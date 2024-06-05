Тудор покинет пост главного тренера «Лацио»

Игор Тудор не будет работать главным тренером «Лацио» в следующем сезоне, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, учитывая напряжённую атмосферу в последние дни и разные взгляды на будущее, стороны решили не продолжать сотрудничество и в настоящее время работают над расторжением контракта.
Хорватский специалист в марте сменил у руля римской команды Маурицио Сарри. По итогам минувшего сезона клуб занял 7-е место в Серии А, которое даёт право выступить в следующем розыгрыше Лиги Европы.
Возможным вариантом на замену называется Марко Барони, однако никаких контактов между ним и «Лацио» не было.
Тудора брали для того, что бы изментить игровой стиль, т.к он строит прессингующие и бегущие команды, а у Лацио видимо денег нет на это....очень жаль
Тудора брали для того, что бы изментить игровой стиль, т.к он строит прессингующие и бегущие команды, а у Лацио видимо денег нет на это....очень жаль