Цыганкове, выделяя его, на фоне среднего состава Жироны.

Другое дело, что я не уважаю Довбика, называя его- футбольным жлобом и тп. Надеюсь, теперь, вопросов не будет?

Честь имею.
R. Carlos
R. Carlos ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:11
Здравствуйте
Я извиняюсь ) а это не Вы говорили что Жирона команда собранная из г -на
?
bwcap2mznj4p
bwcap2mznj4p
сегодня в 06:55
Ну прям нарасхват, наверное самородок.
Capral
Capral
вчера в 23:23
Даже не сомневался, что на Витю обратят внимание большие клубы!!! Цыганков- поэт, художник, могущий, практически всё на футбольном поле!!! Техничный, отлично видящий поле, я бы даже сказал- затылком чувствующий партнеров!!! Еще по играм в киевском Динамо, у Луческу, было видно- растет талант!!! Вот, сейчас, он и привлекает внимание известных клубов. Могу, только пожелать ему удачи, где бы он не играл!!! Он- этого достоин!!!

Где-то, напоминает мне Глушенкова, по манере игры...
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