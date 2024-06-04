«Арсенал» и «Милан» хотят подписать Цыганкова

«Арсенал» и «Милан» связались с окружением полузащитника «Жироны» Виктора Цыганкова для обсуждения потенциального трансфера.
Также игроком интересуется «Тоттенхэм», но у него мало шансов в подписании футболиста из-за отсутствия путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Да, я говорил и повторю ещё раз- Жирона дворовая команда, которая стала призером, исключительно благодаря бездарной игре Симеоне.
А теперь, главное!!! Вы, видимо невнимательно читали мои комментарии, если не заметили, что, практически всегда, я, очень высоко и тепло отзывался о Цыганкове, выделяя его, на фоне среднего состава Жироны.
Другое дело, что я не уважаю Довбика, называя его- футбольным жлобом и тп. Надеюсь, теперь, вопросов не будет?
Честь имею.
Да, я говорил и повторю ещё раз- Жирона дворовая команда, которая стала призером, исключительно благодаря бездарной игре Симеоне.
А теперь, главное!!! Вы, видимо невнимательно читали мои комментарии, если не заметили, что, практически всегда, я, очень высоко и тепло отзывался о Цыганкове, выделяя его, на фоне среднего состава Жироны.
Другое дело, что я не уважаю Довбика, называя его- футбольным жлобом и тп. Надеюсь, теперь, вопросов не будет?
Честь имею.
Я извиняюсь ) а это не Вы говорили что Жирона команда собранная из г -на
?
Я извиняюсь ) а это не Вы говорили что Жирона команда собранная из г -на
?
Где-то, напоминает мне Глушенкова, по манере игры...
Где-то, напоминает мне Глушенкова, по манере игры...