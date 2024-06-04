Компания «Ростех» останется спонсором «Балтики», несмотря на вылет команды в Первую лигу. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Ростех» продолжит поддерживать «Балтику».

Договорились об этом вчера в ходе рабочей встречи с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

Сотрудничество между «Ростехом» и «Балтикой» могло завершиться на основании контракта после вылета команды из Премьер-Лиги. Этот пункт соглашения не вступит в силу. Напротив, поддержка госкорпорации станет фундаментом для возвращения балтийцев в РПЛ .

Достигнутые договорённости – это про всю систему клубной подготовки. То есть и про вторую команду, молодёжный состав, женскую сборную, детскую академию, штат высококлассных спортивных специалистов.

Я искренне благодарю Сергея Викторовича за оказанное доверие! «Балтика» своей яркой и упорной игрой доказала, что достойна быть среди сильнейших. Правительство региона также поддержит команду.

Приходите в новом сезоне на трибуны «Ростех Арены», чтобы показать футболистам: мы верим, что у них получится. Вперёд, балтийцы!