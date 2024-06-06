«Вильярреал» интересуется вратарём «Марселя»

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сегодня, 10:44

«Вильярреал» проявляет интерес к вратарю «Марселя» . Клубы уже вступили в переговоры. В услугах Бланко заинтересован лично главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль.

28-летний голкипер перебрался в «Марсель» из «Сельты» летом 2023 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне испанец сыграл 5 матчей во всех турнирах, пропустил 3 мяча и провёл 2 игры на ноль. Портал Transfermarkt оценивает Бланко в 2 миллиона евро.

Ранее «Вильярреал» объявил об уходе Пепы Рейны.