Тудор покинет пост главного тренера «Лацио»

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вчера, 16:59

не будет работать главным тренером «Лацио» в следующем сезоне, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, учитывая напряжённую атмосферу в последние дни и разные взгляды на будущее, стороны решили не продолжать сотрудничество и в настоящее время работают над расторжением контракта.

Хорватский специалист в марте сменил у руля римской команды Маурицио Сарри. По итогам минувшего сезона клуб занял 7-е место в Серии А, которое даёт право выступить в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Возможным вариантом на замену называется Марко Барони, однако никаких контактов между ним и «Лацио» не было.