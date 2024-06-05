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«Шинник» объявил об уходе 43-летнего Низамутдинова из команды

вчера, 18:18

Нападающий Эльдар Низамутдинов покинул «Шинник», завершился срок действия его контракта с клубом. В сообщении команды из Ярославля сказано:

Эльдар выступал за ярославскую команду начиная с 2011 года (с перерывом на сезон), провел в составе «черно-синих» в рамках первенства страны 336 матчей, в которых забил 78 голов.
Это рекордные показатели в российский период истории «Шинника»!

Многие годы Эльдар Низамутдинов был капитаном ярославского коллектива, символом клуба, примером преданности делу!

От имени болельщиков благодарим Эльдара Фэлэхдиновича за все сделанное для ярославского футбола! Низкий поклон и наши аплодисменты!

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:59
Ещё как забивал! За всю карьеру Виталий Раздаев сыграл в чемпионатах страны 842 матча, забил 361 гол, в том числе 33 матча и 8 голов — в Высшей лиге за ЦСКА. Довелось видеть его на поле в матче: Динамо (Барнаул)-Кузбасс (Кемерово), Раздаев уже седой был, но молодые защитники не могли за ним угнаться и свой гол Раздаев тогда тоже конечно забил.
STVA 1
STVA 1 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:50
Дык он и забивал! А 1 лига в СССР была сильнее нашей РПЛ сейчас! Андреев за СКА Ростов-на-Дону гонял и вызывался в сборную!
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:22
Играть в 43 года на профессиональном уровне - это конечно большая редкость.
Знаменитый советский форвард-сибиряк Виталий Раздаев (играл в основном в 1-ой лиге) закончил играть в 44 года. Интересно, продолжит ли дальше свою футбольную карьеру Низамутдинов, чтобы побить рекорд Раздаева?
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:44
В 43 года гонять в ФНЛ это здоровье какое надо
R B
R B ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 19:15
Скорее в другой роли. Ему 43.
drug01
drug01
вчера в 18:44
Много сделал для игры Шинника! Спасибо за это!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:34
Решил попробовать себя в другой команде.
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