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ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2024/2025

Тудор покинет пост главного тренера «Лацио»

вчера, 16:59

Игор Тудор не будет работать главным тренером «Лацио» в следующем сезоне, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, учитывая напряжённую атмосферу в последние дни и разные взгляды на будущее, стороны решили не продолжать сотрудничество и в настоящее время работают над расторжением контракта.

Хорватский специалист в марте сменил у руля римской команды Маурицио Сарри. По итогам минувшего сезона клуб занял 7-е место в Серии А, которое даёт право выступить в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Возможным вариантом на замену называется Марко Барони, однако никаких контактов между ним и «Лацио» не было.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:31
Да уж, видимо цели у Лацио не победы и борьба за ЛЧ, а так просто участие в СерииА....
Тудора брали для того, что бы изментить игровой стиль, т.к он строит прессингующие и бегущие команды, а у Лацио видимо денег нет на это....очень жаль
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:41
А что не так,этот Лацио большего и не заслуживает !
2f5bqwnwyftt
2f5bqwnwyftt
вчера в 17:36
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:20
    Лишь бы по деньгам не обидели друг друга...
    Гость
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