Сперцян возглавил список самых дорогих игроков РПЛ

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков по итогам обновления. Возглавил его полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян.
Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков по итогам обновления. Возглавил его полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян.
Ну и конечно, если брать нападающих, то вообще не понятно, с какого перепугу, цена на Тюкавина превышает цену на того же Кордобу. Тюкавин, как я неоднократно говорю- очень зависимый, статичный форвард, которому, необходимо создать условия для взятия ворот. На моей памяти, Костя, большую часть своих мячей забивал бесприпятственно- на добивании или на замыкании на дальней штанге. Кордоба, сам может создать себе плацдарм для взятия вотрот. Подвижный, техничный форвард, даже, где-то таранного типа. Поэтому, цена на обоих, представляется мне неравноценной...
Ну и конечно, если брать нападающих, то вообще не понятно, с какого перепугу, цена на Тюкавина превышает цену на того же Кордобу. Тюкавин, как я неоднократно говорю- очень зависимый, статичный форвард, которому, необходимо создать условия для взятия ворот. На моей памяти, Костя, большую часть своих мячей забивал бесприпятственно- на добивании или на замыкании на дальней штанге. Кордоба, сам может создать себе плацдарм для взятия вотрот. Подвижный, техничный форвард, даже, где-то таранного типа. Поэтому, цена на обоих, представляется мне неравноценной...