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«Вильярреал» интересуется вратарём «Марселя»

сегодня, 10:44

«Вильярреал» проявляет интерес к вратарю «Марселя» Рубену Бланко. Клубы уже вступили в переговоры. В услугах Бланко заинтересован лично главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль.

28-летний голкипер перебрался в «Марсель» из «Сельты» летом 2023 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне испанец сыграл 5 матчей во всех турнирах, пропустил 3 мяча и провёл 2 игры на ноль. Портал Transfermarkt оценивает Бланко в 2 миллиона евро.

Ранее «Вильярреал» объявил об уходе Пепы Рейны.

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qrd5s3b8qa46
qrd5s3b8qa46
сегодня в 11:39
У испанцев свой отличный вратарь имеется
Гость
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