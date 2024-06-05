«Шинник» объявил об уходе 43-летнего Низамутдинова из команды

Нападающий покинул «Шинник», завершился срок действия его контракта с клубом. В сообщении команды из Ярославля сказано:

Эльдар выступал за ярославскую команду начиная с 2011 года (с перерывом на сезон), провел в составе «черно-синих» в рамках первенства страны 336 матчей, в которых забил 78 голов.

Это рекордные показатели в российский период истории «Шинника»!

Многие годы Эльдар Низамутдинов был капитаном ярославского коллектива, символом клуба, примером преданности делу!

От имени болельщиков благодарим Эльдара Фэлэхдиновича за все сделанное для ярославского футбола! Низкий поклон и наши аплодисменты!