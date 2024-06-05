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Сперцян возглавил список самых дорогих игроков РПЛ

вчера, 11:32

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков по итогам обновления. Возглавил его полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян.

Сперцян возглавил список самых дорогих игроков РПЛ

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25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:55
Клаудиньо сейчас на 8 разве что тянет
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:34
Как уже писал, по сути кроме Тюкавина и Глушенкова в РПЛ с российским гражданством сейчас никого толкового нет.

Лига просто скатывается и мельчает даже по сравнению со своей версией 8 летней давности.
Capral
Capral
вчера в 16:05
Да, ну конечно- цены смешные. Если сравнивать Сперцяна с Глушенковым, то слишком большой отрыв в цене. Футболисты- фактически одноплановые, но Сперцян, всё-же, смотрится более аристократично, я даже сказал бы- по дворянски, с изюминкой европейского футбола. Глушенков- более стабильный и мобильный в отличие от Сперцяна, но смотрится проще, поэтому, на мой взгляд, цена на обоих- должна быть приблизительно одинаковая.

Ну и конечно, если брать нападающих, то вообще не понятно, с какого перепугу, цена на Тюкавина превышает цену на того же Кордобу. Тюкавин, как я неоднократно говорю- очень зависимый, статичный форвард, которому, необходимо создать условия для взятия ворот. На моей памяти, Костя, большую часть своих мячей забивал бесприпятственно- на добивании или на замыкании на дальней штанге. Кордоба, сам может создать себе плацдарм для взятия вотрот. Подвижный, техничный форвард, даже, где-то таранного типа. Поэтому, цена на обоих, представляется мне неравноценной...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:00
Сперцян засиделся в РПЛ. Пора ему переходить в ТОП-чемпионат.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 13:10
Торгует бабка семечками на углу. Спрашивают у нее, почем стакан? Та - триста рублей. - А почему так дорого, везде по пятьдесят? - Очень нужны деньги..
STVA 1
STVA 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 13:04
Аааа! Понял !Спасибо!
баск
баск ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:43, ред.
Так они СериАл ещё не пересчитывали.. А с РПЛ уже подсуетились)
STVA 1
STVA 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 12:39, ред.
Подкол защитан))) не норм Тм. Вот смотрел сколько Хвича стоит. Там и стояло 23.12.2023. Надо будет приду перепроверить.
баск
баск ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:17, ред.
У вас какой-то китайский ТМ..))
На настоящем последнее обновление по игрокам проведено 04.06.24
lotsman
lotsman
вчера в 11:48
Возглавить таблицу в РПЛ это не значит, что за него могут столько заплатить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:38, ред.
Ну вообще то там трое одинаково двадцатку стоят! Зашел на Transfermarkt
так там пишут что последнее обновление было 23 декабря 2023!
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