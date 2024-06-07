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«Интер» достиг устной договорённости с Мартинесом о продлении контракта

сегодня, 10:50

«Интер» и нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес достигли устной договорённости по всем деталям нового контракта. Соглашение будет действовать до июня 2029 года. Зарплата футболиста составит 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. На его счету 282 игры, 129 голов и 43 ассиста. В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых забил 27 мячей, отдал 7 голевых передач и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Интера» в 110 миллионов евро.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:18
Градообразующий футболист для Интера.
Без него.....
zyjs2bf559hb
zyjs2bf559hb
сегодня в 14:12
Теперь лишь бы никто обратку не включил. Подписей то нет.
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